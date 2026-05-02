Слово "утренник" является ошибкой — как правильно сказать на украинском языке

В украинском языке есть мелодичные аналоги, передающие смысл детского праздника.

Как правильно сказать по-украински "утренник"

В повседневной речи украинцы до сих пор часто употребляют слово "утренник", особенно когда речь идет о детских праздничных мероприятиях в детских садах или школах. Однако это слово является русизмом, и в украинском языке существует немало точных эквивалентов.

Актриса дубляжа и тренер по устной речи Виктория Хмельницкая в своем TikTok обратила внимание на интересные украинские варианты, которыми можно заменить привычное "утренник". По ее словам, в украинском языке есть как минимум семь красивых и естественных эквивалентов:

святечко — короткое и теплое название для небольшого праздника;

— короткое и теплое название для небольшого праздника; святранок — сочетание слов "свято" и "ранок", которое хорошо передает смысл утреннего мероприятия;

— сочетание слов "свято" и "ранок", которое хорошо передает смысл утреннего мероприятия; вранішник — слово, образованное от "утром", как прямой аналог утреннего действа;

— слово, образованное от "утром", как прямой аналог утреннего действа; ранковичок — мягкий и разговорный вариант для детских мероприятий;

— мягкий и разговорный вариант для детских мероприятий; ранковик — простой и современный аналог;

— простой и современный аналог; ранкуванок — благозвучная форма для утреннего празднования;

— благозвучная форма для утреннего празднования; ранограй — образный вариант, который подчеркивает атмосферу игры и праздника.

Поэтому вместо привычного "утренника" в детском саду или школе можно смело говорить "ранковик", "святранок" или даже "ранограй" — в зависимости от формата мероприятия и собственных языковых предпочтений.

О личности: Виктория Хмельницкая Виктория Хмельницкая — украинская актриса дубляжа и кино, радио- и телеведущая, тренер по устной речи, дикции и публичным выступлениям. Имеет многолетний опыт работы в сфере озвучивания — ее голос звучит в многочисленных художественных фильмах и анимационных лентах. Как тренер по устной речи, Виктория Хмельницкая проводит индивидуальные и групповые занятия по технике речи, сценической дикции, управлению голосом и коммуникации.

