Доллар и евро неожиданно пошли в пике: курс валют на 17 марта

Курс валют на 17 марта

Национальный банк Украины установил на вторник, 17 марта, новый официальный курс валют. В частности, гривне удалось укрепить свои позиции. Об этом известно из данных на сайте НБУ.

Так, курс доллара к гривне на завтра установлен на уровне 44,08 гривни за доллар. Украинская валюта укрепилась на 6 копеек.

По отношению к евро гривня также укрепила позиции. Официальный курс европейской валюты на вторник установлен на уровне 50,58 гривни за один евро. Гривня выросла на 9 копеек.

Стоит добавить, что на межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 44,01/44,05 грн/долл., а к евро — 50,54/50,56 грн/евро.

Курс злотого 17 марта

В то же время польский злотый также поддержал тенденцию падения стоимости. Во вторник курс этой валюты составит 11,84 грн/злотый, что на 3 копейки меньше, чем в понедельник.

Как сообщал Главред, кандидат экономических наук, независимый эксперт Александр Хмелевский заявлял, что в Госбюджете на 2026 год среднегодовой курс доллара заложен на уровне 45,7 гривен за доллар, поэтому вполне вероятно, что НБУ будет проводить плавную девальвацию гривни в течение года.

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус банка" Тарас Лесовой предупреждал, что на валютном рынке Украины в марте напряжение усилится. По его мнению, европейская валюта будет стоить от 50,5 до 52 гривен за евро.

Об источнике: Национальный банк Украины Национальный банк Украины (НБУ) — центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредита, укрепления денежной единицы Украины — гривны. Также регулирует и контролирует деятельность коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений.

