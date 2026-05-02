Умерла звезда M.A.S.H: что о ней известно

https://glavred.info/starnews/umerla-zvezda-m-a-s-h-chto-o-ney-izvestno-10761374.html Ссылка скопирована

Умерла звезда сериала МЭШ

Кратко:

В каком возрасте скончалась звезда

Что о ней известно

Гвен Фаррелл, наиболее известная по роли в популярном сериале "M*A*S*H", скончалась в возрасте 93 лет.

Сын Гвен, Кит Фаррелл, сообщил, что актриса умерла в четверг в Лос-Анджелесе, передает Page Six. Причина смерти пока неизвестна.

видео дня

Семья актрисы создала страницу на GoFundMe для сбора средств на похороны и поминки.

"Гвен была для своей семьи гораздо больше, чем просто бабушка. Она была путеводной звездой и неизменным источником любви и мудрости. Она умела заставлять окружающих чувствовать поддержку, понимание и заботу, не нуждаясь в признании", — написала семья Гвен в своем сообщении.

"Ее уход оставляет глубокую пустоту в наших сердцах, которую невозможно заполнить. Нам будет не хватать ее голоса, ее силы и тихого утешения, которое она привносила в нашу жизнь. Хотя мы убиты горем, мы также невероятно благодарны за жизнь, которую она прожила, и за наследие, которое она оставила после себя".

На момент написания этого отчета сбор средств уже собрал 110 долларов из запланированных 13 000 долларов.

Гвен, дочь основателя сети ресторанов Fatburger Лови Янси, играла постоянную роль в популярном комедийном сериале о войне, который транслировался с 1972 по 1983 год. Она появилась в 26 эпизодах сериала, сыграв несколько разных медсестер.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

О сериале M.A.S.H: что известно M.A.S.H - американский телесериал, созданный Ларри Гелбертом по мотивам романа Ричарда Хукера. "МЭШ: Роман о трёх армейских докторах"(1968), последующей серии рассказов и кинофильма "M*A*S*H" ("Военно-полевой госпиталь"). Выходил в эфир на канале CBS с 1972 по 1983 годы.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред