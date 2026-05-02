Слово "утренник" является ошибкой — как правильно сказать на украинском языке

В повседневной речи украинцы до сих пор часто употребляют слово "утренник", особенно когда речь идет о детских праздничных мероприятиях в детских садах или школах. Однако это слово является русизмом, и в украинском языке существует немало точных эквивалентов.
Актриса дубляжа и тренер по устной речи Виктория Хмельницкая в своем TikTok обратила внимание на интересные украинские варианты, которыми можно заменить привычное "утренник". По ее словам, в украинском языке есть как минимум семь красивых и естественных эквивалентов:
- святечко — короткое и теплое название для небольшого праздника;
- святранок — сочетание слов "свято" и "ранок", которое хорошо передает смысл утреннего мероприятия;
- вранішник — слово, образованное от "утром", как прямой аналог утреннего действа;
- ранковичок — мягкий и разговорный вариант для детских мероприятий;
- ранковик — простой и современный аналог;
- ранкуванок — благозвучная форма для утреннего празднования;
- ранограй — образный вариант, который подчеркивает атмосферу игры и праздника.
Поэтому вместо привычного "утренника" в детском саду или школе можно смело говорить "ранковик", "святранок" или даже "ранограй" — в зависимости от формата мероприятия и собственных языковых предпочтений.
Смотрите видео о том, как сказать "утренник" на украинском языке:
Как сообщал Главред, в украинском языке есть собственные эквиваленты эмоциональных восклицаний, которые заменяют русизмы. Один из примеров — выражение "йошкин кот", которое используют для выражения удивления или раздражения.
Также выражение "снять пелену с глаз" означает внезапное прозрение и осознание реальности. В украинском языке для этого есть собственные естественные аналоги.
Слово "стодола" часто удивляет иностранцев из-за необычного звучания и отсутствия прямого аналога. Лингвисты объясняют, что это традиционное хозяйственное здание для хранения сена, зерна и инвентаря.
О личности: Виктория Хмельницкая
Виктория Хмельницкая — украинская актриса дубляжа и кино, радио- и телеведущая, тренер по устной речи, дикции и публичным выступлениям. Имеет многолетний опыт работы в сфере озвучивания — ее голос звучит в многочисленных художественных фильмах и анимационных лентах. Как тренер по устной речи, Виктория Хмельницкая проводит индивидуальные и групповые занятия по технике речи, сценической дикции, управлению голосом и коммуникации.
