Неожиданный удар холода: киевлян предупредили о резком изменении погоды

- В Киеве 2 мая также без осадков, температура днем 12-14° тепла
- 3 мая также осадки не прогнозируются, температура 17-19°
В субботу, 2 мая, преимущественно без осадков, лишь на юге страны днем небольшой дождь, передают синоптики.
Как сообщает Укргидрометцентр, в Киеве 2 мая также без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с, температура ночью 1-3° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-2°; днем 12-14° тепла.
По данным Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского в Киеве 2 мая самая высокая температура днем была 30,0 в 1934, 2018 гг., самая низкая ночью -0,6 в 1962 г.
В Украине в воскресенье, 3 мая, сухо, ветер переменных направлений, 3-8 м/с.
В Киеве 3 мая также осадки не прогнозируются. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура ночью 5-7° тепла, днем 17-19°.
Жителям Львовской области следует готовиться к перепадам температуры и переменам погоды.
В Ровенской области погода останется относительно теплой и без значительных осадков.
- Наступит похолодание и будут осадки: в Украине изменится погода
- Погода резко изменится: где в Украине пройдут дожди со снегом и похолодает
- В Харькове срочно объявили I уровень опасности: какая погода будет в городе
