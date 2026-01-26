Дети Путина учат китайский неслучайно: Китай отжимает у России все, даже офисы в Москве – Максакова

В российской элите достаточно тех, кто готов сдать Путина, его ждет участь Каддафи или Мадуро, убеждена Мария Максакова.

https://glavred.info/interview/deti-putina-uchat-kitayskiy-nesluchayno-kitay-otzhimaet-u-rossii-vse-dazhe-ofisy-v-moskve-maksakova-10734701.html Ссылка скопирована

Путин отдал Китаю куски территории РФ, равные по размеру некоторым европейским странам – Максакова / Коллаж: Главред

На сайте Главред состоялся чат с оперной певицей, общественным деятелем, экс-депутатом Госдумы Российской Федерации Марией Максаковой. Общаясь с читателями, она рассказала, почему Путину придется выбрать что-то из "диктаторского меню" и повторить участь Каддафи или Чаушеску, возможен ли в России транзит власти, и кого рассматривают в качестве преемника, есть ли в окружении Путина те, кто уже готов его сдать, а также как Китай отжимает у России все – от территорий и целых отраслей до самых "жирных" московских офисов.

Представляем третью часть разговора с Марией Максаковой.

Первую часть чата, где Максакова рассказала о том, что может остановить войну и Путина, каковы слабые места России, почему Кремль боится демобилизации, а также что российские элиты будут делать с Путиным, ставшим для них балластом, читайте здесь.

видео дня

Вторую часть разговора с Марией Максаковой, где она рассказала, почему Путину больше не лепят образ мачо, сколько бункеров у российского диктатора, как Кремль использует провидцев и гадалок, как живут дети Кабаевой от Путина, и для чего он их использует, а также какова истинная страсть Путина, и кому он дарил самые роскошные подарки, читайте, перейдя по ссылке.

Liam: Может ли 2026 год стать годом "черных лебедей" в России? Какие наиболее вероятные потрясения там возможны?

Мария Максакова: Конечно, может. Ведь все обстоятельства просто сбежались в одну точку.

Волевой, целеустремленный, независимый и противоположный Путину по складу и характеру ума президент Трамп, презирающий левизну и диктаторов, всегда пользовался гигантской популярностью. Настоящие дебаты, шоу The Apprentice, постоянное присутствие в медийном пространстве, отсутствие боязни оппонентов и трибуны, постоянное общение – все это вознесло его на сегодняшнюю высоту. Сегодня это самый популярный и цитируемый человек.

В то же время Путин – беспомощное ничтожество, которое не принимало участия ни в одних дебатах в своей жизни (у него, видите ли, времени на них нет). На самом деле, у него на них нет ума и аргументов, потому что, когда он вдруг оказывается в неподготовленном пространстве, где вместо статистов и ФСОшников ему задают вопросы живые люди, он называет, например, вдов подводников "Курска" "проститутками", прямым текстом и на камеры.

Путину придется выбрать что-то из "диктаторского меню", его ждет такой же финал, как у Каддафи, Чаушеску, Хусейна и прочих, считает Максакова / Фото: kremlin.ru

Поэтому Путин оказался в положении, когда нужно выбирать что-то из "диктаторского меню". В свое время участь Каддафи его страшно напугала, а случившимся с Мадуро сейчас он просто ретравмирован. Вспомните его вид на Рождество: это же просто какой-то Кощей Предсмертный! Никакие косметологи и визажисты не смогли перекрыть эту мертвенную бледность.

Каддафи, Хусейн, Чаушеску, Милошевич, Мадуро, еще посмотрим, что будет с иранскими аятоллами… Разнообразное меню – выбирай! В каждом случае свои нюансы, но, в целом, Путина ждет такая же участь, такой финальчик. Но он, забыв о том, что в Китае микрофоны сразу не отключают, обсуждает какие-то трансплантации органов, жизнь до непонятных сроков. При этом одна из дочерей Путина занимается эликсирами, "молодильными яблоками" и всей этой чушью. Хотя ему не хватает разве что трансплантации головы!

Смотрите видео, в котором Мария Максакова рассказала о шансе на завершении войны, Кабаевой, детях Путина, бункерах и истинной страсти российского диктатора:

Тианна: Возможен ли в России в 2026 году транзит власти? Если да, то как изменится роль Кабаевой, может ли она стать самостоятельным политическим игроком? Или могут ли дочерей Путина – Воронцову и Тихонову – продвинуть на влиятельные позиции в государственном управлении?

