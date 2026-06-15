Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Под ударом - объекты ракетной и радиолокационной отрасли: дроны атаковали Подмосковье и Тулу

Анна Ярославская
15 июня 2026, 11:32
google news Подпишитесь
на нас в Google
Беспилотники нанесли удары по военным предприятиям РФ. В Реутове зафиксированы взрывы и столбы черного дыма. Под Тулой повреждены промплощадки.
Кадры пожара в Реутове
В Подмосковье зафиксированы взрывы и столбы черного дыма / Коллаж: Главред, фото: Exilenova+

Кратко:

  • Дроны атаковали оборонные объекты в Московской и Тульской областях
  • В Реутове вспыхнул пожар возле разработчика ракет Циркон
  • Спутники NASA зафиксировали два очага возгорания под Тулой

В ночь на 15 июня несколько российских регионов подверглись атаке беспилотников. В Московской и Тульской областях после ударов были зафиксированы пожары, а OSINT-аналитики сообщили о возможном поражении объектов, связанных с оборонной промышленностью РФ.

В частности, речь идет о предприятиях, участвующих в разработке ракетных и радиолокационных систем.

видео дня

Атака на Московскую область

Российский Telegram-канал Asta сообщает со ссылкой на OSINT-аналитиков, что в подмосковном Реутове после атаки БПЛА загорелась территория производителя пельменей "Мириталь". Предприятие расположено примерно в 600 метрах от совместной территории АО "ВПК "НПО машиностроения" и аэрокосмического факультета МГТУ им. Н.Э. Баумана. На "Яндекс. Картах" она заблюрена, как в случае и со многими другими военными объектами.

Telegram-канал Exilenova+ также сообщил об атаке дронов на Подмосковье и показала кадры с клубами черного дыма.

Черный дым в Подмосковье
Черный дым в Подмосковье / Фото: Exilenova+

"Реутов, местные пишут о взрывах около НПО Машиностроения", - говорится в сообщении.

Последствия атаки на Реутов
Последствия атаки на Реутов / скриншот

Смотрите видео - последствия атаки на Реутов Московской области:

Скриншот

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев атаку не комментировал. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о 4 сбитых БПЛА, летевших на столицу.

Пожар в Реутове
Пожар в Реутове / Фото: t.me/astrapress

АО "ВПК "НПО машиностроения" — одно из крупнейших российских предприятий ракетно-космической отрасли. Оно находится в Реутове по адресу ул. Гагарина, 33 и занимается разработкой гиперзвуковой крылатой ракеты "Циркон", стратегического ракетного комплекса "Авангард" с гиперзвуковым планирующим боевым блоком, берегового ракетного комплекса "Бастион", космических аппаратов и систем, ракет-носителей и различной высокотехнологичной продукции двойного назначения.

Аэрокосмический факультет МГТУ им. Н.Э. Баумана был создан в 1985 году как базовый факультет при НПО машиностроения для подготовки инженеров для ракетно-космической отрасли. Юридически он является подразделением МГТУ, но использует научно-производственную базу предприятия: студенты проходят практику в его подразделениях, занимаются дипломными проектами под руководством специалистов АО "ВПК "НПО машиностроения" и взаимодействуют с действующими конструкторами и инженерами.

Пожар в Реутове Московской области
Пожар в Реутове Московской области / Фото: t.me/astrapress

Атака на Тульскую область

В ночь на 15 июня дроны атаковали Тульскую область страны-агрессора РФ. Как пишет российский Telegram-канал Asta, целями удара могли быть:

  • промплощадка АО "Центральное конструкторское бюро аппаратостроения" в селе Маслово Тульского городского округа. ЦКБА производит радиолокационное оборудование, в частности антенные модули для ЗРПК "Панцирь-С1";
  • неопознанный производственный объект с вертолетной площадкой в районе деревни Ямны.

Оба объекта располагаются на дороге Тула — Алешня (70К-246).

Возможные цели атак дронов в Тульской области
Возможные цели атак дронов в Тульской области / t.me/astrapress

АО "ЦКБА" (Центральное конструкторское бюро аппаратостроения) — одно из предприятий тульского оборонно-промышленного кластера. Оно входит в холдинг "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех" и специализируется на разработке и серийном производстве радиолокационных систем, включая антенные модули для ЗРПК "Панцирь-СМ" и РЛС ОВП ЦКБА — портативную радиолокационную станцию обзора воздушного пространства, предназначенную для автоматического обнаружения, сопровождения и распознавания беспилотников и других малых воздушных целей на ближних и средних дистанциях. Также АО "ЦКБА" производит учебно-тренировочные средства и тренажеры для различных видов вооружения и военной техники.

В перечне Минприроды РФ объектов Тульской области, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, промплощадка АО "ЦКБА" в селе Маслово обозначена как "Объект по производству радиолокационной, радионавигационной аппаратуры и радиоаппаратуры дистанционного управления".

