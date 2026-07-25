Сибига разнес игру РФ в "дипломатию": раскрыта настоящая цель Путина

Глава МИД отмечает, что любимый инструмент диктатора РФ - фальшивая дипломатия, постановочные телефонные разговоры и встречи без искренних намерений.

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Кремль имитирует дипломатию ради ослабления санкций / коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, ua.depositphotos.com

Главное из заявлений Сибиги:

РФ имитирует дипломатию с целью сорвать принятие новых санкций

Любимый инструмент диктатора РФ - фальшивая дипломатия

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал союзников проявлять бдительность в отношении попыток РФ имитировать дипломатию с целью сорвать принятие новых санкционных решений с их стороны.

"В последние годы отчетливо прослеживается одна закономерность: каждый раз, когда приближаются новые масштабные санкции, особенно со стороны США, Путин прибегает ко всему возможному, чтобы выиграть время", - написал Сибига в соцсети X.

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Глава МИД отмечает, что любимый инструмент диктатора РФ - фальшивая дипломатия, постановочные телефонные разговоры и встречи без искренних намерений.

"Учитывая, что законопроект сенатора Грэма о санкциях должны рассмотреть уже на следующей неделе, мы должны оставаться бдительными. Россия может попытаться сорвать его принятие, делая вид, будто ее действительно интересует мир", – написал Сибига.

Усиление санкционного давления на Москву не просто актуально – оно жизненно необходимо для противодействия российскому террору и принуждения России к реальному завершению этой войны, подчеркнул глава МИД Украины.

Что предшествовало

Как сообщалось, 23 июля Совет ЕС утвердил 21-й пакет санкций в отношении РФ из-за войны, которую она ведет против Украины, а уже на следующий день глава дипломатии ЕС Кая Каллас осудила атаки РФ на Украину и заявила, что в ответ предложит дополнительные ограничения, направленные против российского военно-промышленного комплекса.

Новые пошлины США: кто из союзников РФ попадет под удар

Политический аналитик Тарас Загородний заявил, что американская инициатива о введении 500-процентных пошлин для стран, сотрудничающих с Россией, может стать серьезным инструментом давления на Москву и ее партнеров. Однако, по его словам, такой шаг способен вызвать напряженность в отношениях Вашингтона не только с Китаем и Индией, но и с отдельными государствами Европы.

В комментарии для "Главреда" эксперт отметил, что одним из инициаторов законопроекта выступил сенатор Линдси Грэм. По мнению Загороднего, основной удар нового механизма направлен на Китай, следующим объектом давления может стать Индия, а затем - Бразилия.

При этом аналитик обратил внимание, что возможные последствия для европейских стран пока остаются в тени обсуждений, хотя введение таких ограничений может серьезно повлиять и на взаимодействие США с партнерами в ЕС.

Санкции против РФ - новости по теме:

Ранее Главред сообщал, что страны G7 договорились усилить давление на российскую военную экономику путем введения дополнительных ограничений, в частности в нефтегазовом секторе. По мнению лидеров, текущая ситуация требует принятия новых санкционных мер.

Напомним, ранее Трамп заявил, что Соединенные Штаты готовы вернуться к жесткому санкционному давлению на российский энергетический сектор. Ограничения, которые ранее были смягчены для стабилизации глобального рынка, могут возобновиться уже в ближайшее время.

Как сообщалось, на саммите "Большой семерки" (G7) Великобритания объявила о введении новых санкций против страны-агрессора России и заключила ядерное соглашение с Украиной. Новый британский пакет мер направлен прежде всего против теневого флота РФ.

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О персоне: Андрей Сибига Андрей Сибига - министр иностранных дел, украинский дипломат, родился 1 января 1975 года в городе Зборов, Тернопольской области. С 2016 по 2021 год Андрей Сибига был чрезвычайным и полномочным послом Украины в Турции, где играл ключевую роль в укреплении украинско-турецких отношений. В 2021 году он был назначен заместителем руководителя Офиса президента Украины, а с апреля 2024 года - первым заместителем министра иностранных дел Украины, говорится в материале Главреда.

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