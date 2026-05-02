Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Звёзды

Умерла звезда M.A.S.H: что о ней известно

Алена Кюпели
2 мая 2026, 11:35
Семья актрисы создала страницу на GoFundMe для сбора средств на похороны и поминки.
Умерла звезда сериала МЭШ
Умерла звезда сериала МЭШ / Фото Page Six

Кратко:

  • В каком возрасте скончалась звезда
  • Что о ней известно

Гвен Фаррелл, наиболее известная по роли в популярном сериале "M*A*S*H", скончалась в возрасте 93 лет.

Сын Гвен, Кит Фаррелл, сообщил, что актриса умерла в четверг в Лос-Анджелесе, передает Page Six. Причина смерти пока неизвестна.

видео дня

Семья актрисы создала страницу на GoFundMe для сбора средств на похороны и поминки.

"Гвен была для своей семьи гораздо больше, чем просто бабушка. Она была путеводной звездой и неизменным источником любви и мудрости. Она умела заставлять окружающих чувствовать поддержку, понимание и заботу, не нуждаясь в признании", — написала семья Гвен в своем сообщении.

"Ее уход оставляет глубокую пустоту в наших сердцах, которую невозможно заполнить. Нам будет не хватать ее голоса, ее силы и тихого утешения, которое она привносила в нашу жизнь. Хотя мы убиты горем, мы также невероятно благодарны за жизнь, которую она прожила, и за наследие, которое она оставила после себя".

На момент написания этого отчета сбор средств уже собрал 110 долларов из запланированных 13 000 долларов.

Гвен, дочь основателя сети ресторанов Fatburger Лови Янси, играла постоянную роль в популярном комедийном сериале о войне, который транслировался с 1972 по 1983 год. Она появилась в 26 эпизодах сериала, сыграв несколько разных медсестер.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

О сериале M.A.S.H: что известно

M.A.S.H - американский телесериал, созданный Ларри Гелбертом по мотивам романа Ричарда Хукера. "МЭШ: Роман о трёх армейских докторах"(1968), последующей серии рассказов и кинофильма "M*A*S*H" ("Военно-полевой госпиталь"). Выходил в эфир на канале CBS с 1972 по 1983 годы.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости шоу бизнеса
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
В ближайшее время может начаться битва за ещё один город — лейтенант

12:58Фронт
В Харькове дроны РФ нанесли удар по АЗС и автосалону: есть раненые

12:41Украина
Трамп официально завершил войну против Ирана, но есть нюанс: детали от Politico

12:06Мир
Популярное

Ещё
В Украине вернут обязательный техосмотр для легковых автомобилей: названы сроки

Интересная головоломка со спичками, которую дети решают быстрее взрослых

Не случайность: зачем в домах в СССР всегда делали нечетное количество ступеней

Как правильно назвать носорога на украинском языке: ответ удивит многих

Муравьи исчезнут к утру: простой домашний способ работает за одну ночь

Последние новости

13:26

12:58

12:45

12:43

12:41

12:35

12:29

12:06

11:46

11:35

11:35

Умерла звезда M.A.S.H: что о ней известно

11:25

11:15

10:23

10:23

09:39

09:36

09:15

08:53

08:22

07:02

05:59

05:31

05:05

04:30

04:00

03:38

03:20

02:30

01:39

00:51

00:01

01 мая, пятница
23:55

22:51

22:47

22:43

22:43

22:32

21:52

21:32

21:10

20:38

20:35

20:12

20:02

19:36

19:31

19:29

19:11

19:10

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Пенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости Украины
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Регионы
Новости ТернополяНовости СумНовости ЖитомираНовости ЧеркассыНовости ОдессыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ХарьковаНовости ДнепраНовости Полтавы
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Новости шоу бизнеса
Максим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла Пугачева
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять