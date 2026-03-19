Ровенскую область накроет прохлада: синоптики предупреждают об изменении погоды

Инна Ковенько
19 марта 2026, 12:30
В Ровенской области погода останется относительно теплой и без значительных осадков.
Погода в Ровно и области на 20 марта /Фото: facebook.com/mykyta.ant.5/

В пятницу, 20 марта, в Ровенской области прогнозируется облачная погода с прояснениями. Существенных осадков не ожидается. Об этом сообщает Ровенский областной центр по гидрометеорологии.

Какая будет погода в области и Ровно 20 марта

В пятницу, 20 марта, температура воздуха по Ровенской области ночью составит от -2 до +3 градусов, а днем столбики термометров покажут от +8 до +13. В Ровно ночью прогнозируют от 0 до +2 градусов, а днем температура поднимется до 10-12 градусов тепла. Ветер будет северо-восточным, со скоростью 5-10 метров в секунду.

Когда в Украину придет потепление

В ближайшие дни в Украине сохранится прохладная погода. По прогнозу синоптика Натальи Диденко, с 23 марта температура воздуха существенно повысится, и в стране ожидается ощутимое потепление.

Напомним, как ранее сообщал Главред, в Житомирской области в ближайшие дни сохранится спокойная и сухая погода, однако температура будет постепенно снижаться. По словам представительницы областного гидрометцентра Екатерины Ткачук, атмосферные фронты пока обходят регион стороной, поэтому существенных изменений в погоде не прогнозируется.

В целом эта неделя в Украине отличается прохладной погодой. Синоптик Наталья Диденко отметила, что настоящего весеннего потепления пока ждать не стоит.

Между тем в Харькове утром 18 марта объявили повышенный уровень опасности из-за погодных условий. Соответствующее предупреждение распространяется как на город, так и на область.

Об источнике: Укргидрометцентр

Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) — государственное учреждение, занимающееся метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

