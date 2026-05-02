Почему повербанк работает хуже ожиданий: ошибка, которую делают все

Иногда цифры на повербанке вводят пользователей в заблуждение. Эксперты рассказали почему реальная емкость отличается.

Небольшие внешние аккумуляторы давно уже стали повседневной необходимостью / Коллаж Главред, фото: Pexels, Shutterstock

Вы узнаете:

Почему цифры на повербанке могут вас обманывать

Что важно проверить перед покупкой внешнего аккумулятора

Какие устройства "съедают" заряд быстрее всего

Внешние аккумуляторы давно уже стали повседневной необходимостью, но большинство пользователей до сих пор ориентируются лишь на цену и размер.

Между тем эксперты отмечают, что ключевым параметром является емкость в миллиампер-часах (мАч), которая напрямую влияет на то, сколько раз удастся зарядить смартфон, планшет или даже ноутбук. Об этом пишет BGR.

Почему мАч важнее, чем кажется

Емкость аккумулятора показывает, сколько энергии он способен накопить. Чем выше значение, тем дольше устройство сможет работать без подзарядки. Например, современные смартфоны вроде Samsung Galaxy S26 и Google Pixel 10 имеют батареи около 4300–5000 мАч.

Это означает, что:

повербанк на 5000 мАч зарядит смартфон примерно один раз;

10 000 мАч — до двух раз;

20 000 мАч — до четырёх раз.

Однако реальное количество зарядов может быть немного ниже из-за потерь энергии при передаче.

Какие аккумуляторы выбирают чаще всего

Большинство популярных моделей имеют емкость от 5000 до 30 000 мАч. Обычно этого достаточно для повседневного использования. Но если речь идет о более "прожорливых" устройствах, таких как портативные консоли или ноутбуки, требования возрастают.

Большинство популярных моделей имеют емкость от 5000 до 30 000 мАч

Steam Deck OLED оснащен батареей около 6470 мАч, а игровые устройства вроде Nintendo Switch 2 также требуют мощных аккумуляторов

Для их полноценной подзарядки рекомендуется внешний аккумулятор не менее 10 000 мАч, а лучше еще больше.

Ограничения, о которых забывают

При покупке повербанка важно учитывать не только емкость, но и правила перевозки. В частности, TSA и FAA запрещают провоз аккумуляторов мощнее 100 ватт-часов (примерно 27 000 мАч) в ручной клади без специального разрешения.

Это означает, что слишком мощное устройство могут изъять прямо в аэропорту.

Об источнике: BGR Сайт является один из самых известных онлайн-источников новостей в сфере технологий, развлечений и науки, глубокого анализа и обзоров продуктов. BGR также является одним из старейших онлайн-сайтов, посвященных мобильным и технологическим новациям.

