Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Лайфхаки

Почему нельзя мыть окна в солнечную погоду: секрет экспертов

Анна Ярославская
25 июля 2026, 11:54
google news Подпишитесь
на нас в Google
Специалисты по уборке поделились пошаговым методом очистки стеклянных поверхностей и рассказали о главных ошибках.
Мытье окон
Названы причины разводов на стекле / Коллаж: Главред, фото: pexels.com

Вы узнаете:

  • Как правильно мыть стекла средством для посуды
  • Как использовать уксус, спирт и газету для очистки окон
  • Что чаще всего становится причиной разводов

Специалисты по уборке и стеклу назвали главную ошибку, из-за которой на окнах после мытья остаются разводы. Оказалось, что все дело в избыточном количестве моющего средства.

Эксперты поделились пошаговым методом очистки стекол средством для посуды, а также альтернативными способами с использованием уксуса, спирта и обычной газеты.

видео дня

Чем мыть стекло, чтобы не было разводов

Классический метод предполагает приготовление раствора из пары капель средства для посуды и теплой воды, которым смачивают микрофибровую салфетку и обрабатывают всю поверхность стекла. После этого остатки мыла смывают чистой влажной тканью или, если стекло съемное, ополаскивают в раковине, сообщает The Spruce.

Ключевую роль в результате играет правильное использование ракеля.

"Равномерное перемещение ракеля с нахлестом сверху вниз позволяет добиться равномерного высыхания и оставляет кристально чистый результат", - пояснил эксперт по стеклу, генеральный менеджер по операциям Pella Windows & Doors в Омахе и Линкольне Уэс Тру.

По его словам, этот метод особенно эффективен для больших оконных панелей.

Финальный этап очистки стекла - немедленная сушка поверхности сухой микрофибровой тканью, что предотвращает появление разводов и водных пятен.

Почему появляются разводы

Вопреки распространенному мнению, большее количество моющего средства не улучшает результат очистки, а, наоборот, ухудшает его.

"Слишком много мыла создает остаток, который превращается в разводы", - объясняет Тру.

Среди других причин появления разводов эксперты называют использование неподходящих инструментов, отсутствие немедленной сушки поверхности после мытья, а также чистку стекол в жаркие солнечные дни.

Эксперт по уборке, директор по маркетингу CottageCare Скотт Шрейдер советует выбирать для этой работы пасмурную погоду.

"Мой главный совет - всегда мойте стекла в пасмурные дни или когда стекло остыло. Когда солнце светит прямо на стекло, оно нагревается, и чистящее средство высыхает очень быстро, что в итоге и создает разводы", - говорит Шрейдер.

5 способов удалить следы скотча с пластиковых окон
Пять способов удалить следы скотча с пластиковых окон / Инфографика: Главред

Как помыть стекла, чтобы они блестели

Помимо средства для посуды, специалисты назвали три других способа добиться чистого результата без разводов.

Первый вариант - раствор из равных частей воды и дистиллированного белого уксуса, который наносят на поверхность и обрабатывают микрофибровой тканью длинными движениями от одного края к другому, а затем проходят ракелем в направлении, противоположном первоначальной обработке.

Второй способ основан на использовании спирта, который эффективно растворяет жирные отпечатки пальцев и липкие загрязнения. Для этого смешивают равные части дистиллированной воды и медицинского спирта, добавляют столовую ложку белого уксуса и обрабатывают стекло тем же способом, что и с уксусным раствором, завершая процесс протиркой ракелем и сухой тканью.

Третий метод предполагает использование обычной газеты вместо бумажных полотенец для финальной полировки поверхности.

"Это может показаться старомодным, но газеты, в отличие от бумажных полотенец, не оставляют ворсинок и имеют идеальную текстуру для полировки стекла до блеска без разводов", - сказал Тру.

Для этого стекло сначала обрабатывают выбранным чистящим раствором, затем протирают скомканным листом газеты движениями от одного края к другому, после чего берут новый скомканный лист и полируют поверхность до полного удаления влаги и блеска.

Смотрите видео - Как отмыть стекла до блеска:

Ранее Главред разобрался, как использовать лимонные корки и собрал полезные бытовые хитрости.

Вам также может быть интересно:

Об источнике: The Spruce

The Spruce - это популярный американский онлайн-ресурс о доме и образе жизни, который предлагает практичные советы и вдохновение для улучшения вашего жилья, сада и бытовых задач. На сайте публикуются статьи и инструкции по декору, ремонту, садоводству, уборке и другим аспектам домашнего уюта, которые создаются экспертами и практикующими специалистами.

