Одна из ТЭЦ в Киеве не подлежит восстановлению - будет ли эвакуация города

В результате массированных атак по критической инфраструктуре Киева одна из теплоэлектроцентралей столицы не подлежит восстановлению, указывают СМИ.

Одна из ТЭЦ в Киеве не подлежит восстановлению, - СМИ / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС Украины, УНИАН

Одна из киевских ТЭЦ из-за российских атак не подлежит восстановлению

Об эвакуации из столицы речи не идет

В результате серии массированных российских ударов по критической инфраструктуре Киева, одна из ТЭЦ столицы больше не подлежит восстановлению. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на анонимные источники, знакомые с этим вопросом.

В материале отмечается, что Киев уже несколько недель находится в состоянии энергетического кризиса после серии массированных атак России на объекты критической инфраструктуры. Наиболее разрушительные удары система понесла 9, 13, 20 и 24 января, когда были повреждены ключевые объекты электро-, тепло- и водоснабжения.

"Одна из ТЭЦ не подлежит восстановлению", - сообщил источник издания.

Несмотря на это, энергосистему удалось временно стабилизировать за счет жестких графиков ограничений. Однако 31 января ситуация снова существенно осложнилась из-за масштабной технической аварии в сетях, которая привела к каскадным отключениям в семи регионах и фактически снова обострила кризис в столице.

Возвращение сильных морозов совпало с новыми проблемами в энергосистеме, из-за чего тысячи киевских домов снова остались без тепла. Самая сложная ситуация сложилась на Троещине, где значительная часть жилых домов уже длительное время не имеет отопления.

Будет ли эвакуация Киева

Как сообщила пресс-секретарь Киевской городской военной администрации Екатерина Поп, вопрос эвакуации пока не рассматривается и не планируется, несмотря на прогнозируемые морозы, ведь город уже проходил через подобные условия. В Киеве действует разветвленная сеть "Пунктов несокрушимости" и мест обогрева, которые полностью готовы принимать людей.

По ее словам, в столице работает более 1400 "Пунктов несокрушимости". Около 700 из них размещены на объектах социальной инфраструктуры районов, еще более 500 обеспечивает ответственный бизнес, также функционируют пункты обогрева ГСЧС.

Она также отметила, что в районах дополнительно разворачивают опорные пункты для временного проживания людей, которые имеют сложную ситуацию с теплоснабжением. Сейчас, из-за восстановления почасовых графиков электроснабжения, посещаемость "Пунктов несокрушимости" остается невысокой.

"Когда была более сложная ситуация с тепло- и электроснабжением, посещаемость пунктов была выше, потому что люди в первую очередь приходили заряжать свои устройства, фонарики, павербанки, телефоны, согреться. Теперь количество посетителей немного уменьшилось, но в любом случае пункты продолжают разворачивать именно в тех районах, где ситуация с тепло- и электроснабжением самая сложная и восстановление требует больше всего ресурсов. Также говорим и о готовности населения, поэтому призываем киевлян иметь запасы продуктов, воды, лекарств, иметь наготове теплые вещи, заряженные павербанки. Мы пройдем эту зиму, какой бы она ни была", - подчеркнула она.

Атомная генерация в Украине / Инфографика: Главред

Когда графики отключения света могут исчезнуть - мнение эксперта

Как ранее сообщал Главред, рассчитывать на сокращение или отмену отключений электроэнергии с приходом потепления не стоит. Об этом сообщил энергетический эксперт Геннадий Рябцев.

По его оценке, ограничения света будут сохраняться до тех пор, пока не будут выполнены два ключевых условия.

"Во-первых, пока у нас не будет достаточно средств поражения, чтобы сбивать все российские дроны и ракеты, летящие по нашим энергетическим объектам, а, во-вторых, пока не будет подключена новая генерация к Объединенной энергосистеме. Другими словами, пока у нас не появится то, чем можно заменить то, что выбито Россией", - рассказал он.

Отключение света в Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, энергетики возобновили подачу электроэнергии по всей Украине после масштабной системной аварии, произошедшей утром в субботу. Об этом сообщил первый вице-премьер-министр, министр энергетики Денис Шмыгаль.

В то же время полностью исключать риск повторных массовых отключений и новых системных сбоев в будущем нельзя, отметил эксперт по энергетическим вопросам Юрий Корольчук.

Председатель правления Ассоциации энергоаудиторов Украины Вадим Литвин также прокомментировал возможность временного отказа крупных городов, в частности Киева, от горячего водоснабжения для сохранения тепла. По его словам, обычно около 70% энергомощностей направляется на отопление и примерно 30% — на подачу горячей воды, однако в условиях, когда доступно только около 40% от необходимого объема, прекращение горячего водоснабжения позволяет перенаправить ресурсы на поддержку отопления.

О персоне: Геннадий Рябцев Геннадий Рябцев – директор специальных проектов научно-технического центра "Психея", эксперт по государственной политике в топливно-энергетическом комплексе, главный консультант в Национальном институте стратегических исследований, профессор Киево-Могилянской школы управления имени Андрея Мелешевича в Национальном университете "Киево-Могилянская академия". Доктор наук по государственному управлению, кандидат технических наук, профессор, государственный служащий 6 ранга.

