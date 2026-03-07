Начал двигаться сам по себе: семья заметила в саду странный металлический шар

Загадочная металлическая сфера, найденная во дворе семьи, десятилетиями вызывает споры. История странного шара породила множество версий и легенд.

Семья из США нашла в саду странный металлический шар / Коллаж Главред, фото: WJCT

В 1974 году семья Бетц из Флориды (США) обнаружила на своем участке необычный металлический шар, который сразу вызвал бурю обсуждений. Объект диаметром около 20 см выглядел идеально гладким и блестящим, а весил более 9,5 кг, что тяжелее обычного шара для боулинга.

Необычная находка быстро превратилась в одну из самых обсуждаемых загадок своего времени. По словам владельцев, шар будто "оживал" и катился сам по себе, издавал звуки и даже реагировал на окружающую среду. История быстро распространилась в СМИ и породила десятки теорий. Недавно о ней вспомнило издание Popular Mechanics.

Таинственная находка после пожара

Семья Бетц обнаружила сферу вскоре после пожара, уничтожившего часть их владений на острове Форт-Джордж во Флориде. Сначала они предположили, что это старинное пушечное ядро времен испанских колонизаторов.

Однако объект оказался слишком гладким и чистым для исторического артефакта. Он был изготовлен из нержавеющей стали и не имел следов коррозии или повреждений.

После того как шар принесли в дом, семья заявила, что он начал вести себя странно. Находка катилась по полу, меняла направление и издавала вибрации.

Странное поведение и новые вопросы

По словам Герри Бетц, шар проявлял необычную активность, особенно в солнечную погоду. Она утверждала, что сфера могла двигаться сама и издавать странные звуки.

Одной из самых обсуждаемых деталей истории стала реакция собаки семьи. Когда животное подошло к шару, оно начало скулить и закрывать уши лапами, будто реагируя на неприятный звук.

Сфера могла двигаться сама и издавать странные звуки / Фото: WJCT

Позже специалисты сообщили, что вокруг объекта могли фиксироваться радиоволны и слабое магнитное поле, что лишь усилило интерес к загадке.

Военные исследования

Из-за растущего интереса к находке шар передали на анализ военным. ВМС США исследовали объект на авиабазе Джексонвилл.

Первые попытки рентгеновского анализа оказались сложными, поскольку сталь была слишком плотной. Однако последующие исследования показали, что внутри нет взрывчатых веществ или опасных компонентов.

По словам представителей ВМС, шар был создан человеком и не представлял угрозы.

Теории заговора и версии сторонников НЛО

Несмотря на выводы экспертов, история сферы Бетц быстро обросла теориями заговора. Некоторые считали ее секретным военным устройством, другие же инопланетным аппаратом или необычным дроном.

С течением времени легенда только росла. В интернете продолжали появляться версии о "скрытых механизмах" внутри шара и даже предположения о том, что правительство якобы скрывает правду.

Наиболее вероятное объяснение

Скептики считают, что загадка имеет вполне простое объяснение. По одной из наиболее распространенных версий, найденный объект был промышленным шаром из нержавеющей стали, который используется в оборудовании или механизмах.

Представитель одной из компаний по поставке техники сообщил, что характеристики найденного шара практически совпадают с серийными стальными шарами, применяемыми в промышленности.

А странные движения, по мнению специалистов, могли объясняться неровным полом и почти идеальной балансировкой объекта.

Об источнике: Popular Mechanics Ресурс является авторитетным источником информации о том, как устроен мир. Он знакомим нашу аудиторию с последними новостями об инновациях и изобретениях в автомобильной, бытовой, научной, технологической и туристической сферах.