Мария Максакова: Это же читающие по суфлеру дислексики! Несмотря на то, что Кабаева номинально возглавляет целый медиахолдинг, вряд ли кто думает, что она всерьез соответствует должностной инструкции. О чем тут говорить?

Что касается транзита власти, то, конечно, разные группировки пытаются продвинуть свою кандидатуру. Но, исходя из анамнеза буйно помешанного, скажу вам так: я уверена, что на данном этапе никто не рискнет явиться к Путину с подобным предложением.

Впрочем, вынашивался целый ряд проектов разной степени опасности и омерзительности. Это факт. Допустим, Ковальчуки вынашивали идею с Кириенко, и это был бы очень плохой сценарий. Была идея с Дюминым, была и с Патрушевым-младшим.

Козака рассматривают как один из вариантов преемников Путина и приписывают ему едва ли не оппозиционный задор, отметила Максакова / Фото: kremlin.ru

Сейчас достали из нафталина и отряхнули Козака, более того, приписывают ему едва ли не оппозиционный задор. Получается, что Козак – чуть ли не страстотерпец, который был едва ли не против (вторжения в Украину, – ред.). Однако на том сборище, где все должны были просто кивнуть и согласиться со всем, что услышали от упыря, против был не только Козак. Например, Патрушев предлагал "подождать хотя бы несколько дней", с этим согласился Мишустин. А потом, когда еще и Нарышкин это сказал, Путин рассердился не на шутку – мол, "да что это такое, я же вас всех собрал тут не для того, чтобы вы возражали". Речь Козака вырезали всю, от начала до конца, потому что он аргументировал свои возражения.

Так или иначе, учитывая послужной список Козака, который выполнял самые неприглядные поручения, считать, что он чем-то отличается от других, нельзя. Он просто более прагматично смотрел на происходящее.

Путин же щедро был готов платить за ложь, которую ему хотелось слышать. Вот сначала они эту кашу сварили, а потом ею наелись.

Случай с Козаком говорит о том, что это лишь один из вариантов пристрелки, чтобы посмотреть: что будет, если такого в качестве преемника попробовать.

Однако система не будет устойчивой, поскольку кто бы ни возник на месте Путина, он сразу окажется в состоянии войны со всеми башнями и кланами, которые бы тоже хотели оказаться на вожделенном троне.

Транзит предполагает добровольный отказ Путина от власти и передачу ее кому-то. Думаю, с такой идеей вряд ли кто дерзнет заявиться к Путину и озвучить ее, даже заикаясь и справляя нужду, не снимая штанов. Таких смельчаков там нет!

Adam5: Возможен ли в России бунт элит против Путина? Есть ли там охочие, а главное способные разыграть сценарий, например, с табакеркой?

Мария Максакова: Есть варианты Венесуэлы и Ирана, и это происходит прямо сейчас.

Перед российскими элитами стоит дилемма: снести ли Путина самостоятельно, тем самым выискав себе какие-то послабления. Ведь все они – преступники, однако ликвидация Путина его кругом, возможно, смягчила бы наказание для тех, кто освободит мир от упыря. Может быть, это предложение должно было быть как-то оформлено.

Среди элит полно ренегатов и достаточно тех, кто хотел бы сдать Путина, утверждает Максакова / Фото: t.me/news_kremlin

Вообще, изначально я считала, что нужно назначить миллиард или пять-десять миллиардов за голову Путина. Частные военные компании по всему миру, думаю, разрабатывали бы планы, старались опередить друг друга и миру сделать доброе дело, и получить большой денежный фонд. Механизмы надо было четче прописывать, а не озвучивать все это в качестве шутки, чтобы тот, кто за это возьмется, понимал, каким будет результат.

Конечно, и среди элит полно ренегатов и тех, кто хотел бы сдать Путина. Какие для этого нужно создать внешние факторы – это вопрос к спецслужбам. Думаю, что такие разработки все-таки существуют. Это был бы самый короткий путь.

Лия: Зачем дети Путина учат китайский язык, а не английский, немецкий? О чем это говорит? И вообще, сколько детей у Путина? Я сбилась со счету.

