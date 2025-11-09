Следы НЛО внутри Солнечной системы: всплыла сенсационная теория

Высокоразвитые инопланетяне могли направлять в космос самовоспроизводящиеся зонды — так называемые зонды фон Неймана.

https://glavred.info/nauka/sledy-nlo-vnutri-solnechnoy-sistemy-vsplyla-sensacionnaya-teoriya-10713677.html Ссылка скопирована

На Земле ищут следы инопланетян / Коллаж: Главред, фото: Pixabay/Future_of_images, Pexels/Lucas Pezeta

Вы узнаете:

Инопланетные цивилизации могли уже посещать Солнечную систему

Искать следы инопланетных технологий стоит на Луне

Профессор Алекс Эллери из Карлтонского университета выдвинул гипотезу, что инопланетные цивилизации могли уже посещать Солнечную систему, а следы их деятельности, возможно, сохранились вблизи Земли.

Как пишет Universe, высокоразвитые инопланетяне могли направлять в космос самовоспроизводящиеся зонды — так называемые зонды фон Неймана.

видео дня

Идея подобных аппаратов принадлежит математику Джону фон Нейману, который ещё в 1949 году предположил существование машин, способных создавать собственные копии, используя доступные материалы. Позже учёные из программы SETI развили эту концепцию как возможный механизм для освоения галактики.

Эллери предполагает, что искать следы подобных технологий стоит на Луне — месте, где условия стабильны, а месторождения металлов могли бы обеспечить такие зонды необходимыми ресурсами для самовоспроизводства.

Согласно его теории, аппараты могли использовать лунные и астероидные материалы для строительства новых зондов и даже баз.

Учёный также допускает, что эти устройства могли питаться от ядерных реакторов, изготовленных из местных ресурсов.

Такие установки могли оставить специфические изотопные следы, например, тория-232 или неодима-144, которые можно попытаться обнаружить современными средствами анализа.

Ученые предупредили о новом объекте в космосе: что известно

Загадочный межзвёздный объект, недавно пересёкший границы нашей Солнечной системы, оказался куда более необычным, чем ожидали астрономы.

Речь идёт о комете 3I/ATLAS — втором известном путешественнике из-за пределов нашей системы. Новые наблюдения показали, что её размеры значительно меньше, чем предполагалось ранее. Однако, несмотря на компактность, она выбрасывает в космос колоссальные объёмы углекислого газа — примерно 940 триллионов молекул в секунду, что делает её одним из самых активных объектов подобного типа, когда-либо зафиксированных учёными.

Ранее сообщалось о том, какая песня впервые зазвучала в космосе. Мало кто знает, что более 60 лет назад впервые во Вселенной зазвучала именно украинская песня.

Напомним, ранее Главред писал о том, почему планеты круглые, а астероиды нет. Форма планет и астероидов определяется их массой и гравитационным воздействием.

Другие интересные материалы:

Об источнике: Science Alert Science Alert - сайт, на котором публикуются материалы и исследования ученых на различные тематики. Также авторы портала освещают важнейшие научные проблемы современности.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред