"Сегодня будут переговоры": важное заявление Зеленского об атаках РФ

Анна Косик
8 марта 2026, 10:32
Президент рассказал, что будет обсуждать с партнерами.
Зеленский, дрон, ракета
Глава государства рассказал, что Украине нужно для защиты от воздушных атак РФ / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, ua.depositphotos.com

Что сообщил Зеленский:

  • За неделю враг выпустил по Украине более трех тысяч воздушных целей
  • Под прицелом РФ была гражданская инфраструктура
  • Украина проведет переговоры с партнерами об усилении давления на РФ

Страна-агрессор Россия за последнюю неделю атаковала Украину почти 1750 ударными дронами, 1530 управляемыми авиационными бомбами и 39 ракетами. Об этом в Telegram рассказал президент Украины Владимир Зеленский.

Под ударами оказалась гражданская инфраструктура: энергетика и жилые дома. Большинство целей воины обезвредили, но защиты Украине нужно больше, и нужно каждый день.

видео дня

"Прежде всего это ракеты ПВО, и поэтому взносы и поставки в рамках программы PURL ключевые. И я благодарю всех, кто продолжает поддержку. Нужно и в дальнейшем усиливать санкции против России и ее сообщников. Все, что помогает РФ финансировать и продолжать эту войну, нужно блокировать", - подчеркнул президент.

Зеленский добавил, что уже сегодня, 8 марта, будут переговоры с европейскими партнерами по каждому из этих элементов.

Как Россия изменила тактику ударов Шахедами

Главред писал, что по словам советника министра обороны Украины, эксперта по системам радиоэлектронной борьбы и связи Сергея Бескрестнова, российские оккупационные войска изменили тактику применения ударных БПЛА типа Шахед для ударов по Украине.

инфографика шахед, шахед, шахеды
Shahed-136 / Инфографика: Главред

Враг сосредоточил их использование вдоль линии фронта. Российские войска наблюдают, как украинская сторона результативно уничтожает Шахеды различными средствами, и пытаются найти способ противодействовать этому.

Удары РФ по Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что 7 марта Россия нанесла массированный удар по Украине. Во время обстрела были попадания в различные объекты, но неизменными целями для оккупантов остаются портовая инфраструктура и промышленные объекты.

Воздушные Силы сообщили, что противовоздушная оборона Украины сбила или подавила 19 ракет и 453 беспилотника. Среди уничтоженных целей - восемь баллистических ракет Искандер-М/С-400 и 11 крылатых ракет "Калибр".

Накануне, 6 марта, в Кривом Роге было зафиксировано прямое попадание "шахедами" в девятиэтажку и предприятие инфраструктуры в двух разных локациях.

