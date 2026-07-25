Почему нельзя мыть окна в солнечную погоду: секрет экспертов

Вы узнаете:
- Как правильно мыть стекла средством для посуды
- Как использовать уксус, спирт и газету для очистки окон
- Что чаще всего становится причиной разводов
Специалисты по уборке и стеклу назвали главную ошибку, из-за которой на окнах после мытья остаются разводы. Оказалось, что все дело в избыточном количестве моющего средства.
Эксперты поделились пошаговым методом очистки стекол средством для посуды, а также альтернативными способами с использованием уксуса, спирта и обычной газеты.
Чем мыть стекло, чтобы не было разводов
Классический метод предполагает приготовление раствора из пары капель средства для посуды и теплой воды, которым смачивают микрофибровую салфетку и обрабатывают всю поверхность стекла. После этого остатки мыла смывают чистой влажной тканью или, если стекло съемное, ополаскивают в раковине, сообщает The Spruce.
Ключевую роль в результате играет правильное использование ракеля.
"Равномерное перемещение ракеля с нахлестом сверху вниз позволяет добиться равномерного высыхания и оставляет кристально чистый результат", - пояснил эксперт по стеклу, генеральный менеджер по операциям Pella Windows & Doors в Омахе и Линкольне Уэс Тру.
По его словам, этот метод особенно эффективен для больших оконных панелей.
Финальный этап очистки стекла - немедленная сушка поверхности сухой микрофибровой тканью, что предотвращает появление разводов и водных пятен.
Почему появляются разводы
Вопреки распространенному мнению, большее количество моющего средства не улучшает результат очистки, а, наоборот, ухудшает его.
"Слишком много мыла создает остаток, который превращается в разводы", - объясняет Тру.
Среди других причин появления разводов эксперты называют использование неподходящих инструментов, отсутствие немедленной сушки поверхности после мытья, а также чистку стекол в жаркие солнечные дни.
Эксперт по уборке, директор по маркетингу CottageCare Скотт Шрейдер советует выбирать для этой работы пасмурную погоду.
"Мой главный совет - всегда мойте стекла в пасмурные дни или когда стекло остыло. Когда солнце светит прямо на стекло, оно нагревается, и чистящее средство высыхает очень быстро, что в итоге и создает разводы", - говорит Шрейдер.
Как помыть стекла, чтобы они блестели
Помимо средства для посуды, специалисты назвали три других способа добиться чистого результата без разводов.
Первый вариант - раствор из равных частей воды и дистиллированного белого уксуса, который наносят на поверхность и обрабатывают микрофибровой тканью длинными движениями от одного края к другому, а затем проходят ракелем в направлении, противоположном первоначальной обработке.
Второй способ основан на использовании спирта, который эффективно растворяет жирные отпечатки пальцев и липкие загрязнения. Для этого смешивают равные части дистиллированной воды и медицинского спирта, добавляют столовую ложку белого уксуса и обрабатывают стекло тем же способом, что и с уксусным раствором, завершая процесс протиркой ракелем и сухой тканью.
Третий метод предполагает использование обычной газеты вместо бумажных полотенец для финальной полировки поверхности.
"Это может показаться старомодным, но газеты, в отличие от бумажных полотенец, не оставляют ворсинок и имеют идеальную текстуру для полировки стекла до блеска без разводов", - сказал Тру.
Для этого стекло сначала обрабатывают выбранным чистящим раствором, затем протирают скомканным листом газеты движениями от одного края к другому, после чего берут новый скомканный лист и полируют поверхность до полного удаления влаги и блеска.
Смотрите видео - Как отмыть стекла до блеска:
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Об источнике: The Spruce
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