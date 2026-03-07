На самом деле плесень развивается из-за подходящих условий — прежде всего повышенной влажности и плохой циркуляции воздуха.

Вы узнаете:

Чаще всего плесень образуется на холодных наружных стенах

Простая очистка стен лишь маскирует проблему

Чтобы решить проблему надолго, важно снизить уровень влажности

Появление плесени — распространённая проблема во многих домах. Если она снова возникает после уборки, значит дело не только в загрязнённой поверхности.

Простая очистка стен лишь маскирует проблему, тогда как её источник чаще всего скрыт глубже, пишет Express.

На самом деле плесень развивается из-за подходящих условий — прежде всего повышенной влажности и плохой циркуляции воздуха. Поэтому даже после удаления пятен грибок может быстро появиться снова.

Чаще всего она образуется на холодных наружных стенах, в углах комнат, а также за крупной мебелью, где воздух почти не циркулирует. Даже если стены кажутся сухими, влажность в помещении может повышаться из-за приготовления пищи, горячего душа или сушки белья.

Домашние средства помогают убрать видимые следы плесени, но не устраняют причины её появления. Если она регулярно возникает в одном и том же месте, это сигнал, что в помещении сохраняются благоприятные условия для её роста.

Чтобы решить проблему надолго, важно снизить уровень влажности: чаще проветривать комнаты, использовать вытяжку во время готовки и после душа, а также оставлять вентилятор включённым ещё некоторое время, чтобы лишняя влага полностью вышла из помещения.

Методы борьбы с плесенью: рекомендации специалистов

Для устранения грибка, желтизны и налёта в ванной недостаточно просто убрать загрязнения — важны и технические меры. Эксперты советуют проверить качество воды и, при необходимости, установить фильтр для душа.

Такой фильтр помогает уменьшить содержание железа, жёсткости и других примесей, делая воду мягче. Это предотвращает образование отложений на плитке, сантехнике и стекле, а также создаёт менее благоприятные условия для роста плесени.

Об источнике: Express.co.uk Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

