Россия саботирует обмены пленными: эксперт сказал, чего боится Кремль

Главные тезисы:
- Переговоры Украины и РФ будут продолжаться весь год
- Реальный итог переговоров — обмены пленными
- РФ саботирует двусторонние обмены, чтобы скрыть количество своих пленных
Переговоры между Украиной и Россией в ближайшее время не приведут к существенным результатам. Диалог на международных площадках будет продолжаться в течение всего года, однако не даст ощутимых итогов, кроме обменов пленными. Об этом в интервью Главреду рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.
При этом, по его словам, Россия сознательно саботирует двусторонние контакты по обмену, поскольку не заинтересована демонстрировать реальное количество своих военнопленных.
"Любые двусторонние встречи и прямые контакты с целью обмена Россия саботирует, потому что российские власти не хотят демонстрировать, что у Украины много российских пленных, которых мы можем обменивать в соотношении один к одному", - сказал он.
Коваленко подчеркнул, что российская сторона активно использует тему потерь в информационной войне, в частности манипулируя обменами тел погибших. В то же время обмены пленными, которые проходят по формуле "один к одному", противоречат нарративам российской пропаганды о якобы значительном превосходстве потерь Украины.
"Когда дело доходит до обмена пленными, возникает самый интересный момент, который разрушает восприятие реальности у россиян: обмен происходит один к одному. И россияне не понимают, как это возможно. Если бы соотношение потерь было 1:20 или 1:30, как утверждает российская пропаганда, Украина бы уже давно закончилась", - объяснил эксперт.
Эксперт добавил, что Москва чаще соглашается на обмены в формате трехсторонних переговоров, например с участием США, где не может полностью уклониться от договоренностей.
"России обмены пленными невыгодны, поэтому на двустороннем уровне они их саботируют. Но когда встречи проходят в трехстороннем формате (например, с участием США), россияне не могут отказаться и демонстрируют пафос благотворительности и гуманизма", - сказал Коваленко.
Также он заявил о новой тактике российских сил в приграничных районах Черниговской, Сумской и Харьковской областей. По его словам, речь идет о проникновении в "серую зону" и похищении гражданских лиц, которых впоследствии могут использовать как ресурс для обмена.
По мнению эксперта, на данный момент именно обмены остаются единственным реальным результатом международных переговоров и возможностью вернуть украинских граждан домой.
Обмен пленными между РФ и Украиной - последние новости
Как писал Главред, 5 марта состоялся масштабный обмен военнопленными между Украиной и Россией. Домой из российского плена удалось вернуть 200 украинских военных. Из российского плена возвращаются украинские военные из разных подразделений ВСУ. Среди них — бойцы Военно-Морских Сил, Сухопутных войск, Территориальной обороны, Сил беспилотных систем, Десантно-штурмовых и Воздушных сил. Также домой вернулись представители Национальной гвардии, Государственной пограничной службы и Государственной специальной службы транспорта.
5 февраля между Украиной и Россией состоялся первый за долгое время обмен военнопленными. В результате домой из российского плена вернулись 157 украинских военных.
Среди освобожденных оказался военный Назар Далецкий, которого в течение нескольких лет считали погибшим.
В тот же день стало известно и об освобождении из плена крымского татарина Руслана Куртмаллаева, который провел в неволе почти четыре года. Об этом сообщил член Меджлиса крымскотатарского народа и руководитель Крымскотатарского Ресурсного Центра Эскендер Бариев.
О персоне: Александр Коваленко
Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".
