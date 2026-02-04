В ОАЭ стартовал новый этап переговоров Украины, США и РФ - Умеров

Рустем Умеров заявил, что делегация работает в рамках четких директив президента Владимира Зеленского.

https://glavred.info/ukraine/v-oae-startoval-novyy-etap-peregovorov-ukrainy-ssha-i-rf-umerov-10737905.html Ссылка скопирована

В ОАЭ стартовал новый этап переговоров / Коллаж: Главред, фото: t.me/umerov_rustem, ОП

Кратко:

Планируется работа в отдельных группах по направлениям

Запланирована повторная совместная синхронизация позиций

В среду, 4 февраля, украинская делегация прибыла на переговоры в Абу-Даби (ОАЭ), где начала первые встречи по обсуждению мирных усилий. Об этом заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Рустем Умеров.

По его словам, планируется работа в отдельных группах по направлениям, после чего запланирована повторная совместная синхронизация позиций.

видео дня

"Работаем в рамках четких директив президента Владимира Зеленского для достижения достойного и длительного мира. О ходе каждого этапа переговоров информируем главу государства", - написал Умеров.

Что обсудят на втором раунде переговоров США, Украина и РФ

После того, как россияне нарушили "энергетическое перемирие" президент Владимир Зеленский заявил, что "работа украинской переговорной команды будет скорректирована соответствующим образом". Еще 2 февраля глава государства сообщил, что украинские переговорщики отправились в ОАЭ.

Он также сообщил, что Киев готов поддерживать деэскалационные шаги, которые предлагают США, но ждет ответа Москвы относительно возможных компромиссов. Впрочем, вопрос территорий до сих пор является самым сложным.

Кто в составе переговорных групп

Украинская делегация

Об изменениях в составе украинской команды на второй раунд озвучено не было. На прошлых переговорах ее представляли:

секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров (глава делегации);

руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов;

заместитель председателя ОП Сергей Кислица;

начальник Генштаба генерал Андрей Гнатов;

советник Офиса президента Александр Бевз;

глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Российская делегация

Кремль заявил, что их состав переговорщиков останется таким, каким был и при первом раунде, а именно:

начальник ГРУ Игорь Костюков (глава российской переговорной группы),

первый заместитель начальника управления информации ГРУ Александр Зорин,

посланник Путина, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев,

переводчик Илья Курепов из лингвистического центра Минобороны РФ.

Представители США

Американскую сторону представят посланник Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.

Стоит ли ожидать значительного результата от переговоров

Как писал Главред, трехсторонние переговоры с участием России, Украины и США о завершении войны фактически носят формальный характер и с большой вероятностью не дадут практического результата. Так считает исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии Владимир Горбач.

По его мнению, ключевой проблемой является неудачный формат переговоров и состав делегаций. Эксперт прогнозирует, что подписание документа об окончательном урегулировании может стать возможным не ранее 2026 года и только при совокупности нескольких условий: уступок со стороны Украины, существенного ресурсного истощения России и усиленного давления со стороны возможной администрации Дональда Трампа.

"Нынешние переговоры имитационные, по сути, это консультации (...) Это какие-то случайные люди, а не те, кто должен вести серьезные переговоры. Как мы знаем, от американцев в переговорах участвуют девелопер и зять президента, которые не являются представителями американского государства, от россиян - спецпредставитель Путина, специализирующийся на инвестициях, а наша делегация, кажется, даже не имеет директив на ведение этих переговоров, а просто выполняет функцию передатчика информации", - сказал Горбач.

Мирные переговоры - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, спикер Кремля Дмитрий Песков отметил, что процесс урегулирования войны остается сложным и многомерным, хотя по отдельным вопросам сторонам якобы удалось продвинуться вперед.

В то же время, как отмечает The New York Times, любые уступки Украины по Донбассу в рамках потенциального мирного соглашения не приведут к прекращению войны, а лишь дадут России время подготовиться к еще более масштабному наступлению. Аналитики отмечают, что отказ Москвы от требования полного контроля над Донецкой областью имеет не символический, а сугубо прагматический характер.

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с представителями украинской делегации, которая должна отправиться на трехсторонние переговоры с представителями США и России.

Другие новости:

О персоне: Рустем Умеров Рустем Энверович Умеров – украинский политический деятель, предприниматель, инвестор и меценат крымскотатарского происхождения. Народный депутат Украины IX созыва (2019–2022). Председатель Фонда государственного имущества Украины с 7 сентября 2022 года. Делегат Курултая крымскотатарского народа и советник лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева. До назначения руководителем ФГИУ, был заместителем руководителя постоянной делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы. С декабря 2020 года был сопредседателем депутатского объединения "Крымская платформа" в Верховной Раде. Инициатор законопроекта по отмене свободной экономической зоны "Крым". В августе 2021 года Указом Президента Украины Владимира Зеленского награжден орденом "За заслуги" III степени, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред