Погибла в собственном доме: вражеский дрон унес жизнь ребенка на Черниговщине

Из-за падения вражеского БпЛА возник пожар в жилом доме.

https://glavred.info/ukraine/pogibla-v-sobstvennom-dome-vrazheskiy-dron-unes-zhizn-rebenka-na-chernigovshchine-10748210.html Ссылка скопирована

Удар РФ по Черниговской области / коллаж: Главред, фото: ГСЧС

Главное:

Ночью россияне атаковали Черниговскую область

В результате удара погибла девочка 2010 года рождения

Ее родители получили травмы и были госпитализированы

Страна-агрессор Россия в ночь на 12 марта атаковала Черниговскую область. В результате удара погиб ребенок, его родители ранены. Об этом сообщили в Менском городском совете.

Отмечается, что оккупанты нанесли удар после первой ночи. Фактически ребенок погиб в собственном доме.

видео дня

"Сегодня в Менской общине – День траура по погибшему ребенку в результате вражеской атаки. Боль и ярость переполняют нашу общину. Сегодня после 01:00 ночи враг цинично атаковал мирный населенный пункт Менской общины. В результате удара повреждены два жилых дома. К большому сожалению, вражеская атака унесла жизнь 15-летней девочки, также ранения получили ее родители", – говорится в сообщении.

В городском совете подчеркнули, что этот очередной акт террора еще раз доказывает, что враг сознательно бьет по мирному населению и гражданской инфраструктуре.

В ГСЧС подтвердили, что ночью в Корюковском районе Черниговской области из-за падения вражеского БпЛА возник пожар жилого дома и хозяйственной постройки.

Известно, что спасатели оперативно ликвидировали возгорание.

"К сожалению, погибла девушка 2010 года рождения. Ее родители получили травмы и были госпитализированы. Психологи ГСЧС оказали помощь 6 людям. На месте работали подразделения экстренных служб", - подчеркнули спасатели.

Удары по Украине - последние новости

Как сообщал Главред, в среду, 11 марта, российская оккупационная армия нанесла авиаудары по гражданской инфраструктуре Запорожья и пригорода. Под огнем оказалась жилая застройка, что привело к значительным разрушениям и травмированию местных жителей.

Также утром 11 марта армия страны-агрессора РФ дроном нанесла удар по зданию районного управления полиции в Шостке Сумской области. В результате удара здание райуправления полностью разрушено. Количество пострадавших составляет более 40 человек.

Кроме того, утром 11 марта российская оккупационная армия атаковала Харьков. В результате удара по гражданскому предприятию есть жертвы и раненые.

Читайте также:

Об источнике: ГСЧС Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) — центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий реализацию государственной политики в сферах гражданской защиты, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и предотвращения их возникновения, ликвидацию чрезвычайных ситуаций, спасательного дела, тушения пожаров, пожарной и техногенной безопасности, деятельности аварийно-спасательных служб, профилактики травматизма непроизводственного характера, а также гидрометеорологической деятельности, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред