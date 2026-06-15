Под ударом - объекты ракетной и радиолокационной отрасли: дроны атаковали Подмосковье и Тулу

Беспилотники нанесли удары по военным предприятиям РФ. В Реутове зафиксированы взрывы и столбы черного дыма. Под Тулой повреждены промплощадки.

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В Подмосковье зафиксированы взрывы и столбы черного дыма / Коллаж: Главред, фото: Exilenova+

Кратко:

Дроны атаковали оборонные объекты в Московской и Тульской областях

В Реутове вспыхнул пожар возле разработчика ракет Циркон

Спутники NASA зафиксировали два очага возгорания под Тулой

В ночь на 15 июня несколько российских регионов подверглись атаке беспилотников. В Московской и Тульской областях после ударов были зафиксированы пожары, а OSINT-аналитики сообщили о возможном поражении объектов, связанных с оборонной промышленностью РФ.

В частности, речь идет о предприятиях, участвующих в разработке ракетных и радиолокационных систем.

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Атака на Московскую область

Российский Telegram-канал Asta сообщает со ссылкой на OSINT-аналитиков, что в подмосковном Реутове после атаки БПЛА загорелась территория производителя пельменей "Мириталь". Предприятие расположено примерно в 600 метрах от совместной территории АО "ВПК "НПО машиностроения" и аэрокосмического факультета МГТУ им. Н.Э. Баумана. На "Яндекс. Картах" она заблюрена, как в случае и со многими другими военными объектами.

Telegram-канал Exilenova+ также сообщил об атаке дронов на Подмосковье и показала кадры с клубами черного дыма.

Черный дым в Подмосковье / Фото: Exilenova+

"Реутов, местные пишут о взрывах около НПО Машиностроения", - говорится в сообщении.

Последствия атаки на Реутов / скриншот

Смотрите видео - последствия атаки на Реутов Московской области:

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев атаку не комментировал. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о 4 сбитых БПЛА, летевших на столицу.

Пожар в Реутове / Фото: t.me/astrapress

АО "ВПК "НПО машиностроения" — одно из крупнейших российских предприятий ракетно-космической отрасли. Оно находится в Реутове по адресу ул. Гагарина, 33 и занимается разработкой гиперзвуковой крылатой ракеты "Циркон", стратегического ракетного комплекса "Авангард" с гиперзвуковым планирующим боевым блоком, берегового ракетного комплекса "Бастион", космических аппаратов и систем, ракет-носителей и различной высокотехнологичной продукции двойного назначения.

Аэрокосмический факультет МГТУ им. Н.Э. Баумана был создан в 1985 году как базовый факультет при НПО машиностроения для подготовки инженеров для ракетно-космической отрасли. Юридически он является подразделением МГТУ, но использует научно-производственную базу предприятия: студенты проходят практику в его подразделениях, занимаются дипломными проектами под руководством специалистов АО "ВПК "НПО машиностроения" и взаимодействуют с действующими конструкторами и инженерами.

Пожар в Реутове Московской области / Фото: t.me/astrapress

Атака на Тульскую область

В ночь на 15 июня дроны атаковали Тульскую область страны-агрессора РФ. Как пишет российский Telegram-канал Asta, целями удара могли быть:

промплощадка АО "Центральное конструкторское бюро аппаратостроения" в селе Маслово Тульского городского округа. ЦКБА производит радиолокационное оборудование, в частности антенные модули для ЗРПК "Панцирь-С1";

неопознанный производственный объект с вертолетной площадкой в районе деревни Ямны.

Оба объекта располагаются на дороге Тула — Алешня (70К-246).

Возможные цели атак дронов в Тульской области / t.me/astrapress

АО "ЦКБА" (Центральное конструкторское бюро аппаратостроения) — одно из предприятий тульского оборонно-промышленного кластера. Оно входит в холдинг "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех" и специализируется на разработке и серийном производстве радиолокационных систем, включая антенные модули для ЗРПК "Панцирь-СМ" и РЛС ОВП ЦКБА — портативную радиолокационную станцию обзора воздушного пространства, предназначенную для автоматического обнаружения, сопровождения и распознавания беспилотников и других малых воздушных целей на ближних и средних дистанциях. Также АО "ЦКБА" производит учебно-тренировочные средства и тренажеры для различных видов вооружения и военной техники.

В перечне Минприроды РФ объектов Тульской области, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, промплощадка АО "ЦКБА" в селе Маслово обозначена как "Объект по производству радиолокационной, радионавигационной аппаратуры и радиоаппаратуры дистанционного управления".

ЗРК Панцирь С1 / Инфографика: Главред

На сайте российской инженерно-проектной компании "А2 ПроектКомплекс" промплощадка в селе Маслово указано, что на огороженной территории промплощадки АО "ЦКБА" находятся лабораторный корпус и вышка радиоизмерений.

Второй объект, который, предположительно, был атакован, находится в районе деревни Ямны Тульского городского округа. На картах он обозначен как производственный корпус, на его территории находится вертолетная площадка, а на въезде установлены массивные ворота.

Сервис NASA Firms фиксирует два очага пожара в районе деревни Ямны и села Маслово.

Губернатор Тульской области сообщил, что в результате атаки БПЛА в городском округе Тула погибли три человека, еще трое - пострадали. Он уточнил, что повреждения получили в том числе частные жилые дома и коммерческие объекты в Ямны и Маслово.

Атаки по территории РФ - последние новости

Как писал Главред, рано утром12 июня территорию страны-агрессора РФ атаковали беспилотники. В Самарской области России под удар дронов попал химический завод "Тольяттикаучук", а в Татарстане - химзавод "Нижнекамскнефтехим".

В ночь на 11 июня беспилотники атаковали Афипский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае РФ. На территории предприятия вспыхнул сильный пожар.

Рано утром 10 июня в российских Чебоксарах (Чувашская республика) прогремела серия мощных взрывов. Над городом поднялся черный дым. Вероятно, под ударом ракет "Фламинго" оказался завод ВНИИР-Прогресс, выпускающий компоненты для российского оружия.

Отметим, Чебоксары расположены примерно в 1000 километрах от границы с Украиной.

Кроме того, под утро 10 июня в Самарской области России прогремели взрывы. Губернатор писал о ракетной опасности в регионе. Под удар дронов попал Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод.

После серии взрывов поднялся пожар и густой черный дым над территорией НПЗ.

Куйбышевский НПЗ в Самаре — это одно из крупнейших предприятий нефтяной отрасли в регионе, входит в ПАО "НК "Роснефть". Известно, что сейчас перерабатывающие мощности НПЗ составляют не менее 8-9 миллионов тонн нефти в год.

Позже в Генеральном штабе ВСУ подтвердили поражение предприятия по производству навигационных систем для ракет и БПЛА, нефтеперерабатывающего завода и танкера теневого флота.

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Об источнике: Exilenova+ Exilenova+ — это Telegram-канал, который публикует оперативные новости, фото и видео о войне России против Украины, атаках беспилотников, пожарах на военных объектах и других инцидентах. Канал работает в Telegram под адресом @exilenova_plus. Аудитория — более 100 тысяч подписчиков. Авторы предлагают присылать новости и материалы через бот. Канал анонимный — имена администраторов публично не раскрываются. Канал часто распространяет первые видео атак беспилотников или пожаров на объектах в РФ, которые позже могут подхватывать СМИ.

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