Тепло берет паузу: насколько упадут столбики термометра в Днепре

По прогнозу, в Днепре в ближайшие дни весенняя погода будет переменчивой.

Возможен небольшой дождь только в среду / Фото: ua.depositphotos.com

Кратко:

В Днепре 17–19 марта ожидается облачная и прохладная погода

Дневная температура +7…+9 °C, ночная +3…+4 °C, осадки маловероятны

Умеренный ветер и серое небо создадут типично весеннее настроение

Мартовское потепление в Днепре временно приостановится. По данным метеорологического сервиса Sinoptik, в ближайшие дни город накроет плотная облачность, а синоптики прогнозируют дожди. Ночные +3…+4 °C и дневные до +8 °C сделают дни прохладными, но без существенных осадков — город готовится к типично весеннему, серому настроению.

Вторник, 17 марта: пасмурный день и умеренный ветер

Во вторник, 17 марта, жителям Днепра стоит настроиться на пасмурный день. Небо будет затянуто сплошной облачностью, которая не даст солнечным лучам прогреть воздух. Утренняя температура будет колебаться на отметке +4 °C, а днем столбики термометров поднимутся лишь до +7 °C.

Несмотря на прохладу, синоптики успокаивают: вероятность серьезных осадков остается низкой. Умеренный ветер добавит ощущение весенней свежести, что является вполне привычным явлением для середины марта, когда атмосферные фронты активно влияют на регион.

Погода в Днепре 17 марта

Среда, 18 марта: серое небо и кратковременный дождь

Среда, 18 марта, продолжит тенденцию серого неба. Утро начнется с температуры около +3 °C, а днем воздух прогреется до +7…+8 °C. Существует определенная вероятность легкого мелкого дождя в первой половине дня, однако эти осадки будут слабыми и недлительными.

Такой метеорологический сценарий типичен для переходного периода, когда весна еще не наступила окончательно, а влажность и температура постоянно колеблются под влиянием переменных воздушных масс.

Погода в Днепре 18 марта

Четверг, 19 марта: небольшое потепление

В четверг, 19 марта, погода в Днепре останется облачной, однако появится надежда на постепенное повышение температуры. Ночью и на рассвете ожидается около +4 °C, а днем воздух может прогреться до +8…+9 °C.

Это небольшое потепление станет заметным по сравнению с предыдущими днями, хотя пасмурное настроение в небе будет доминировать и в дальнейшем. Осадки маловероятны, а отсутствие резких скачков давления или сильных порывов ветра обеспечит спокойную метеорологическую ситуацию без экстремальных явлений.

Погода в Днепре 19 марта

Общая картина

Общая картина на период 17–19 марта 2026 года свидетельствует о преобладании умеренной прохлады. Температура днем будет держаться в пределах +7…+9 °C, а ночью — около +3…+4 °C. Такой температурный режим и отсутствие значительных осадков характерны для этого этапа сезона, когда природа только готовится к настоящему весеннему теплу.

Как сообщал Главред, в Житомирской области новая неделя начнется со спокойной и предсказуемой погоды, однако ощутимо более прохладной, чем предыдущая. С 17 по 20 марта осадков не прогнозируется, небо будет преимущественно малооблачным.

Кроме того, погода в Тернопольской области во вторник, 17 марта, будет облачной с прояснениями. Осадков не прогнозируется. Об этом сообщили в Тернопольском областном центре по гидрометеорологии.

О ресурсе: Sinoptik Sinoptik.ua — один из самых популярных сайтов о погоде в Украине, предоставляющий прогнозы погоды для всех населенных пунктов страны и тысяч городов мира. Сайт охватывает более 29 800 населенных пунктов Украины и более 100 тысяч городов по всему миру. Прогнозы погоды Sinoptik получает от финской метеослужбы Foreca, а данные о текущей погоде — от Украинского гидрометцентра. Украинская версия сайта была запущена в 2010 году. На сайте можно найти почасовой прогноз, прогноз на 7–10 дней, данные о температуре, осадках, ветре, давлении, а также погодные карты и радары.

