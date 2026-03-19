Дождь и мокрый снег: Украину накрывает внезапное похолодание

Погода в Украине 19 марта будет прохладной. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Синоптик Наталья Диденко отметила, что 19 марта будет холодная погода. Днем температура воздуха повысится до 4-8 градусов тепла. На востоке, юго-востоке и на Волыни будет теплее — 8-12 градусов тепла. Местами будет дождь, а ночью даже мокрый снег.
В ближайшие дни будет прохладно. Впоследствии постепенно станет теплее. С 23 марта температура воздуха существенно повысится.
О личности: Наталья Диденко
Наталья Диденко — украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.
Погода 19 марта
В Украине 19 марта будет облачно. Синоптики в этот день прогнозируют дождь с мокрым снегом в Украине, кроме юга и крайнего запада. На северо-востоке и в большинстве центральных областей будет туман. Ветер будет восточный и юго-восточный со скоростью 5-10 м/с.
"Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 3-8° тепла; на юго-востоке страны ночью 1-6° тепла, днем 8-13°", — говорится в сообщении.
В Украине будет +1
По данным meteoprog, 19 марта в Украине будет довольно тепло. Теплее всего будет в Луганской области. Там температура воздуха повысится до +6 градусов. Самая низкая температура будет в Сумской области. Там температура воздуха опустится до +1 градуса.
Погода 19 марта в Киеве
В Киеве 19 марта будет облачно. Синоптики в этот день прогнозируют дождь с мокрым снегом. Ветер в этот день будет северо-восточный со скоростью 5-10 м/с.
"Температура по области ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 3-8° тепла; в Киеве ночью 0-2° тепла, днем 5-7° тепла", — сообщает Укргидрометцентр.
Погода в Украине - последние новости
Как сообщал Главред, в Тернопольской области 10-11 марта ожидается ясная, без осадков погода. Ночью и утром на отдельных участках возможно обледенение дорог.
Кроме того, в среду, 11 марта, погоду во Львовской области будет определять область повышенного атмосферного давления. День будет теплым и солнечным. Об этом сообщил Львовский региональный центр по гидрометеорологии.
Напомним, что погода в Украине постепенно становится теплее и солнечнее. Дневная температура повышается до 7–10º. На этой неделе, до 13 марта, ожидается дальнейшее потепление, ночи будут уже без морозов, возможен утренний туман, который быстро рассеется.
Об источнике: Укргидрометцентр
Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) — государственное учреждение, занимающееся метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.
