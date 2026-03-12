В РФ заявили о наступлении на Сумы и прорыве границы - в СНБО отреагировали

Российские войска пытаются выдавать ограниченные продвижения на границе за значительные успехи, отметил Коваленко, опровергнув заявления роспропаганды.

Российские оккупационные войска проводят наступательные операции вдоль государственной границы Украины. Однако, вопреки заявлениям российских пропагандистов, о наступлении на Сумы речи не идет. Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБОУ Андрей Коваленко.

По его словам, российская группировка "Север" не выполнила поставленных командованием задач в 2025 году, поэтому сейчас пытается подавать как значительные достижения единичные и ограниченные продвижения в приграничных районах, в частности в заброшенные населенные пункты.

Коваленко отметил, что в отдельных районах эти попытки останавливают Силы обороны Украины, нанося противнику значительные потери. В других местах российские войска пытаются навязать бои в рамках своей цели по созданию так называемой буферной зоны, однако, по его словам, эта задача уже была провалена россиянами.

"И, что важно, их пропаганда спекулирует, что это наступление на Сумы. Нет, это никакое не наступление на Сумы", - резюмировал он.

Какова цель у россиян - мнение эксперта Как писал Главред, войска страны-агрессора России не отказались от планов расширить так называемую "зону безопасности" вдоль украинской границы. Об этом сообщил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. По словам эксперта, российские силы могут и в дальнейшем пытаться продвигаться ближе к окраинам Сум или создавать условия для системного террора, подобного тому, который ранее применялся против Харькова или Херсона, используя FPV-дроны практически круглосуточно. "То есть их задача сейчас заключается не столько в выходе на окраины города, сколько в приближении на такое расстояние, которое позволит постоянно терроризировать гражданское население и провоцировать панические настроения среди местных жителей", - резюмирует он.

Напомним, как ранее сообщал Главред, войска страны-агрессора России активизировались в приграничных районах Сумской области, однако, по оценке украинских военных, достичь там долгосрочного успеха ей вряд ли удастся. Об этом сообщил спикер Украинской добровольческой армии Сергей Братчук.

По словам командующего Объединенными силами ВСУ Михаила Драпатого, основной целью этих действий является создание примерно 20-километровой "буферной зоны" вдоль украинско-российской границы.

В то же время на государственной границе фиксируется расширение зон контроля российских войск — на карте появляются новые "красные зоны", охватывающие приграничные населенные пункты, которые переходят под оккупацию. По данным аналитиков DeepState, противник пытается расширить контроль в приграничных районах, дестабилизировать ситуацию и отвлечь украинские ресурсы.

О персоне: Андрей Коваленко Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года командирован на должность заместителя руководителя ЦПД. В январе 2024 года был назначен руководителем Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины. По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию по защите интересов государства, в частности в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять попыткам россиян, ФСБ, ГРУ и СЗР РФ, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом. "Мы хотим сформировать вокруг Центра мощное сообщество, заинтересованное в защите нашей страны, и призываем лидеров мнений работать вместе для того, чтобы противодействовать российским ИПСО", – подчеркнул Андрей Коваленко.

