"Не Путину решать": Зеленский рассказал, когда и как проведут выборы в Украине

Руслана Заклинская
20 декабря 2025, 16:17обновлено 20 декабря, 17:01
МИД Украины работает над созданием необходимой инфраструктуры за рубежом для проведения выборов.
Зеленский высказался о выборах / Колаж: Главред, фото: Офис президента Украины, скриншот из видео

Ключевые тезисы Зеленского:

  • Выборы зависят от безопасности и законодательства
  • Путин не имеет никакого права влиять на украинские выборы
  • Выборы на временно оккупированных территориях невозможны

Проведение выборов в Украине зависит от ситуации с безопасностью и законодательных возможностей. Россия и ее лидер Владимир Путин не имеют никакого влияния на украинский избирательный процесс. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время пресс-конференции с премьер-министром Португалии Луишем Монтенегру.

"Не Путину решать, когда и в каком формате будут проходить выборы в Украине, он точно не гражданин Украины и он точно не будет влиять на результат и ни на что другое", - подчеркнул глава государства.

Зеленский заявил, что выборы зависят от безопасности и законодательства.

"Если во время войны, - законодательство надо каким-то образом... Находить шаги по изменениям. Но с безопасностью надо что-то делать. Это самое главное", - сказал он.

Голосование за рубежом

Президент отметил, что в условиях войны организация выборов будет сложной из-за большого количества украинцев, которые находятся за пределами страны. В то же время Зеленский заверил, что Министерство иностранных дел уже работает с международными партнерами над созданием необходимой инфраструктуры для голосования за рубежом.

"Они (МИД Украины - ред.) имеют контакты с нашими партнерами за рубежом и для этого надо согласовать возможную инфраструктуру за рубежом, чтобы это было комфортно для голосования. В любом случае я верю, что когда будут выборы, а именно, когда будет позволять ситуация с безопасностью, тогда большое количество украинцев приедут в Украину", - заявил президент.

Выборы на временно оккупированных территориях

Зеленский отметил, что важно, чтобы имели возможность проголосовать и украинские военнослужащие. Также президент подчеркнул, что выборы невозможны на временно оккупированных территориях.

"На неконтролируемых Украиной территориях, временно оккупированных, не могут проводиться выборы, потому что понятно, как они будут проводиться. Как всегда это делает Россия. Она сначала говорит о результате даже своих внутренних выборов, а потом подсчитывает уже голоса", - пояснил он.

Отдельно президент отметил, что американские партнеры поднимали вопрос выборов и, соответственно, понимают, как помочь Украине провести их безопасно. По его словам, ключевыми условиями для этого могут стать прекращение огня или завершение войны.

Смотрите видео с заявлением президента о проведении выборов:

Зеленский - о выборах в Украине / Фото: скриншот

Почему США требуют проведения выборов - объяснение эксперта

В интервью Главреду председатель Комитета избирателей Украины (КИУ) Алексей Кошель рассказал, что заявления о проведении выборов в Украине во время войны, в частности высказанные Дональдом Трампом, нельзя рассматривать как прямое давление. Это скорее элемент политического давления на Владимира Зеленского в рамках переговорного процесса и обмена взаимными обвинениями.

"Выборы без учета компонента безопасности - это вообще не выборы. Если мы не можем обеспечить полноценную агитацию для кандидатов, то о какой кампании идет речь? Может ли кандидат в условиях военного положения встречаться с избирателями, проводить митинги, поездки по регионам? Очевидно, что нет. Это будет неполноценная избирательная кампания. Возможны ли выборы и агитация в прифронтовых регионах за десятки километров до линии фронта? Так же очевидно, что нет. И без этих составляющих трудно представить выборы, которые соответствовали бы международным стандартам", - подчеркнул он.

Проведение выборов в Украине - новости по теме

Как сообщал Главред, российский диктатор Владимир Путин заявил, что РФ готова воздержаться от ударов вглубь Украины во время выборов, в то же время утверждая, что Украина может провести голосование при нынешних условиях. Он добавил, что Россия будет требовать возможности для украинцев на ее территории проголосовать.

Также ранее Зеленский заявил, что проведение выборов в Украине возможно только при условии прекращения огня и обеспечения безопасности. По его словам, на подготовку обычно требуется 60-90 дней, но сроки могут корректироваться во взаимодействии с партнерами и РФ.

Кроме этого, Зеленский подчеркнул, что Украина не позволит Путину контролировать выборы в стране. Он подчеркнул, что российский диктатор ищет оправдание для войны, а не ее первопричины, и стремится продолжать агрессию.

Об источнике: Офис президента Украины

Офис президента Украины (ОПУ) - постоянный орган, образованный президентом Украины для обеспечения полноценного осуществления его конституционных полномочий. В разные периоды имел разные названия: Администрация президента Украины (1991-2005, 2010-2019), Секретариат президента Украины (2005-2010), пишет Википедия.

Владимир Зеленский президентские выборы в Украине новости Украины
