Что добавить в воду при варке яиц, чтобы скорлупа слетала за секунду - лайфхак

Чистить вареные яйца бывает непросто: скорлупа трескается, а белок прилипает и отходит кусками. Но есть простые кулинарные хитрости, которые помогут избежать этих проблем.
Главред расскажет, что нужно добавить в воду при варке яиц, чтобы они хорошо чистились.
Соль и сода
Кулинарные эксперты рекомендуют добавить в воду соль или пищевую соду, пишет Oboz.ua. Одна столовая ложка соли помогает укрепить скорлупу, а чайная ложка соды повышает щелочность воды, благодаря чему белок не прилипает к стенкам. Если яйцо треснет, эти добавки также уменьшат риск вытекания белка.
В какой воде нужно варить яйца
Рекомендуем опускать яйца именно в кипящую воду, а не в холодную. Это особенно актуально для свежих яиц, ведь так белок меньше прилипает к скорлупе. Варить нужно 10-12 минут, в зависимости от желаемой степени готовности.
После варки яйца нужно сразу окунуть в ледяную воду, контраст температур способствует отделению скорлупы. После варки сразу окуните их в ледяную воду на 5-10 минут. Для большего эффекта можно добавить кубики льда.
Интересный факт: старые яйца чистятся легче, чем свежие. Это объясняется тем, что со временем уровень pH в белке повышается, и он меньше прилипает к скорлупе. Поэтому, если важно быстро и без проблем очистить яйца, лучше брать те, что хранились несколько дней.
