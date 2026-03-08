"Сегодня будут переговоры": важное заявление Зеленского об атаках РФ

Что сообщил Зеленский:
- За неделю враг выпустил по Украине более трех тысяч воздушных целей
- Под прицелом РФ была гражданская инфраструктура
- Украина проведет переговоры с партнерами об усилении давления на РФ
Страна-агрессор Россия за последнюю неделю атаковала Украину почти 1750 ударными дронами, 1530 управляемыми авиационными бомбами и 39 ракетами. Об этом в Telegram рассказал президент Украины Владимир Зеленский.
Под ударами оказалась гражданская инфраструктура: энергетика и жилые дома. Большинство целей воины обезвредили, но защиты Украине нужно больше, и нужно каждый день.
"Прежде всего это ракеты ПВО, и поэтому взносы и поставки в рамках программы PURL ключевые. И я благодарю всех, кто продолжает поддержку. Нужно и в дальнейшем усиливать санкции против России и ее сообщников. Все, что помогает РФ финансировать и продолжать эту войну, нужно блокировать", - подчеркнул президент.
Зеленский добавил, что уже сегодня, 8 марта, будут переговоры с европейскими партнерами по каждому из этих элементов.
Как Россия изменила тактику ударов Шахедами
Главред писал, что по словам советника министра обороны Украины, эксперта по системам радиоэлектронной борьбы и связи Сергея Бескрестнова, российские оккупационные войска изменили тактику применения ударных БПЛА типа Шахед для ударов по Украине.
Враг сосредоточил их использование вдоль линии фронта. Российские войска наблюдают, как украинская сторона результативно уничтожает Шахеды различными средствами, и пытаются найти способ противодействовать этому.
Удары РФ по Украине - последние новости
Напомним, Главред писал, что 7 марта Россия нанесла массированный удар по Украине. Во время обстрела были попадания в различные объекты, но неизменными целями для оккупантов остаются портовая инфраструктура и промышленные объекты.
Воздушные Силы сообщили, что противовоздушная оборона Украины сбила или подавила 19 ракет и 453 беспилотника. Среди уничтоженных целей - восемь баллистических ракет Искандер-М/С-400 и 11 крылатых ракет "Калибр".
Накануне, 6 марта, в Кривом Роге было зафиксировано прямое попадание "шахедами" в девятиэтажку и предприятие инфраструктуры в двух разных локациях.