Мария Максакова: А что это меняет? У Путина нет к ним отношения как к детям. Даже "эти женщины", как он говорил о своих дочерях, постоянно заискивают, чтобы как-то снискать его расположение. У него, похоже, отбиты даже базовые человеческие эмоции.

А что касается изучения детьми Путина китайского, то в этом нет ничего удивительного, учитывая, что он все продал Китаю, причем за бесценок.

Сейчас Путин – вассал Китая, удобный инструмент для получения китайцами за бесценок чего угодно, подчеркнула Максакова / Скриншот

Московское царство, а затем Российская империя последовательно довольно гадко вели себя по отношению к Китаю, постоянно захватывая не понятно зачем исконные китайские территории. Варварским методом они отстреливали пушного зверька, и когда на какой-то территории он заканчивался, поскольку был истреблен, русские шли дальше, не особо сверяясь с картами, куда зашли. Так захватывались Приамурье, Благовещенск, Владивосток и другие территории. И так продолжалось довольно долго. Последнее, что присвоила Россия, – это Тува, откуда родом Шойгу. Затем был ряд договоров, потому что Китай хотел хоть как-то все остановить.

Только наивный может думать о настоящем партнерстве между Россией и Китаем. Сейчас Путин – вассал Китая, удобный инструмент получения китайцами за бесценок чего угодно. В аренду Китаю на неопределенный период отданы куски территории, которые по размеру как некоторые европейские страны. Это аттракцион невиданной щедрости! Более того, Китай сейчас отжимает у России целые отрасли. Китайцы заполонили самые "жирные" московские офисы.

Не думаю, что этого не видели. И не думаю, что не понимали, что Путин занят этим ради спасения своей шкурки.

Тем не менее, Китай усиливается таким образом. А когда Китаю задарма достаются куски, которые его подкармливают, это его усиливает и продлевает нам тут неприятности, потому что так или иначе Пекин является бенефициаром этого ужаса, потому что он направо и налево продает товары двойного назначения. Посмотрите, какова субординация между Китаем и Северной Кореей, но северокорейские солдаты были отправлены воевать на стороне России против Украины, и Китай этому не мешал.

С этой точки зрения, усиление Китая посредством захвата кусков России не слишком хорош. Однако едва ли этому можно помешать, пока не будет свергнут Путин.

vasil: Как вы считаете, может ли Российская Федерация повторить судьбу СССР и развалиться? Заметны ли сейчас признаки, что некоторые субъекты федерации хотят или готовятся отправиться в свободное плавание, или что некоторые другие государства намерены "откусить" часть российских территорий? Ведь на Сибирь явно положил глаз Китай, да и Европе явно не дает покоя Калининград, который создает европейцам постоянную тревогу, что Москва вот-вот попытается прорубить Сувалкский коридор.

Мария Максакова: Хаос многих пугает своей неуправляемостью. Если он наступает, то не известно, чем все закончится. Когда общий знаменатель придет к мнению, что хуже, чем есть, уже быть не может, и что Китай уже заглотил Россию в полном объеме, то, когда будет дезинтеграция (развал), возможно, какие-то территории окажутся под влиянием Китая. Может быть, какие-то территории к этому просто исторически склонны. А, может быть, так и не случится. Может, наоборот, к власти придут такие элиты, которые предпочтут европейский путь развития. Никто заранее не скажет, как оно будет, и на какое количество частей Россия распадется.

Центробежная сила, безусловно, есть. Ведь сейчас регионы РФ ненавидят Москву, как никогда раньше. Москву ненавидели и раньше, причем справедливо, но сейчас градус явно возрос.

Другой момент. Представьте, что будет, если Россию заставить воевать на несколько фронтов. Например, Финляндия – страна, которая очень пострадала от России и в результате Русско-финской войны лишилась своих прекрасных территорий. Финляндия стала членом НАТО. И подлетное время от Финляндии до какого-нибудь Мурманска, аэропорта Оленья составляет, наверное, минуту, а, может, и того меньше. К этому времени уже можно было разнести российскую стратегическую и другую авиацию. Но нет, надо Украине осуществлять сложнейшие филигранные операции (я о "Паутине"), которые приводят не к полному уничтожению воздушного флота, но наносят существенный ущерб. А представьте, если бы Финляндия принимала участие в этом и поддержала с неба.

