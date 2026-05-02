Слово "утренник" является ошибкой — как правильно сказать на украинском языке

Руслана Заклинская
2 мая 2026, 15:50
В украинском языке есть мелодичные аналоги, передающие смысл детского праздника.
Слово
Как правильно сказать по-украински "утренник" / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, скриншот из видео в TikTok

Вы узнаете:

  • Как правильно сказать на украинском "утренник"
  • Какие украинские эквиваленты слова "утренник" существуют
  • Чем можно заменить слово "утренник"

В повседневной речи украинцы до сих пор часто употребляют слово "утренник", особенно когда речь идет о детских праздничных мероприятиях в детских садах или школах. Однако это слово является русизмом, и в украинском языке существует немало точных эквивалентов.

Актриса дубляжа и тренер по устной речи Виктория Хмельницкая в своем TikTok обратила внимание на интересные украинские варианты, которыми можно заменить привычное "утренник". По ее словам, в украинском языке есть как минимум семь красивых и естественных эквивалентов:

  • святечко — короткое и теплое название для небольшого праздника;
  • святранок — сочетание слов "свято" и "ранок", которое хорошо передает смысл утреннего мероприятия;
  • вранішник — слово, образованное от "утром", как прямой аналог утреннего действа;
  • ранковичок — мягкий и разговорный вариант для детских мероприятий;
  • ранковик — простой и современный аналог;
  • ранкуванок — благозвучная форма для утреннего празднования;
  • ранограй — образный вариант, который подчеркивает атмосферу игры и праздника.

Поэтому вместо привычного "утренника" в детском саду или школе можно смело говорить "ранковик", "святранок" или даже "ранограй" — в зависимости от формата мероприятия и собственных языковых предпочтений.

Смотрите видео о том, как сказать "утренник" на украинском языке:

Как сообщал Главред, в украинском языке есть собственные эквиваленты эмоциональных восклицаний, которые заменяют русизмы. Один из примеров — выражение "йошкин кот", которое используют для выражения удивления или раздражения.

Также выражение "снять пелену с глаз" означает внезапное прозрение и осознание реальности. В украинском языке для этого есть собственные естественные аналоги.

Слово "стодола" часто удивляет иностранцев из-за необычного звучания и отсутствия прямого аналога. Лингвисты объясняют, что это традиционное хозяйственное здание для хранения сена, зерна и инвентаря.

О личности: Виктория Хмельницкая

Виктория Хмельницкая — украинская актриса дубляжа и кино, радио- и телеведущая, тренер по устной речи, дикции и публичным выступлениям. Имеет многолетний опыт работы в сфере озвучивания — ее голос звучит в многочисленных художественных фильмах и анимационных лентах. Как тренер по устной речи, Виктория Хмельницкая проводит индивидуальные и групповые занятия по технике речи, сценической дикции, управлению голосом и коммуникации.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

украинский язык русский язык культура
В Украину придет почти летнее тепло: когда температура резко поднимется

В Украину придет почти летнее тепло: когда температура резко поднимется

Переговоры с РФ без участия США: Зеленский готовит новую стратегию — Politico

Переговоры с РФ без участия США: Зеленский готовит новую стратегию — Politico

"Впервые в истории": назван новый главный тренер сборной Украины по футболу

"Впервые в истории": назван новый главный тренер сборной Украины по футболу

В Украине вернут обязательный техосмотр для легковых автомобилей: названы сроки

В Украине вернут обязательный техосмотр для легковых автомобилей: названы сроки

Лорак решила на празднике опозорить свою дочь: что она сделала

Лорак решила на празднике опозорить свою дочь: что она сделала

Не случайность: зачем в домах в СССР всегда делали нечетное количество ступеней

Не случайность: зачем в домах в СССР всегда делали нечетное количество ступеней

Как правильно назвать носорога на украинском языке: ответ удивит многих

Как правильно назвать носорога на украинском языке: ответ удивит многих

Муравьи исчезнут к утру: простой домашний способ работает за одну ночь

Муравьи исчезнут к утру: простой домашний способ работает за одну ночь

