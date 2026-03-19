Дождь и мокрый снег: Украину накрывает внезапное похолодание

В Сумах будет самая холодная погода. Там температура воздуха опустится до +1 градуса.

Прогноз погоды в Украине на 19 марта / фото: УНИАН

Погода в Украине 19 марта будет прохладной. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптик Наталья Диденко отметила, что 19 марта будет холодная погода. Днем температура воздуха повысится до 4-8 градусов тепла. На востоке, юго-востоке и на Волыни будет теплее — 8-12 градусов тепла. Местами будет дождь, а ночью даже мокрый снег.

В ближайшие дни будет прохладно. Впоследствии постепенно станет теплее. С 23 марта температура воздуха существенно повысится.

О личности: Наталья Диденко Наталья Диденко — украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

В Украине 19 марта будет облачно. Синоптики в этот день прогнозируют дождь с мокрым снегом в Украине, кроме юга и крайнего запада. На северо-востоке и в большинстве центральных областей будет туман. Ветер будет восточный и юго-восточный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 3-8° тепла; на юго-востоке страны ночью 1-6° тепла, днем 8-13°", — говорится в сообщении.

По данным meteoprog, 19 марта в Украине будет довольно тепло. Теплее всего будет в Луганской области. Там температура воздуха повысится до +6 градусов. Самая низкая температура будет в Сумской области. Там температура воздуха опустится до +1 градуса.

Прогноз погоды в Украине на 19 марта / фото: meteoprog

В Киеве 19 марта будет облачно. Синоптики в этот день прогнозируют дождь с мокрым снегом. Ветер в этот день будет северо-восточный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура по области ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 3-8° тепла; в Киеве ночью 0-2° тепла, днем 5-7° тепла", — сообщает Укргидрометцентр.

в Тернопольской области 10-11 марта ожидается ясная, без осадков погода. Ночью и утром на отдельных участках возможно обледенение дорог.

в среду, 11 марта, погоду во Львовской области будет определять область повышенного атмосферного давления. День будет теплым и солнечным.

погода в Украине постепенно становится теплее и солнечнее. Дневная температура повышается до 7–10º. На этой неделе, до 13 марта, ожидается дальнейшее потепление, ночи будут уже без морозов, возможен утренний туман, который быстро рассеется.

Читайте также:

Об источнике: Укргидрометцентр Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) — государственное учреждение, занимающееся метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