Много чего не делается.

"Сувалкский коридор" – это мерзейшая ФСБшная разработка, с помощью которой РФ постоянно осуществляет давление на Европу, отметила Максакова / Фото: ua.depositphotos.com/

Неужели нельзя было в Балтийском море заблокировать все, что оттуда выходит, в частности, танкеры? Уже давно можно было подумать сообща, как сделать Балтийское море внутренним морем НАТО. Наверняка же есть на это ресурсы и силы.

Чего не хватает, чтобы осознать угрозу мерзейшей ФСБшной разработки под названием "Сувалкский коридор"? Это же постоянное давление, стресс, угроза и постоянное размахивание "ядерной дубиной". Неужели не проще было бы сообща создать напряжение России, а не рассуждать о том, как себя поведет крокодил? Разве это "В мире животных"?

Главред: Возможно, боятся той самой эскалации со стороны России?

Мария Максакова: А куда хуже? Применение ядерного оружия Россией повлечет за собой ответные удары по ней.

Главред: Может, боятся российского вторжения в страны НАТО?

Мария Максакова: Я думаю, что в Европе больше опасаются операций под видом форс-мажора или несчастного случая.

Поговаривают, что, когда строились атомные электростанции, была разработана программа закладок в эти АЭС, чтобы в случае чего можно было бы осуществить террористический акт. Можно предположить, что это касается и Северного флота, подводных лодок, спрятанных под толщей льдов. И, возможно, Россия все это может сделать дистанционно, а потом выдаст все за несчастный случай, в результате возникнет, например, цунами. Это же террористы, они действуют террористическими методами.

Никто не будет соревноваться военными доктринами, внося в них изменения. Россия ведь будет действовать не так, как прописано даже в ее чудовищных доктринах, а будет пользоваться террористическими методами, например, взрывать объекты и рассказывать, что это несчастный случай.

Вот чего боятся на Западе.

ginger: Что будет с Россией, если в 2026 году война не прекратится? Какие реалии жизни ждут дальше россиян? Продукты по карточкам и щи по праздникам даже в Москве?

Мария Максакова: Меня всегда меньше интересовала эта сторона. Хотя думаю, что там есть много несогласных, которые помещены в гипноз пропаганды и чувствуют себя в ничтожном одиночестве. Им кажется, что их очень мало, потому что пропаганда "из каждого утюга" рассказывает, как все поддерживают кровавые путинские авантюры.

Трамп дает Украине шанс на завершение войны в 2026 году, убеждена Максакова / Фото: Офис президента Украины

В то же время есть много уехавших из России, которые не хотели даже экономическим процессом поддерживать кровавый путинский режим, платить там налоги, становясь участником этого кошмарного преступления. Сначала им позволили уехать, а потом порциями начали возвращать – так, чтобы можно было эти хребты переломать всем, кто пытается возражать, и создать иллюзию, что их ничтожно мало. Это главный замысел: создать впечатление, что очень мало кто способен на деятельный протест.

Если в России не начнут об этом серьезнее задумываться, то весь этот прогноз с продуктовыми карточками станет реальностью. Это даже не прогноз, а очевидное развитие событий, другого быть не может!

Однако мне не хочется думать, что 2026-й будет еще одним годом войны, но не из-за россиян. Я бы очень хотела, чтобы Украина использовала тот шанс, который есть, пока президент Трамп этим активно занят (потому что с осени он будет больше занят выборами в Конгресс). Эту возможность стоит использовать максимально. Самый конструктивный и продуктивный способ – поддерживать заинтересованность Трампа в том, чтобы в Украине наступил мир на максимально выгодных условиях из возможных.

О персоне: Мария Максакова Мария Петровна Максакова-Игенбергс (24 июля 1977, Мюнхен, ФРГ) – российская и украинская (с 2016 года) оперная певица (меццо-сопрано), общественный деятель, бывший депутат Госдумы РФ VI созыва от партии "Единая Россия" (исключена 16 февраля 2017 года). С декабря 2016-го проживает в Украине. Осуждает российское вторжение в Украину. В октябре 2017 года в интервью журналисту Айдеру Муждабаеву извинилась перед украинцами и крымскими татарами за голосование Госдумы РФ за аннексию Крыма Россией и подчеркнула, что в момент голосования отсутствовала в парламенте и стране, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред