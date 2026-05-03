Что добавить в воду при варке яиц, чтобы скорлупа слетала за секунду - лайфхак

Инна Ковенько
3 мая 2026, 09:10
Рассказываем, как сделать так, чтобы вареные яйца легко очищались от скорлупы.
Как сварить яйца, чтобы они хорошо чистились — что добавить в воду / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Чистить вареные яйца бывает непросто: скорлупа трескается, а белок прилипает и отходит кусками. Но есть простые кулинарные хитрости, которые помогут избежать этих проблем.

Главред расскажет, что нужно добавить в воду при варке яиц, чтобы они хорошо чистились.

Соль и сода

Кулинарные эксперты рекомендуют добавить в воду соль или пищевую соду, пишет Oboz.ua. Одна столовая ложка соли помогает укрепить скорлупу, а чайная ложка соды повышает щелочность воды, благодаря чему белок не прилипает к стенкам. Если яйцо треснет, эти добавки также уменьшат риск вытекания белка.

В какой воде нужно варить яйца

Рекомендуем опускать яйца именно в кипящую воду, а не в холодную. Это особенно актуально для свежих яиц, ведь так белок меньше прилипает к скорлупе. Варить нужно 10-12 минут, в зависимости от желаемой степени готовности.

Яйца, сколько варить яйца, инфографика Главред
Яйца, сколько варить яйца, инфографика Главред / Инфографика: Главред

После варки яйца нужно сразу окунуть в ледяную воду, контраст температур способствует отделению скорлупы. После варки сразу окуните их в ледяную воду на 5-10 минут. Для большего эффекта можно добавить кубики льда.

Интересный факт: старые яйца чистятся легче, чем свежие. Это объясняется тем, что со временем уровень pH в белке повышается, и он меньше прилипает к скорлупе. Поэтому, если важно быстро и без проблем очистить яйца, лучше брать те, что хранились несколько дней.

Как сварить яйца, чтобы их было легко чистить
Как сварить яйца, чтобы их было легко чистить / Инфографика: Главред

Об источнике: Обозреватель

"Обозреватель" (стилизованное название — Oboz.ua) — украинское интернет-издание социально-политической направленности. Основано в 2001 году. Принадлежит украинскому политику и предпринимателю Михаилу Бродскому. В издании он занимает должность председателя редакционного совета "Обозревателя". Главный редактор — Орест Сохар.

Издание освещает социально-политические, культурные и другие важные новости Украины и мира.

