Дроны атаковали один из крупнейших НПЗ юга РФ: Афипский НПЗ охватил огонь

Атака дронов на Афипский нефтеперерабатывающий завод привела к пожару и разрушениям.

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Афипский НПЗ атаковали дроны / Коллаж: Главред, фото: Astra, Википедия

Что случилось на Афипском НПЗ:

Ночью беспилотники ударили по Афипскому нефтезаводу

После атаки на территории НПЗ зафиксировали возгорание

В Краснодарском крае повреждены дома и газовая сеть

В ночь на 11 июня беспилотники атаковали Афипский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае РФ. На территории предприятия вспыхнул сильный пожар.

По данным местных пабликов, атака на нефтеперерабатывающее предприятие в поселке Афипский началась после полуночи. Местные жители сообщали о звуках пролетов дронов с интервалами в несколько минут.

видео дня

В сети появились видео с работой систем противовоздушной обороны и масштабного пожара на территории предприятия.

НПЗ в России / Инфографика: Главред

Афипский НПЗ – один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов на юге России с проектной мощностью более 6 млн тонн нефти в год. Предприятие производит топливо, которое, в частности, поставляется для российской оккупационной армии.

Смотрите видео атаки на Краснодар в Telegram-канале Главреда по ссылке.

В Оперштабе Краснодарского края подтвердили атаку и заявили о падении обломков беспилотников в поселке Афипском.

"В результате произошло возгорание на территории НПЗ", — говорится в сообщении.

Отмечается, что обломки БПЛА также упали по трем адресам частного сектора, в результате загорелась хозпостройка, в одном доме взрывной волной выбило остекление, нарушена газовая магистраль.

Атака на Краснодарский край РФ / Фото: Astra

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что обломки БПЛА попали в многоквартирный дом в Краснодаре. В результате произошло возгорание.

"На месте работают оперативные и специальные службы. По предварительной информации, есть двое пострадавших. Сейчас им оказывают всю необходимую помощь" — сообщил он.

Еще один человек пострадал в Северском районе края, повреждены частные домовладения, заявил губернатор.

По данным российского Telegram-канала Astra, адрес поврежденного дома: ул. Московская, 61. Дом расположен в Центральном внутригородском округе Краснодара.

Повреждения в Краснодаре / Фото: Astra

Атаки по территории РФ - последние новости

Как писал Главред, рано утром 10 июня в российских Чебоксарах (Чувашская республика) прогремела серия мощных взрывов. Над городом поднялся черный дым. Вероятно, под ударом ракет "Фламинго" оказался завод ВНИИР-Прогресс, выпускающий компоненты для российского оружия.

Глава Чувашии Олег Николаев подтвердил ракетный удар по городу.

Отметим, Чебоксары расположены примерно в 1000 километрах от границы с Украиной.

Кроме того, под утро 10 июня в Самарской области России прогремели взрывы. Губернатор писал о ракетной опасности в регионе. Под удар дронов попал Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод.

После серии взрывов поднялся пожар и густой черный дым над территорией НПЗ.

Куйбышевский НПЗ в Самаре — это одно из крупнейших предприятий нефтяной отрасли в регионе, входит в ПАО "НК "Роснефть". Известно, что сейчас перерабатывающие мощности НПЗ составляют не менее 8-9 миллионов тонн нефти в год.

Позже в Генеральном штабе ВСУ подтвердили поражение предприятия по производству навигационных систем для ракет и БПЛА, нефтеперерабатывающего завода и танкера теневого флота.

Когда топливный кризис в РФ повлияет на фронт: мнение эксперта

Обеспечение российской армии топливом и в дальнейшем имеет приоритетный характер, однако ключевым фактором является способность РФ покрывать эти потребности в условиях ударов по логистической инфраструктуре и попыток ее изоляции. Об этом в интервью Главреду рассказал президент Центра глобалистики "Стратегия XXI", эксперт по международным энергетическим отношениям и безопасности Михаил Гончар.

"Произойдет ли это в июле или в августе — зависит от того, насколько успешно удастся изолировать линию фронта от топливного обеспечения", — отметил эксперт.

Он подчеркнул, что определенные проблемы с поставками топлива уже фиксируются по всей линии фронта, а в российских информационных источниках периодически появляются жалобы на трудности с заправкой тяжелой техники. В то же время, по его оценке, эти проблемы пока не являются критическими для боеспособности войск.

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О персоне: Михаил Гончар Гончар Михаил Михайлович (род. 17 февраля 1963) — украинский эксперт по международным энергетическим и безопасностным отношениям. Президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", главный редактор журнала "Черноморская безопасность", пишет Википедия.

В 2000-х годах работал в системе нефтегазового комплекса Украины, занимая ответственные должности. Исследовал вопросы энергетической безопасности, международных энергетических отношений, нефтегазового сектора, нетрадиционных углеводородов, реформирования энергетического сектора, глобальных энергетических рынков. Был экспертом украинской части межправительственных комиссий по экономическому сотрудничеству с Германией, Польшей, Словакией, Чехией, Казахстаном, Азербайджаном, Грузией, Турцией. С 2007 года работает в неправительственном секторе — сначала возглавлял энергетические программы и киевское представительство "Номос-Энергия" аналитического центра "Номос", а в 2009 году основал и возглавил аналитический Think Tank Центр глобалистики "Стратегия ХХІ". Главный редактор журнала "Черноморская безопасность" (с 2017 года). Автор, соавтор и редактор ряда книг и публикаций по проблематике энергетики, энергетической безопасности, международных отношений, изданных как в Украине, так и в Польше, Словакии, Германии, Великобритании, Турции, Нидерландах, Финляндии и тому подобное. С 2016 года - член Государственного комитета по промышленной политике. Имеет статус ассоциированного эксперта Центра Разумкова и Центра исследования России.

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