Взорваны резервуары и трубопроводы: детали удара по НПС в Перми

Крупные резервуары для хранения нефти и нефтепродуктов были полностью уничтожены.

Нанесен удар по нефтяной инфраструктуре РФ

ЛПДС "Пермь" была серьёзно повреждена её инфраструктура

Удар существенно снизил функциональность станции

В результате удара по российской линейной производственно-диспетчерской станции "Пермь" была серьёзно повреждена её инфраструктура.

Утверждается, что крупные резервуары для хранения нефти и нефтепродуктов были полностью уничтожены, что привело к масштабному разливу и пожару, сообщает Exilenova+.

Из-за возгорания пострадали и технологические коммуникации — часть трубопроводов выгорела, что фактически остановило работу объекта на неопределённый срок. При этом, по имеющимся данным, один из резервуаров меньшего объёма получил частичные повреждения, а несколько других остались целыми.

В целом отмечается, что удар существенно снизил функциональность станции, нанеся значительный ущерб её производственным возможностям.

Кроме того, также публикуется спутниковый снимок последствий удара по российской ЛПДС.

Об источнике: Exilenova+ Exilenova+ — это Telegram-канал, который публикует оперативные новости, фото и видео о войне России против Украины, атаках беспилотников, пожарах на военных объектах и других инцидентах. Канал работает в Telegram под адресом @exilenova_plus. Аудитория — более 100 тысяч подписчиков. Авторы предлагают присылать новости и материалы через бот. Канал анонимный — имена администраторов публично не раскрываются. Канал часто распространяет первые видео атак беспилотников или пожаров на объектах в РФ, которые позже могут подхватывать СМИ.

