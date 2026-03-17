В Ровенской области ухудшится погода: синоптики предупреждают о скачке температуры

В регионе ожидается постепенное повышение дневной температуры, однако ночами сохранится ранневесенняя прохлада.

Погода в Ровно и области 18–20 марта

В Ровенской области в период с 18 по 20 марта ожидается преимущественно сухая и относительно теплая погода.

Синоптики сообщают, что существенных осадков не прогнозируется, а температурные показатели будут колебаться в пределах ранневесенних значений. Об этом говорится в Ровенском областном центре по гидрометеорологии.

"Сохранится антициклональный тип погоды. Будут наблюдаться незначительные колебания температуры, существенных осадков не прогнозируется", — говорится в сообщении.

Погода 18 марта

В среду, 18 марта, будет облачно с прояснениями. Осадков не ожидается. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура по области ночью составит от -4 до +1°, днем +6…+11°. В Ровно ночью ожидается -1…-3°, днем +8…+10°. Атмосферное давление будет постепенно расти.

Погода 19 марта

В четверг, 19 марта, прогнозируется переменная облачность. Существенных осадков не ожидается. Ветер западный, 5–10 м/с. Температура ночью будет колебаться от -3 до +2°, днем +6…+11°. Атмосферное давление будет несколько снижаться.

Погода 20 марта

В пятницу, 20 марта, синоптики также прогнозируют переменную облачность без осадков. Ветер южный, 5–10 м/с. Температура ночью от -2 до +3°, днем +8…+13°. Атмосферное давление останется стабильным.

Погода в Ровно и области в ближайшие дни / Фото: Ровенский областной центр по гидрометеорологии

Об источнике: Укргидрометцентр Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) — государственное учреждение, занимающееся метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

