Сильный ветер и гололед: в Тернопольской области ожидается настоящая непогода

По всей области объявлен первый уровень опасности.

Погода в Тернополе 5 февраля / фото: УНИАН

Вы узнаете:

Какая будет погода в Тернополе в четверг

Почему объявлено штормовое предупреждение

Погода в Тернопольской области в четверг, 5 февраля, будет облачной, также возможен слабый гололед. Об этом сообщили в Тернопольском областном центре по гидрометеорологии.

По словам синоптиков, завтра ожидаются небольшие кратковременные осадки и ветер юго-восточного направления, 7 – 12 м/с, днем местами возможны порывы до 15-20 м/с.

Температура воздуха в области в течение суток составит 0...-5 градусов, в городе Тернополь ожидается -1...-3 градуса.

Кроме того, во всей области объявлено штормовое предупреждение и первый уровень опасности (желтый).

"Предупреждение о метеорологических явлениях. Область и город: 5-9 февраля на дорогах гололедица. 5 февраля днем местами порывы ветра 15 – 20 м/с", – говорится в сообщении.

Погода в Тернополе / фото: meteoprog

Потепление в Украине

Синоптик Наталья Диденко заявляла, что в Украину идет потепление.

По ее словам, хотя ближайшая ночь еще будет холодной, все же температура воздуха будет повышаться.

Она также предупредила, что в течение 9-11 февраля ожидается очередное похолодание.

Наталья Диденко / Инфографика: Главред

Погода - последние новости

Как сообщал Главред, метеоролог Игорь Кибальчич говорил, что в Украине в первую неделю февраля (со 2 по 8 число) ожидается холодная погода с резкими колебаниями температур в разных регионах и незначительными осадками.

Начальник Черкасского областного гидрометцентра Виталий Постригань рассказывал, что в Украине пик аномальных морозов пройден, но в середине месяца ожидается новая волна похолодания.

О персоне: Наталья Диденко Наталья Диденко — украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

