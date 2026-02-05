Укр
Когда восстановят Дарницкую ТЭЦ - Кличко назвал условие и сроки

Юрий Берендий
5 февраля 2026, 19:12
57
Киев организует дополнительные пункты обогрева для пострадавших районов, сказал Кличко.
Кличко назвал сроки восстановления Дарницкой ТЭЦ / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чем идет речь в материале:

  • Эксперты оценили характер повреждений Дарницкой ТЭЦ
  • Восстановление ТЭЦ может занять два месяца
  • Город дополнительно разворачивает пункты обогрева

Восстановление Дарницкой ТЭЦ после серии массированных российских ударов может занять два месяца при условии отсутствия новых атак. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко.

По словам Кличко, специалисты проанализировали характер повреждений Дарницкой ТЭЦ, которая стала одной из целей врага во время атаки на Киев 3 февраля Эта ТЭЦ обеспечивала теплоснабжение для части домов в Дарницком и Днепровском районах, более 1100 многоэтажек. Утром 3 февраля в этих домах слили воду из отопительных систем, чтобы избежать размерзания.

"На данный момент выводы специалистов таковы, что объект получил критические повреждения и на восстановление его систем и оборудования понадобится не менее двух месяцев. (Если не будет следующих сокрушительных ударов врага)", - указал он.

Кличко добавил, что ознакомиться со списком домов, которым временно прекращено теплоснабжение из-за повреждения Дарницкой ТЭЦ, можно по ссылке.

"Город развернул дополнительные опорные пункты обогрева в школах микрорайонов, дома которых остались без тепла. Дополнительных пунктов, которые подключили к мобильным котельным, и где можно находиться и днем, и ночью, в частности, в Дарницком районе сейчас 5, в Днепровском — 4. (Кроме тех, которые там работали раньше)", - подчеркнул городской голова.

Мэр Киева сообщил, что также в Дарницком районе ГСЧС разворачивает 36 дополнительных пунктов обогрева, а в Днепровском — 27. Адреса пунктов доступны на официальных ресурсах РГА, городских властей и ГСЧС доступны по ссылке.

Кроме того, ДТЭК организует максимально удобные графики подачи электричества для домов без тепла в Дарницком и Днепровском районах.

Выдержит ли энергосистема новые удары по Киеву — мнение эксперта

Как писал Главред, российские войска сознательно наносят удары по объектам критической инфраструктуры Киева, в частности сосредотачивая атаки на ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6. В то же время не следует полагаться ни на панические прогнозы, ни на слишком оптимистичные заявления о ситуации в энергетике. Об этом сообщил директор аналитическо-исследовательского центра "Институт города" Александр Сергиенко.

Он также отметил, что на данный момент никто не может гарантировать полную стабильность работы энергосистемы. Единственным эффективным фактором защиты остается работа противовоздушной обороны, тогда как любые предварительные оценки возможных масштабов повреждений пока что являются преждевременными.

"Говорить заранее, что именно и насколько будет сложно, — это, по сути, гадание на кофейной гуще. Будем как-то выживать, будем приспосабливаться", — отметил Сергиенко.

Генерация электроэнергии в Украине / Инфографика: Главред

Новости Киева - что известно об отключении света и отопления в столице

Напомним, как ранее сообщал Главред, киевлянам придется перейти на жесткую экономию электроэнергии, поскольку в феврале поставки света в столицу могут ограничиваться лишь 4–6 часами в сутки. Об этом заявил энергетический эксперт Украинского института будущего Станислав Игнатьев.

После серии массированных российских ударов по объектам критической инфраструктуры одна из киевских теплоэлектроцентралей не подлежит восстановлению. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информированные источники.

В ночь на 3 февраля Россия осуществила крупнейшую с начала года атаку на энергетическую систему Украины. В результате обстрелов были повреждены объекты генерации и передачи электроэнергии, в частности теплоэлектроцентрали и теплоэлектростанции, которые обеспечивали теплом и электричеством Киев, Харьков и Днепр. В ДТЭК сообщили о существенных разрушениях на своих теплоэлектростанциях.

О персоне: Виталий Кличко

Виталий Кличко - украинский государственный деятель, политик. Киевский городской голова с 5 июня 2014 года. Председатель Киевской городской государственной администрации с 25 июня 2014 года. Боксер-профессионал, выступавший в тяжелой весовой категории, кикбоксер. Обладатель званий "Почетный" и "Вечный" чемпион мира по боксу по версии WBC, сообщает Википедия.

Потепление, а затем снова похолодание: синоптики дали новый прогноз

Потепление, а затем снова похолодание: синоптики дали новый прогноз

19:40Синоптик
Сделке конец - есть ли угроза ядерной войны после 5 февраля и чего ждать Украине

Сделке конец - есть ли угроза ядерной войны после 5 февраля и чего ждать Украине

18:06Мир
Карта Deep State онлайн за 5 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 5 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Осадчая и Горбунов заговорили о пополнении в семье: "Дальше больше"

Осадчая и Горбунов заговорили о пополнении в семье: "Дальше больше"

"Хочется прикрыть": дизайнер Зеленской раскрыла, как скрывает недостатки фигуры

"Хочется прикрыть": дизайнер Зеленской раскрыла, как скрывает недостатки фигуры

"Никаких соглашений не было": эксперт раскрыл нюанс о перемирии с Россией

"Никаких соглашений не было": эксперт раскрыл нюанс о перемирии с Россией

Парадокс советской торговли: сколько на самом деле стоили продукты в СССР

Парадокс советской торговли: сколько на самом деле стоили продукты в СССР

Когда восстановят Дарницкую ТЭЦ - Кличко назвал условие и сроки

Леся Никитюк готовится к свадьбе с женихом-военным - детали

11:03

Удар по кошелькам украинцев: ценники на один продукт упорно ползут вверх

11:00

Пропала отсрочка в Резерв+: что говорят в Минобороны и что советуют адвокаты

