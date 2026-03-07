Удержали ключевые направления: Зеленский заявил об ощутимых результатах ВСУ

Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон обсудили ключевые потребности обороны Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский провел беседу с президентом Франции Эммануэлем Макроном, обсудил ключевые потребности украинской обороны, договоренности о 90 млрд евро поддержки для Украины.

"Украинские воины добились ощутимых результатов за эту зиму и удержали все ключевые направления защиты", - написал Зеленский.

Он уточнил, что вместе с Макроном обсудил все ключевые вещи, которые сейчас важны для безопасности наших стран и Европы.

"В частности, ситуацию в Украине, ключевые потребности нашей обороны. Я проинформировал о последствиях российского массированного удара этой ночью, а также о событиях на фронте", – отметил президент.

Он подчеркнул важность реализации "совместных европейских договоренностей о 90 млрд евро поддержки для Украины на ближайшие 2 года, а также о новом санкционном пакете против России".

По словам Зеленского, говорили также о Ближнем Востоке и регионе Залива – ситуации вокруг Ирана и ее перспективах. "Эммануэль поддержал нашу работу ради большей безопасности в регионе – украинская защита от "шахедов" действительно наиболее испытана, и именно украинский опыт может стать одной из основ обновленной и более эффективной коллективной безопасности со всеми партнерами", – отметил президент Украины.

Вероятность нового наступления РФ: мнение эксперта

Военно-политический аналитик группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко высказался о вероятных действиях российских войск в ближайшее время. По его словам, сейчас стоит внимательно следить за активностью 3-й общевойсковой армии РФ.

Эксперт отметил, что на восточном участке фронта эти подразделения продвигаются достаточно быстрыми темпами, что может указывать на наращивание сил и подготовку удара именно на этом направлении.

Напомним, Главред писал, что по словам главы ОП Кирилла Буданова, идеологические основы российского государства остаются неизменными на протяжении всей его истории. Поэтому Украине важно добиться таких обстоятельств, при которых РФ потеряет имперский характер, тогда войну можно будет закончить.

Ранее президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил о намерении добиться скорейшего завершения войны.

Накануне стало известно, что заявления инсайдеров свидетельствуют о том, что Кремль планирует продолжение войны как минимум до сентября, но, вероятно, гораздо дольше.

О персоне: Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