ЗРК Панцирь С1, инфографика
ЗРК Панцирь С1 / Инфографика: Главред

На сайте российской инженерно-проектной компании "А2 ПроектКомплекс" промплощадка в селе Маслово указано, что на огороженной территории промплощадки АО "ЦКБА" находятся лабораторный корпус и вышка радиоизмерений.

Второй объект, который, предположительно, был атакован, находится в районе деревни Ямны Тульского городского округа. На картах он обозначен как производственный корпус, на его территории находится вертолетная площадка, а на въезде установлены массивные ворота.

Сервис NASA Firms фиксирует два очага пожара в районе деревни Ямны и села Маслово.

Губернатор Тульской области сообщил, что в результате атаки БПЛА в городском округе Тула погибли три человека, еще трое - пострадали. Он уточнил, что повреждения получили в том числе частные жилые дома и коммерческие объекты в Ямны и Маслово.

Атаки по территории РФ - последние новости

Как писал Главред, рано утром12 июня территорию страны-агрессора РФ атаковали беспилотники. В Самарской области России под удар дронов попал химический завод "Тольяттикаучук", а в Татарстане - химзавод "Нижнекамскнефтехим".

В ночь на 11 июня беспилотники атаковали Афипский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае РФ. На территории предприятия вспыхнул сильный пожар.

Рано утром 10 июня в российских Чебоксарах (Чувашская республика) прогремела серия мощных взрывов. Над городом поднялся черный дым. Вероятно, под ударом ракет "Фламинго" оказался завод ВНИИР-Прогресс, выпускающий компоненты для российского оружия.

Отметим, Чебоксары расположены примерно в 1000 километрах от границы с Украиной.

Кроме того, под утро 10 июня в Самарской области России прогремели взрывы. Губернатор писал о ракетной опасности в регионе. Под удар дронов попал Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод.

После серии взрывов поднялся пожар и густой черный дым над территорией НПЗ.

Куйбышевский НПЗ в Самаре — это одно из крупнейших предприятий нефтяной отрасли в регионе, входит в ПАО "НК "Роснефть". Известно, что сейчас перерабатывающие мощности НПЗ составляют не менее 8-9 миллионов тонн нефти в год.

Позже в Генеральном штабе ВСУ подтвердили поражение предприятия по производству навигационных систем для ракет и БПЛА, нефтеперерабатывающего завода и танкера теневого флота.

Другие новости:

Об источнике: Exilenova+

Exilenova+ — это Telegram-канал, который публикует оперативные новости, фото и видео о войне России против Украины, атаках беспилотников, пожарах на военных объектах и других инцидентах.

Канал работает в Telegram под адресом @exilenova_plus.

Аудитория — более 100 тысяч подписчиков.

Авторы предлагают присылать новости и материалы через бот.

Канал анонимный — имена администраторов публично не раскрываются.

Канал часто распространяет первые видео атак беспилотников или пожаров на объектах в РФ, которые позже могут подхватывать СМИ.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
новости России война в Украине Подмосковье атака дронов
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Флот Украины пополнился: ВМС получили военный корабль "Геническ"

Флот Украины пополнился: ВМС получили военный корабль "Геническ"

12:46Украина
РФ свалила на ВСУ удар по Лавре в Киеве: фото в Сети помогло лжи оккупантов

РФ свалила на ВСУ удар по Лавре в Киеве: фото в Сети помогло лжи оккупантов

12:15Война
Возможна новая волна ракетных ударов: мониторы предупредили об опасности

Возможна новая волна ракетных ударов: мониторы предупредили об опасности

12:14Война
Реклама

Популярное

Ещё
Как ещё можно назвать Надежду на украинском: избавляемся русизмов в обращениях

Как ещё можно назвать Надежду на украинском: избавляемся русизмов в обращениях

"ТУшки" уже в небе: Россия готовит очередную атаку, когда будет пуск ракет

"ТУшки" уже в небе: Россия готовит очередную атаку, когда будет пуск ракет

Прибавки к пенсиям с 1 июля: кому из украинцев повысят выплаты и на сколько

Прибавки к пенсиям с 1 июля: кому из украинцев повысят выплаты и на сколько

Урожай помидоров будет обильным и сочным: что важно сделать с растениями в июне

Урожай помидоров будет обильным и сочным: что важно сделать с растениями в июне

Обстрел Киева 15 июня: более 20 раненых, 4 жертвы и много разрушений - свежие данные

Обстрел Киева 15 июня: более 20 раненых, 4 жертвы и много разрушений - свежие данные

Последние новости

13:25

"Не верю, что я жива": известная ведущая пережила прилет в ее дом

13:05

Семь домашних дел, которые категорически нельзя делать вечером: знают далеко не все

13:02

"Путин впервые назвал": как война с Украиной развеяла главный миф РФ, историк объяснилВидео

