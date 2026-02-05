Потепление, а затем снова похолодание: синоптики дали новый прогноз

Погода в Сумах будет самой холодной. Там температура воздуха опустится до -12.

Прогноз погоды в Украине на 6 февраля / фото: УНИАН

Вы узнаете:

Какая будет погода ночью 6 февраля

Когда температура воздуха опустится до -15 градусов

В каких регионах будет снег

Погода в Украине 6 февраля будет теплее. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптики объявили штормовое предупреждение - I уровень опасности. Осложненные погодные условия из-за гололеда будут в Ровенской, Житомирской, Хмельницкой и Винницкой областях.

"Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта", - говорится в сообщении.

В Закарпатской и Ивано-Франковской областях объявили III уровень снеголавинной опасности.

Прогноз погоды в Украине на 6 февраля / фото: ventusky

Синоптик Наталья Диденко отметила, что сильные морозы отступают. 6 февраля будет снег. На территории западных и южных областей ожидается снег с дождем. Ветер будет порывистым.

Температура воздуха на севере и в центре опустится до 3-8 градусов мороза, а на востоке - 8-12 градусов мороза. Теплее всего будет на территории западных и южных областей. Там температура воздуха будет на уровне 0 градусов.

В дальнейшем в Украине будет теплее, но задержатся осадки. Новое похолодание ожидается с 9 по 11 февраля.

Кто такая Наталья Диденко / Инфографика: Главред

О персоне: Наталья Диденко Наталья Диденко — украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Погода 6 февраля

В Украине 6 февраля будет облачно. Синоптики в этот день прогнозируют снег и снег с дождем. В то же время на дорогах будет гололедица. Ветер будет юго-восточный со скоростью 7-12 м/с.

"Температура в течение суток 3-8° мороза (ночью на востоке и северо-востоке страны 10-15° мороза), в западных и большинстве южных областей от 4° мороза до 1° тепла (днем на Закарпатье и в Крыму 6-11° тепла)", - говорится в сообщении.

В Украине будет -12

По данным meteoprog, 6 февраля в Украине будет холодно. Теплее всего будет в Закарпатской области. Там температура воздуха повысится до

+6...+8 градусов. Самая низкая температура будет в Сумской области. Там температура воздуха опустится до -12...-6 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 6 февраля / фото: meteoprog

Погода 6 февраля в Киеве

В Киеве 6 февраля будет облачно. Синоптики в этот день прогнозируют снег. На дорогах будет гололедица. Ветер в этот день будет юго-восточный со скоростью 7-12 м/с.

"Температура по области ночью и днем 3-8° мороза; в Киеве ночью и днем 6-8° мороза", - сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине на 6 февраля / фото: meteoprog

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, первая неделя февраля в Украине будет холодной с резкими колебаниями температур и незначительными осадками. Метеоролог Игорь Кибальчич отметил, что в ближайшие дни большинство регионов будет находиться под влиянием арктического антициклона.

Также 2 февраля в Одессе сохранится холодная и ветреная погода без существенных осадков. Ночью -10...-12 °C, днем -8...-10 °C, из-за ветра мороз будет ощущаться до -17 °C.

Кроме этого, 3 февраля в Полтавской области сохранится морозная погода без осадков. Ночью ожидается -22...-27°, днем -11...-16°. В Полтаве - -20...-22° ночью и -13...-15° днем.

Об источнике: Укргидрометцентр Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

