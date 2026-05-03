Взорваны резервуары и трубопроводы: детали удара по НПС в Перми

Важное:
- ЛПДС "Пермь" была серьёзно повреждена её инфраструктура
- Удар существенно снизил функциональность станции
В результате удара по российской линейной производственно-диспетчерской станции "Пермь" была серьёзно повреждена её инфраструктура.
Утверждается, что крупные резервуары для хранения нефти и нефтепродуктов были полностью уничтожены, что привело к масштабному разливу и пожару, сообщает Exilenova+.
Из-за возгорания пострадали и технологические коммуникации — часть трубопроводов выгорела, что фактически остановило работу объекта на неопределённый срок. При этом, по имеющимся данным, один из резервуаров меньшего объёма получил частичные повреждения, а несколько других остались целыми.
В целом отмечается, что удар существенно снизил функциональность станции, нанеся значительный ущерб её производственным возможностям.
Кроме того, также публикуется спутниковый снимок последствий удара по российской ЛПДС.
Удары по целям РФ - важные новости
Как писал Главред, Украина провела уникальную спецоперацию в тылу России, поразив стратегически важные объекты врага на четырех аэродромах - "Белая", "Дягилево", "Оленья" и "Иваново".
Ранее сообщалось, что ВСУ сбили вражеский Су-34. Су-34 осуществлял террористические атаки по городу Запорожье, с применением управляемых авиабомб
Ранее сообщалось, что стоимость авиационной техники, пораженной во время спецоперации Службы безопасности Украины под названием "Паутина", превышает 7 миллиардов долларов США. Общие потери российской авиации в результате удара составляют 41 единицу.
Об источнике: Exilenova+
Exilenova+ — это Telegram-канал, который публикует оперативные новости, фото и видео о войне России против Украины, атаках беспилотников, пожарах на военных объектах и других инцидентах.
Канал работает в Telegram под адресом @exilenova_plus.
Аудитория — более 100 тысяч подписчиков.
Авторы предлагают присылать новости и материалы через бот.
Канал анонимный — имена администраторов публично не раскрываются.
Канал часто распространяет первые видео атак беспилотников или пожаров на объектах в РФ, которые позже могут подхватывать СМИ.
