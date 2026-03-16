Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Синоптик

Тепло берет паузу: насколько упадут столбики термометра в Днепре

Руслан Иваненко
16 марта 2026, 21:06
По прогнозу, в Днепре в ближайшие дни весенняя погода будет переменчивой.
Погода
Возможен небольшой дождь только в среду / Фото: ua.depositphotos.com

Кратко:

  • В Днепре 17–19 марта ожидается облачная и прохладная погода
  • Дневная температура +7…+9 °C, ночная +3…+4 °C, осадки маловероятны
  • Умеренный ветер и серое небо создадут типично весеннее настроение

Мартовское потепление в Днепре временно приостановится. По данным метеорологического сервиса Sinoptik, в ближайшие дни город накроет плотная облачность, а синоптики прогнозируют дожди. Ночные +3…+4 °C и дневные до +8 °C сделают дни прохладными, но без существенных осадков — город готовится к типично весеннему, серому настроению.

Вторник, 17 марта: пасмурный день и умеренный ветер

Во вторник, 17 марта, жителям Днепра стоит настроиться на пасмурный день. Небо будет затянуто сплошной облачностью, которая не даст солнечным лучам прогреть воздух. Утренняя температура будет колебаться на отметке +4 °C, а днем столбики термометров поднимутся лишь до +7 °C.

видео дня

Подпишитесь на наш канал в WhatsApp, чтобы первыми узнавать о главных новостях.

Несмотря на прохладу, синоптики успокаивают: вероятность серьезных осадков остается низкой. Умеренный ветер добавит ощущение весенней свежести, что является вполне привычным явлением для середины марта, когда атмосферные фронты активно влияют на регион.

Погода в Днепре 17 марта
Погода в Днепре 17 марта / Фото: скриншот sinoptik

Среда, 18 марта: серое небо и кратковременный дождь

Среда, 18 марта, продолжит тенденцию серого неба. Утро начнется с температуры около +3 °C, а днем воздух прогреется до +7…+8 °C. Существует определенная вероятность легкого мелкого дождя в первой половине дня, однако эти осадки будут слабыми и недлительными.

Такой метеорологический сценарий типичен для переходного периода, когда весна еще не наступила окончательно, а влажность и температура постоянно колеблются под влиянием переменных воздушных масс.

Погода в Днепре 18 марта
Погода в Днепре 18 марта / Фото: скриншот sinoptik

Четверг, 19 марта: небольшое потепление

В четверг, 19 марта, погода в Днепре останется облачной, однако появится надежда на постепенное повышение температуры. Ночью и на рассвете ожидается около +4 °C, а днем воздух может прогреться до +8…+9 °C.

Это небольшое потепление станет заметным по сравнению с предыдущими днями, хотя пасмурное настроение в небе будет доминировать и в дальнейшем. Осадки маловероятны, а отсутствие резких скачков давления или сильных порывов ветра обеспечит спокойную метеорологическую ситуацию без экстремальных явлений.

Погода в Днепре 19 марта
Погода в Днепре 19 марта / Фото: скриншот sinoptik

Общая картина

Общая картина на период 17–19 марта 2026 года свидетельствует о преобладании умеренной прохлады. Температура днем будет держаться в пределах +7…+9 °C, а ночью — около +3…+4 °C. Такой температурный режим и отсутствие значительных осадков характерны для этого этапа сезона, когда природа только готовится к настоящему весеннему теплу.

Погода - последние новости

Как сообщал Главред, в Житомирской области новая неделя начнется со спокойной и предсказуемой погоды, однако ощутимо более прохладной, чем предыдущая. С 17 по 20 марта осадков не прогнозируется, небо будет преимущественно малооблачным.

Кроме того, погода в Тернопольской области во вторник, 17 марта, будет облачной с прояснениями. Осадков не прогнозируется. Об этом сообщили в Тернопольском областном центре по гидрометеорологии.

Напомним, что в Днепре в течение недели ожидается переменчивая мартовская погода с умеренными температурами, периодической облачностью и отдельными осадками.

Читайте также:

О ресурсе: Sinoptik

Sinoptik.ua — один из самых популярных сайтов о погоде в Украине, предоставляющий прогнозы погоды для всех населенных пунктов страны и тысяч городов мира.

Сайт охватывает более 29 800 населенных пунктов Украины и более 100 тысяч городов по всему миру.

Прогнозы погоды Sinoptik получает от финской метеослужбы Foreca, а данные о текущей погоде — от Украинского гидрометцентра.

Украинская версия сайта была запущена в 2010 году.

На сайте можно найти почасовой прогноз, прогноз на 7–10 дней, данные о температуре, осадках, ветре, давлении, а также погодные карты и радары.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости Днепра погода прогноз погоды Погода в Днепре
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Силы обороны сорвали планы Кремля по наступлению — Зеленский рассказал подробности

Силы обороны сорвали планы Кремля по наступлению — Зеленский рассказал подробности

21:39Фронт
Трамп признался, кого боится Путин, и высказался о помощи Украине — подробности

Трамп признался, кого боится Путин, и высказался о помощи Украине — подробности

21:07Мир
Россия перебрасывает элиту ВДВ: Сырский заявил об изменении основного направления удара

Россия перебрасывает элиту ВДВ: Сырский заявил об изменении основного направления удара

19:07Фронт
Реклама

Популярное

Ещё
Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
МобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Регионы
Новости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости Сум
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяЕлена ЗеленскаяФилипп КиркоровАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения, кумС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять