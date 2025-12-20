Мирные договоренности могут сорваться: названы главные риски проведения выборов

Глава КИУ рассказал, каким может быть российское вмешательство в выборы в Украине.

Какие риски несут выборы в Украине

Ключевые тезисы:

Мирные договоренности могут растянуться на полгода из-за выборов в Украине

Россия использует это время для срыва договоренностей

Также стоит помнить о компоненте безопасности

Проведение выборов как составляющей мирных договоренностей несет для Украины несколько существенных рисков. Об этом в интервью Главреду рассказал глава Комитета избирателей Украины (КИУ) Алексей Кошель.

По его словам, первым риском является затягивание переговорного процесса.

"Если речь идет о президентских выборах, то это минимум 90 дней избирательной кампании и несколько месяцев подготовки. То есть мирные договоренности могут растянуться на полгода или даже больше. Это значительный промежуток времени, который Россия использует для срыва договоренностей, желательно чужими руками", - подчеркнул он.

Кошель добавил, что второе и это ключевое, - компонент безопасности.

"Когда мы говорим о российском вмешательстве в выборы на Западе, то имеем в виду кибератаки, фейки и другие механизмы. В Украине это может выглядеть совсем иначе: теракты, минирование избирательных участков и другие технологии, чтобы существенно снизить явку, после чего Россия будет спекулировать тем, что президент был избран незначительным количеством голосов", - считает глава КИУ.

По его мнению, выборы без учета компонента безопасности - это вообще не выборы.

"Если мы не можем обеспечить полноценную агитацию для кандидатов, то о какой кампании идет речь? Может ли кандидат в условиях военного положения встречаться с избирателями, проводить митинги, поездки по регионам? Очевидно, что нет. Это будет неполноценная избирательная кампания. Возможны ли выборы и агитация в прифронтовых регионах за десятки километров до линии фронта? Так же очевидно, что нет. И без этих составляющих трудно представить выборы, которые соответствовали бы международным стандартам", - подытожил он.

Когда могут состояться выборы в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что проведение выборов в Украине зависит от ситуации с безопасностью и законодательных возможностей.

По его словам, Россия и ее лидер Владимир Путин не имеют никакого влияния на украинский избирательный процесс.

Глава государства добавил, что в условиях войны организация выборов будет сложной из-за большого количества украинцев, которые находятся за пределами страны.

Выборы в Украине - что известно

Как сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский дал поручение депутатам разработать проект закона о возможности проведения выборов во время военного положения.

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что во время предвыборной кампании и голосования не должны бить ракеты и дроны. По его словам, достичь этого можно только через объявление перемирия.

В то же время, в ЦИК говорят, что для соответствия международным стандартам нужно по крайней мере шесть месяцев подготовительных работ для проведения выборов в Украине.

О персоне: Алексей Кошель Алексей Николаевич Кошель (18 июля 1973) - общественный деятель, политический эксперт, историк, пишет Википедия. В 1990-1995 годах учился на историческом факультете Каменец-Подольского педагогического института (Каменец-Подольский национальный университет). Стажировка - Академии Среднего Запада (1995 г., США), Академия Клаузенгоф (2003 г., Германия). 1996-2005 гг. - руководитель пресс-службы Комитета избирателей Украины, главный редактор газеты КИУ "Точка зрения" и серии сборников аналитических материалов "Новая власть", заместитель председателя правления КИУ. 2005-2006 - заведующий отделом Главной аналитической службы Секретариата Президента Украины. 2006-2009 - директор аналитического центра "Рада". 2005-2009 - старший преподаватель кафедры политологии Национального университета "Киево-Могилянская академия". 2013-2014 - председатель Правления Комитета избирателей Украины. 2014 - генеральный директор Комитета избирателей Украины. Действительный член Центра исследования истории Подолья Института истории Украины НАНУ при Каменец-Подольском национальном университете.

