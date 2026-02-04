Сильный ветер и гололед: в Тернопольской области ожидается настоящая непогода

Вы узнаете:
Погода в Тернопольской области в четверг, 5 февраля, будет облачной, также возможен слабый гололед. Об этом сообщили в Тернопольском областном центре по гидрометеорологии.
По словам синоптиков, завтра ожидаются небольшие кратковременные осадки и ветер юго-восточного направления, 7 – 12 м/с, днем местами возможны порывы до 15-20 м/с.
Температура воздуха в области в течение суток составит 0...-5 градусов, в городе Тернополь ожидается -1...-3 градуса.
Кроме того, во всей области объявлено штормовое предупреждение и первый уровень опасности (желтый).
"Предупреждение о метеорологических явлениях. Область и город: 5-9 февраля на дорогах гололедица. 5 февраля днем местами порывы ветра 15 – 20 м/с", – говорится в сообщении.
Потепление в Украине
Синоптик Наталья Диденко заявляла, что в Украину идет потепление.
По ее словам, хотя ближайшая ночь еще будет холодной, все же температура воздуха будет повышаться.
Она также предупредила, что в течение 9-11 февраля ожидается очередное похолодание.
Погода - последние новости
Как сообщал Главред, метеоролог Игорь Кибальчич говорил, что в Украине в первую неделю февраля (со 2 по 8 число) ожидается холодная погода с резкими колебаниями температур в разных регионах и незначительными осадками.
Начальник Черкасского областного гидрометцентра Виталий Постригань рассказывал, что в Украине пик аномальных морозов пройден, но в середине месяца ожидается новая волна похолодания.
