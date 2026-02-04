Песков выдвинул новый ультиматум для прекращения войны и пригрозил Украине ударами

На фоне переговоров в Абу-Даби пресс-секретарь Путина дал понять, что так называемое "сво" не остановится.

Песков выступил с очередным заявлением, которое не оставляет иллюзий относительно планов Кремля / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, скриншот из видео на YouTube

Что сказал Песков:

РФ якобы остается открытой для мирного урегулирования войны

Война будет продолжаться, пока Украина не примет соответствующих решений

Россия будет продолжать удары по Украине

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что РФ якобы остается открытой для мирного урегулирования войны в Украине. В то же время он пригрозил продолжением ракетных и дронных ударов. Об этом Песков сказал росСМИ.

По словам Пескова, Москва "остается открытой" к переговорам и "оставляет дверь открытой для мирного урегулирования". При этом он подчеркнул, что война будет продолжаться, пока Украина "не примет соответствующих решений".

Также спикер Путина заявил, что позиция РФ "предельно четкая" и понятна как украинской стороне, так и американским переговорщикам.

"Пока соответствующие решения киевским режимом не приняты, "сво" продолжается", - сказал Песков.

Комментируя систематические обстрелы украинской энергосистемы, которые оставили без света миллионы людей, Песков заявил, что российская армия якобы не бьет по гражданским объектам. Пресс-секретарь российского лидера традиционно оправдался тем, что российские оккупанты целятся по военным объектам.

Показательно, что комментарии спикера Кремля появились именно во время старта встречи украинской, американской и российской делегаций в Абу-Даби. Песков подтвердил факт встречи, но отказался комментировать ее ход.

Мирный план США / Інфографіка: Главред

Могут ли Путина устранить собственные элиты - мнение эксперта

Оперная певица, общественная деятельница и бывшая депутат Госдумы РФ Мария Максакова заявила, что среди российской элиты есть те, кто хотел бы предать диктатора Владимира Путина.

Она подчеркнула, что окончание войны и падение режима Путина возможны только при условии создания соответствующих внешних факторов, а разработкой таких вопросов должны заниматься спецслужбы. По ее мнению, среди элит РФ достаточно ренегатов, готовых сдать Путина, если появится подходящая возможность.

Переговоры в Абу-Даби - что известно

Напомним, 3 февраля президент США Дональд Трамп заявил, что в переговорах с Россией по Украине возможны положительные результаты. По его словам, Путин якобы согласился на неделю прекратить атаки на энергетические объекты Украины.

Как сообщал Главред, 4 февраля украинская делегация начала первые встречи по обсуждению мирных усилий в Абу-Даби. Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщил, что планируется работа в отдельных группах по направлениям, после чего состоится совместная синхронизация позиций.

В отличие от предыдущих этапов, российская делегация ведет себя более прагматично, отказываясь от идеологических монологов и сосредотачиваясь на практических вопросах, сообщает Politico. По оценкам экспертов, это первый этап, где Москва демонстрирует не только формальное присутствие, но и готовность обсуждать реальные механизмы урегулирования.

О персоне: Дмитрий Песков Дмитрий Сергеевич Песков - заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации и пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина. После вторжения России в Украину Евросоюз, США, Канада, Япония, Великобритания и ряд других стран ввели против Пескова персональные санкции, сообщает "Википедия".

