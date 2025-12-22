Укр
Владельцы их просто обожают: ТОП-5 кроссоверов, которые служат дольше Toyota RAV4

Дарья Пшеничник
22 декабря 2025, 16:47
190
Существуют кроссоверы, которые не менее надежны, чем Toyota RAV4, и имеют даже более лояльных сторонников.
кроссоверы
ТОП-5 надежных кроссоверов / Коллаж: Главред, фото: wikipedia

видео дня

Популярность Toyota RAV4 в мире и в Украине не вызывает сомнений - этот кроссовер стал символом надежности, экономичности и современных технологий.

Однако исследование аналитической компании iSeeCars показало: существуют модели, которые владельцы ценят настолько, что остаются с ними даже после 15 лет эксплуатации, пишет UaMotors.

ТОП-5 кроссоверов, которые имеют еще более преданных владельцев, чем RAV4

1. Toyota Highlander - лидер рейтинга. Более 12,4% владельцев не расстаются с трехрядным внедорожником даже после полутора десятков лет. Highlander считают эталоном семейного авто благодаря мощным двигателям, высокому уровню безопасности и комфорта. Минусы - значительный расход топлива и дорогие запчасти.

2. Honda CR-V - легендарный японский кроссовер, который доказывает, что надежность может быть долговременной. 10,7% владельцев остаются с моделью после 15 лет. Преимущества - экономичность и простота в обслуживании. Недостатки - шумный двигатель и слабая защита от коррозии.

3. Honda Pilot - более крупный семейный SUV, который сочетает выносливость с практичностью. 10,4% владельцев продолжают пользоваться им после 15 лет. Сильные стороны - просторный багажник и надежная трансмиссия. Слабые - высокий расход топлива.

4. Subaru Forester - традиционный фаворит рейтингов надежности. 9,8% владельцев остаются с ним после 15 лет. Forester ценят за полный привод, крепкую подвеску и выносливые моторы. Среди минусов - возможные проблемы с расходом масла и шумность двигателя.

5. Toyota 4Runner - внедорожник, который не боится времени и бездорожья. 9,4% владельцев остаются с ним даже после 15 лет. Его преимущества - надежность, проходимость и полный привод. Недостатки - большие габариты для города и высокий аппетит к топливу.

