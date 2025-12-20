Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Мирные договоренности могут сорваться: названы главные риски проведения выборов

Мария Николишин
20 декабря 2025, 22:07
89
Глава КИУ рассказал, каким может быть российское вмешательство в выборы в Украине.
Мирные договоренности могут сорваться: названы главные риски проведения выборов
Какие риски несут выборы в Украине / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Ключевые тезисы:

  • Мирные договоренности могут растянуться на полгода из-за выборов в Украине
  • Россия использует это время для срыва договоренностей
  • Также стоит помнить о компоненте безопасности

Проведение выборов как составляющей мирных договоренностей несет для Украины несколько существенных рисков. Об этом в интервью Главреду рассказал глава Комитета избирателей Украины (КИУ) Алексей Кошель.

По его словам, первым риском является затягивание переговорного процесса.

видео дня

"Если речь идет о президентских выборах, то это минимум 90 дней избирательной кампании и несколько месяцев подготовки. То есть мирные договоренности могут растянуться на полгода или даже больше. Это значительный промежуток времени, который Россия использует для срыва договоренностей, желательно чужими руками", - подчеркнул он.

Кошель добавил, что второе и это ключевое, - компонент безопасности.

"Когда мы говорим о российском вмешательстве в выборы на Западе, то имеем в виду кибератаки, фейки и другие механизмы. В Украине это может выглядеть совсем иначе: теракты, минирование избирательных участков и другие технологии, чтобы существенно снизить явку, после чего Россия будет спекулировать тем, что президент был избран незначительным количеством голосов", - считает глава КИУ.

По его мнению, выборы без учета компонента безопасности - это вообще не выборы.

"Если мы не можем обеспечить полноценную агитацию для кандидатов, то о какой кампании идет речь? Может ли кандидат в условиях военного положения встречаться с избирателями, проводить митинги, поездки по регионам? Очевидно, что нет. Это будет неполноценная избирательная кампания. Возможны ли выборы и агитация в прифронтовых регионах за десятки километров до линии фронта? Так же очевидно, что нет. И без этих составляющих трудно представить выборы, которые соответствовали бы международным стандартам", - подытожил он.

Когда могут состояться выборы в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что проведение выборов в Украине зависит от ситуации с безопасностью и законодательных возможностей.

По его словам, Россия и ее лидер Владимир Путин не имеют никакого влияния на украинский избирательный процесс.

Глава государства добавил, что в условиях войны организация выборов будет сложной из-за большого количества украинцев, которые находятся за пределами страны.

Выборы в Украине - что известно

Как сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский дал поручение депутатам разработать проект закона о возможности проведения выборов во время военного положения.

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что во время предвыборной кампании и голосования не должны бить ракеты и дроны. По его словам, достичь этого можно только через объявление перемирия.

В то же время, в ЦИК говорят, что для соответствия международным стандартам нужно по крайней мере шесть месяцев подготовительных работ для проведения выборов в Украине.

Читайте также:

О персоне: Алексей Кошель

Алексей Николаевич Кошель (18 июля 1973) - общественный деятель, политический эксперт, историк, пишет Википедия.

В 1990-1995 годах учился на историческом факультете Каменец-Подольского педагогического института (Каменец-Подольский национальный университет).

Стажировка - Академии Среднего Запада (1995 г., США), Академия Клаузенгоф (2003 г., Германия).

1996-2005 гг. - руководитель пресс-службы Комитета избирателей Украины, главный редактор газеты КИУ "Точка зрения" и серии сборников аналитических материалов "Новая власть", заместитель председателя правления КИУ.

2005-2006 - заведующий отделом Главной аналитической службы Секретариата Президента Украины.

2006-2009 - директор аналитического центра "Рада".

2005-2009 - старший преподаватель кафедры политологии Национального университета "Киево-Могилянская академия".

2013-2014 - председатель Правления Комитета избирателей Украины.

2014 - генеральный директор Комитета избирателей Украины.

Действительный член Центра исследования истории Подолья Института истории Украины НАНУ при Каменец-Подольском национальном университете.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

президентские выборы в Украине новости Украины Алексей Кошель
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Графики отключений света сократят: когда украинцы смогут выдохнуть

Графики отключений света сократят: когда украинцы смогут выдохнуть

23:22Украина
Зеленский хочет сменить командующего ЧВК "Юг" Дмитрия Карпенко - почему

Зеленский хочет сменить командующего ЧВК "Юг" Дмитрия Карпенко - почему

21:49Украина
Графики отключения света для Киева и области: ограничения ДТЭК на 21 декабря

Графики отключения света для Киева и области: ограничения ДТЭК на 21 декабря

20:27Энергетика
Реклама

Популярное

Ещё
Детей пришлось реанимировать: Симоньян рассказала о том, что случилось с детьми

Детей пришлось реанимировать: Симоньян рассказала о том, что случилось с детьми

Прикрыла собой дочь: обнародовано имя женщины, которую убили на мосту под Одессой

Прикрыла собой дочь: обнародовано имя женщины, которую убили на мосту под Одессой

Как сделать кристаллизованный мед снова жидким: об этом трюке мало кто знает

Как сделать кристаллизованный мед снова жидким: об этом трюке мало кто знает

В бригаде ВСУ раскрыли жесткие меры: из-за провала офицеров отправили в пехоту

В бригаде ВСУ раскрыли жесткие меры: из-за провала офицеров отправили в пехоту

В России скончался звезда сериалов и мелодрам

В России скончался звезда сериалов и мелодрам

Последние новости

23:22

Графики отключений света сократят: когда украинцы смогут выдохнуть

22:07

Мирные договоренности могут сорваться: названы главные риски проведения выборов

21:49

Зеленский хочет сменить командующего ЧВК "Юг" Дмитрия Карпенко - почему

21:08

Цены поднимутся до 200 гривен за килограмм: какие овощи станут "деликатесом"

20:41

Навроцкий сделал Зеленскому неоднозначный подарок - что говорят в ОП

Любые выборы в Украине будут считаться послевоенными, страна к ним не готова - КошельЛюбые выборы в Украине будут считаться послевоенными, страна к ним не готова - Кошель
20:27

Графики отключения света для Киева и области: ограничения ДТЭК на 21 декабряФото

20:07

Так делает каждый второй: какие привычки водителей незаметно "убивают" авто

19:42

Отец не пережил потерю сына: погиб военный с позывным "Малый"Эксклюзив

19:19

Продается дешевле на 20%: в Украине резко обвалились цены на один вид мяса

Реклама
19:18

Новая встреча США, Украины и РФ: Зеленский сказал, что она может принести

19:10

Как Трамп устроил скандал в СШАмнение

18:39

"Войска нужно выводить": генерал дал тревожный прогноз о боях за ПокровскВидео

18:12

Боится за свою жизнь: Рыбчинский выдал главную тайну Валерия Леонтьева

18:10

Прекращение огня по линии боевых действий: нардеп сказал, готова ли Украина

18:07

За 150 лет сменил три названия: какой город Украины носил имя советского вождяВидео

18:02

Цены на бензин подскочат: украинцам назвали причину и вероятные сроки

17:52

Появились графики отключения света на 21 декабря: какими будут ограничения

17:10

"Мы ее разрушили": Буданов назвал самую большую ошибку Украины во время войны

17:09

"Больно осознавать потерю": дети Степана Гиги вышли на связь после смерти певца

16:59

"Его может не быть": Зеленский сделал тревожное заявление о мирном соглашенииВидео

Реклама
16:33

Ограничения стали жестче: введены новые графики отключения светаФото

16:22

Не переводите фразу "редко, но метко": как она звучит на украинском на самом делеВидео

16:17

"Не Путину решать": Зеленский рассказал, когда и как проведут выборы в Украине

16:06

СБУ взорвала российские самолеты прямо на аэродроме - важные подробности

16:01

Смешная ошибка с весом в свидетельстве о рождении взорвала Сеть

15:55

Удары по Одесской области: Зеленский обещает разобраться с ответственными за ПВОВидео

15:49

"КГБ и ФСБ празднуют": белорусский оппозиционер заявил об операции против УкраиныВидео

15:16

Деньги на ветер: какую одежду не стоит покупать на распродаже

14:55

Простой трюк сработает за минуты: посуда сияет без дорогих чистящих средств

14:39

Ну путиниста Глызина в самолете набросилась женщина: момент попал на видеоВидео

13:56

РФ нанесла новый удар по порту Пивденный: есть "прилеты" и попадания

13:54

Цены поползли вверх: ключевой продукт на Сочельник неожиданно подорожал

13:51

Больше понравиться: Елена Тополя рассказала, как ее дети отреагировали на развод

13:36

Такого не было 84 года: гороскоп для Близнецов на 2026-йВидео

12:48

РФ выбрала новую цель для штурма на востоке и форсирует Северский Донец

12:40

В 100 раз вкуснее, чем магазинный: рецепт домашнего майонеза за одну минуту

12:31

В России скончался звезда сериалов и мелодрам

12:14

РФ атаковала энергетику: в регионах серьезные перебои со светом

12:07

Токсичные символы Рождества: что нельзя держать дома, если у вас есть кошка и собака

11:53

Украина критически зависит от разведданных США: Буданов о важных деталях

Реклама
11:38

Обязательно ли на Сочельник готовить 12 блюд: неожиданный ответ священника

11:01

Кого ждет финансовая революция: Уран изменит доходы на целых семь лет в 2026-мВидео

10:37

Кремль ускорил подготовку к нападению на Европу: Буданов назвал первые цели РФ

10:35

Скоро на страну обрушится новая магнитная буря: стала известна дата

09:54

Россияне угрожают высадкой десанта в Одессе: в ЦПД оценили угрозу

09:42

Что ждёт Овнов в 2026 году: астролог назвала самые важные и опасные периодыВидео

08:47

Силы обороны успешно поразили военный корабль РФ: Генштаб обнародовал детали

08:12

Мирный план США не сработает: в FP объяснили, чем опасен пункт о Донбассе

08:10

Продаст ли Трамп Украину Путину за ящик красной икрымнение

07:32

Взрывы, длительная детонация и вспышки в небе: РФ мощно атаковали беспилотники

Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизация
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Новый год 2026
Китайский гороскоп на 2026 годГод Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Новости шоу бизнеса
Алла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт Миддлтон
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять