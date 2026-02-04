В ОАЭ стартовал новый этап переговоров Украины, США и РФ - Умеров

Кратко:
- Планируется работа в отдельных группах по направлениям
- Запланирована повторная совместная синхронизация позиций
В среду, 4 февраля, украинская делегация прибыла на переговоры в Абу-Даби (ОАЭ), где начала первые встречи по обсуждению мирных усилий. Об этом заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Рустем Умеров.
По его словам, планируется работа в отдельных группах по направлениям, после чего запланирована повторная совместная синхронизация позиций.
"Работаем в рамках четких директив президента Владимира Зеленского для достижения достойного и длительного мира. О ходе каждого этапа переговоров информируем главу государства", - написал Умеров.
Что обсудят на втором раунде переговоров США, Украина и РФ
После того, как россияне нарушили "энергетическое перемирие" президент Владимир Зеленский заявил, что "работа украинской переговорной команды будет скорректирована соответствующим образом". Еще 2 февраля глава государства сообщил, что украинские переговорщики отправились в ОАЭ.
Он также сообщил, что Киев готов поддерживать деэскалационные шаги, которые предлагают США, но ждет ответа Москвы относительно возможных компромиссов. Впрочем, вопрос территорий до сих пор является самым сложным.
Кто в составе переговорных групп
Украинская делегация
Об изменениях в составе украинской команды на второй раунд озвучено не было. На прошлых переговорах ее представляли:
- секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров (глава делегации);
- руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов;
- заместитель председателя ОП Сергей Кислица;
- начальник Генштаба генерал Андрей Гнатов;
- советник Офиса президента Александр Бевз;
- глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.
Российская делегация
Кремль заявил, что их состав переговорщиков останется таким, каким был и при первом раунде, а именно:
- начальник ГРУ Игорь Костюков (глава российской переговорной группы),
- первый заместитель начальника управления информации ГРУ Александр Зорин,
- посланник Путина, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев,
- переводчик Илья Курепов из лингвистического центра Минобороны РФ.
Представители США
Американскую сторону представят посланник Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.
Стоит ли ожидать значительного результата от переговоров
Как писал Главред, трехсторонние переговоры с участием России, Украины и США о завершении войны фактически носят формальный характер и с большой вероятностью не дадут практического результата. Так считает исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии Владимир Горбач.
По его мнению, ключевой проблемой является неудачный формат переговоров и состав делегаций. Эксперт прогнозирует, что подписание документа об окончательном урегулировании может стать возможным не ранее 2026 года и только при совокупности нескольких условий: уступок со стороны Украины, существенного ресурсного истощения России и усиленного давления со стороны возможной администрации Дональда Трампа.
"Нынешние переговоры имитационные, по сути, это консультации (...) Это какие-то случайные люди, а не те, кто должен вести серьезные переговоры. Как мы знаем, от американцев в переговорах участвуют девелопер и зять президента, которые не являются представителями американского государства, от россиян - спецпредставитель Путина, специализирующийся на инвестициях, а наша делегация, кажется, даже не имеет директив на ведение этих переговоров, а просто выполняет функцию передатчика информации", - сказал Горбач.
Мирные переговоры - последние новости по теме
Напомним, как ранее сообщал Главред, спикер Кремля Дмитрий Песков отметил, что процесс урегулирования войны остается сложным и многомерным, хотя по отдельным вопросам сторонам якобы удалось продвинуться вперед.
В то же время, как отмечает The New York Times, любые уступки Украины по Донбассу в рамках потенциального мирного соглашения не приведут к прекращению войны, а лишь дадут России время подготовиться к еще более масштабному наступлению. Аналитики отмечают, что отказ Москвы от требования полного контроля над Донецкой областью имеет не символический, а сугубо прагматический характер.
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с представителями украинской делегации, которая должна отправиться на трехсторонние переговоры с представителями США и России.
О персоне: Рустем Умеров
Рустем Энверович Умеров – украинский политический деятель, предприниматель, инвестор и меценат крымскотатарского происхождения. Народный депутат Украины IX созыва (2019–2022). Председатель Фонда государственного имущества Украины с 7 сентября 2022 года. Делегат Курултая крымскотатарского народа и советник лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева. До назначения руководителем ФГИУ, был заместителем руководителя постоянной делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы.
С декабря 2020 года был сопредседателем депутатского объединения "Крымская платформа" в Верховной Раде. Инициатор законопроекта по отмене свободной экономической зоны "Крым".
В августе 2021 года Указом Президента Украины Владимира Зеленского награжден орденом "За заслуги" III степени, пишет Википедия.
