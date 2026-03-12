"Искусство любви": Савранский раскрыл требования Наталки Денисенко

Актриса не согласна на меньшее в отношениях.

Наталка Денисенко - отношения с Юрием Савранским / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Наталка Денисенко

Возлюбленный популярной украинской актрисы Наталки Денисенко Юрий Савранский раскрыл ее прихоти в отношениях и ответил на вопрос о свадьбе в интервью OBOZ.UA.

Манекенщик рассыпался в комплиментах знаменитости и даже заявил, что был влюблен в нее всегда. По словам Савранского, Наталка выделяется своей яркостью и харизматичностью, поэтому неизменно притягивает внимание окружающих.

"Наталочка – чрезвычайно яркая, харизматичная личность – и это не секрет. Она нравится многим, но для меня она всегда была особенной, и я влюблен в нее был всегда", — рассказал Юрий.

Наталка Денисенко - личная жизнь / фото: instagram.com, Наталка Денисенко

Также он раскрыл, как ведет себя в отношениях с Денисенко. Савранский признался, что требований у возлюбленной немного, но они очень важны для гармоничной жизни пары.

"Нужно правильно заботиться о человеке, прислушиваться к нему. Как правильно? Мужчины должны знать секреты, понимать, что нравится любимой. Каждый человек имеет свои предпочтения – у Наталочки их не так много, и они очень простые. Например, очень любит цветы, и они должны постоянно быть дома. Наталочка любит внимание. Она очень тактильная, как, собственно, и я. Любит, когда ее носят на руках, комплименты с утра до ночи, обожает массажи. Поэтому важно знать эти маленькие секреты, замечать детали и поддерживать близость. Именно в этом, по моему мнению, и заключается искусство любви", — поделился манекенщик.

Наталка Денисенко - с кем встречается / фото: instagram.com, Наталка Денисенко

А вот со свадьбой Наталка Денисенко решила не спешить — пока пара наслаждается друг другом. Юрий пообещал, что влюбленные сразу расскажут публике, если надумают изменить семейное положение.

"Пока что об этом говорить рано. Нет, мы не проверяем свои чувства – в этом смысле нам все понятно друг о друге. Мы просто живем жизнь, строим отношения, наслаждаемся этапом, на котором находимся сейчас", — подытожил Савранский.

Наталка Денисенко / инфографика: Главред

О персоне: Наталка Денисенко Наталка Денисенко - украинская актриса кино, театра и дубляжа. Пробует свои силы в режиссуре. Наиболее известна ролями в сериалах "Віталька", "Село на мільйон", "Кріпосна", "Папаньки-2" и пр.