12:46

Флот Украины пополнился: ВМС получили военный корабль "Геническ"Фото

12:15

РФ свалила на ВСУ удар по Лавре в Киеве: фото в Сети помогло лжи оккупантовФотоВидео

Доллар по 45: что будет дальше с курсом, ценами на продукты и топливо – НовакДоллар по 45: что будет дальше с курсом, ценами на продукты и топливо – Новак
12:14

Возможна новая волна ракетных ударов: мониторы предупредили об опасности

12:08

Китайский гороскоп на завтра, 16 июня: Собакам - проблемы, Быкам - гибкость

11:50

Штукатурка на стенах уходит в прошлое: появился новый недорогой фаворитВидео

11:35

"Подошел ко мне": Билык сделала заявление о возвращении в Коляденко

Реклама
11:32

Под ударом - объекты ракетной и радиолокационной отрасли: дроны атаковали Подмосковье и Тулу

11:30

Ночная атака 15 июня отличалась от предыдущих: Игнат раскрыл важные детали

10:49

Гороскоп на завтра, 16 июня: Близнецам — зависть, Стрельцам — прибыль

10:31

Комары исчезнут из двора за считанные дни: поможет один хитрый способ

10:25

"Нет ни слов, ни слез": украинские звезды горюют после ударов РФ по Лавре и КиевуВидео

10:23

Значительные разрушения, много погибших и раненых: новые последствия атаки на УкраинуФото

10:12

В центре Киева горит "Мистецький арсенал": пожар пока не могут потушитьФото

09:42

Удар был не один: как выглядит Киево-Печерская лавра после атакиФото

09:30

Сгорела уникальная коллекция костюмов: армия РФ атаковала киностудию Довженко в КиевеФото

09:20

После удара РФ задерживается ряд поездов по всей Украине - детали

08:44

Дом органной музыки, колледж, амбулатория в руинах: РФ жестко ударила по Днепру и областиФото

Реклама
08:35

Летели Цирконы, Искандеры и крылатые ракеты: подробности массированной атаки на Украину

08:10

Оккупанты били из Крыма и Курска: Украину накрыли 450 ракет и дронов, погибли спасателиФото

07:21

На Киевщине горят дома и склады, есть раненые: последствия ночного удара РФФото

06:48

Обстрел Киева 15 июня: более 20 раненых, 4 жертвы и много разрушений - свежие данныеФото

05:32

Четыре знака зодиака привлекут богатство и успех — кто разбогатеет с 15 июня

04:41

Пока простой народ голодал: как жировала партийная элита в СССР

03:26

Один снимок перевернул науку: космический гигант-монстр попал в кадр

02:45

Бушует пожар: РФ цинично ударила по Киево-Печерской лавре, подробностиФотоВидео

01:20

Громкие взрывы, пожары и разрушения: РФ бьет по жилым домам, Киев под атакой

00:45

Вместо лайков – наказание: чем обернулись развлекательные съемки для жителя Днепра

00:06

"ТУшки" уже в небе: Россия готовит очередную атаку, когда будет пуск ракет

14 июня, воскресенье
23:15

Прибавки к пенсиям с 1 июля: кому из украинцев повысят выплаты и на сколько

22:55

Погиб известный американский певец Оливер Три - подробности авиакатастрофыВидео

22:25

Огурцы "жируют" вместо плодов: эксперт назвал три распространенных ошибки уходаВидео

22:21

На Львовщине произошло смертельное ДТП: среди пострадавших — детиФото

22:09

Станет ли Усик новым игроком в украинской политике: прогноз Денисенкомнение

21:49

"На прицеле" Киев и не только: раскрыты угрозы массированного обстрела РФ

21:25

Как сказать по-украински "быть начеку" — правильные варианты знают не всеВидео

21:18

Трамп сделал важное заявление о причинах войны в Украине: детали от Зеленского

21:07

Переговоры о вступлении продвигаются: в ЕС оценили темпы проведения реформ

Реклама
20:27

"Их слишком много": в стране ЕС требуют лишить украинцев временной защиты

19:57

Дешево и гениально: как охладить комнату без кондиционера, греческий лайфхакВидео

19:47

Путин "тронул" Трампа по телефону и выдвинул требования Зеленскому

19:39

"Перемирия не будет": тревожный прогноз генерала ВСУ о сроках окончания войны

18:59

Провал наступления РФ сменяет фронт: где развернется главная битва этим летом

18:47

"Рембо": военный Игорь Ласточкин стал неузнаваемым

18:41

О грызунах можно забыть: простой трюк заставит вредителей исчезнутьВидео

18:35

Орбакайте показала дочь-модель: как она выглядит

18:26

Зеленский провел "отличный разговор" с Трампом — о чем говорили

18:06

Чеснок желтеет и гниет после дождей: как спасти урожай в июне

Новости Украины
МобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Новости шоу бизнеса
Филипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга Сумская
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Регионы
Новости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ХарьковаНовости ЖитомираНовости ПолтавыНовости ОдессыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости Запорожья
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять