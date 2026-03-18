В Ровенскую область идет похолодание: синоптики предупреждают об изменении погоды

В четверг, 19 марта, в Ровенской области прогнозируется облачная погода с прояснениями. По данным синоптиков, существенных осадков не ожидается. Об этом сообщают в Ровенском областном центре по гидрометеорологии.
Погода в области и Ровно 19 марта
Ночью температура по области составит от -2 до +3 градусов, днем столбики термометров поднимутся до +6…+11 градусов. В Ровно ночью ожидается от -1 до +1 градуса, а днем синоптики прогнозируют +8…+10 градусов. Ветер будет северо-восточный, со скоростью 7–12 метров в секунду.
Как писал Главред, 18 марта Житомирщина окажется под влиянием сухой и прохладной воздушной массы с северо-востока, что временно "заморозит" весеннее потепление. В Житомире ночные температуры будут колебаться на границе нуля — от +1 до -1 градуса. Днем воздух прогреется лишь до +6…+8°.
Погода в Тернопольской области ближайшие два дня будет преимущественно облачной с прояснениями. Существенных осадков не прогнозируется.
В Ровенской области в период с 18 по 20 марта ожидается преимущественно сухая и относительно теплая погода. Синоптики сообщают, что существенных осадков не прогнозируется, а температурные показатели будут колебаться в пределах ранневесенних значений.
Об источнике: Укргидрометцентр
Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) — государственное учреждение, занимающееся метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.