Сайт входит в число ведущих ресурсов в категории "Дом и сад" и ежедневно помогает миллионам читателей находить полезную информацию для повседневной жизни, ремонта, дизайна и ухода за домом.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
лайфхак
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Силы обороны атаковали сразу несколько кораблей РФ в море — что известно

Силы обороны атаковали сразу несколько кораблей РФ в море — что известно

13:40Война
Смертельный удар по выставке оружия под Киевом: появились новые скандальные подробности

Смертельный удар по выставке оружия под Киевом: появились новые скандальные подробности

12:45Война
Трамп одним решением может положить конец войне России против Украины – The Hill

Трамп одним решением может положить конец войне России против Украины – The Hill

11:57Война
Реклама

Популярное

Ещё
Зачем протирать ванну и раковину маслом: простой лайфхак для хозяек

Зачем протирать ванну и раковину маслом: простой лайфхак для хозяек

Доллар и евро резко подешевели: новый курс валют на 27 июля

Доллар и евро резко подешевели: новый курс валют на 27 июля

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке скутера за 21 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке скутера за 21 с

Поздравления с Днём медика — забавные картинки и тёплые слова

Поздравления с Днём медика — забавные картинки и тёплые слова

Что приготовить из переросших огурцов: удачный рецепт без лишних хлопот

Что приготовить из переросших огурцов: удачный рецепт без лишних хлопот

Последние новости

13:40

Силы обороны атаковали сразу несколько кораблей РФ в море — что известно

13:19

Одна ошибка в конце июля может испортить гортензии: что стоит сделать прямо сейчас

13:03

"В зале все плакали": Лайма Вайкуле впервые выступила с украинской песнейВидео

12:55

Какое количество детей в семье вызывает наименьший стресс у родителей

12:52

Бункер размером с город: как устроен засекреченный подземный мегаполисВидео

С Драпатым россиянам на фронте будет "весело", в РФ запылают не только НПЗ и Wildberries – КоваленкоС Драпатым россиянам на фронте будет «весело», в РФ запылают не только НПЗ и Wildberries – Коваленко
12:45

Смертельный удар по выставке оружия под Киевом: появились новые скандальные подробности

11:58

Как отмыть духовку от нагара без химии — будет как новая всего за 35 минут

11:58

Китайский гороскоп на завтра, 26 июля: Быкам - падение, Драконам - советы

11:57

Трамп одним решением может положить конец войне России против Украины – The Hill

Реклама
11:54

Почему нельзя мыть окна в солнечную погоду: секрет экспертовВидео

11:04

Вирастюк появился в объятиях жены, которая младше его на 11 лет — семейное фото

11:02

Самый простой рецепт маринованных помидоров — 7 минут и готово

10:56

"Это все, до свидания": россияне массово жалуются на удары по Wildberries

10:46

Опадают незрелые плоды с деревьев: как не остаться без урожая фруктов летомВидео

10:02

"Отойдите!": Галкин резко защитил Пугачеву во время редкого выхода в светВидео

10:02

Екатеринбург под атакой, горит склад Wildberries – подробности мощного удара

09:59

В Украине нашли бесценные сокровища Руси и княжеские останки – почему их вывезли и кудаВидео

09:39

Как восстановить силы по знаку зодиака: простой способ вернуть энергию

09:38

"Мы влюбились в дроны": Украину предупредили об опасной иллюзии

09:25

У детей не стало мамы: в результате атаки РФ на Киевщине погибла Валентина Савицкая

Реклама
09:03

Для четырех знаков трудности останутся позади: кого осчастливит Лилит

08:38

Из-за одной ошибки помидоры чернеют и гниют: как спасти плодыВидео

08:31

Элиты Кремля бьют тревогу, в РФ срочно усиливают ПВО: в ISW назвали причину

08:11

Цветы гортензии стали зелеными: в чем причина и что с этим делатьВидео

07:45

В Белгороде, Энгельсе и Ростовые облака дыма, возникли пожары: что поразили дроны

06:30

Два затмения и крутой поворот: кому август 2026 принесет большие переменыВидео

05:55

"Нуждаются в большем": Елена Тополя раскрыла, как живут ее дети после развода

05:11

Почему в СССР по приказу Сталина массово сажали тополя: ответ удивит многих

04:32

Шанс на миллион получат четыре знака зодиака – кому очень повезет

04:05

Сенсационное открытие ученых: где могут скрываться сигналы инопланетян

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке скутера за 21 с

03:24

Надо клеить не на спину: зачем на детских подгузниках липучка

03:01

Не только перекись: чем ещё можно удалить кровь с ткани

02:59

Даже стойкий запах из холодильника исчезнет: что нужно поставить на полку

02:30

Трем знакам зодиака судилось вот-вот разбогатеть: кто притянет большие деньги

01:20

На фронте до 9 месяцев без ротации: разгорелся скандал вокруг 108-й бригады ТрО

00:40

В Сумах прогремела серия взрывов: что известно о жертвах, раненых и "прилетах"

24 июля, пятница
23:52

Бензин и дизель ждет подорожание: названы сроки роста цен на АЗС

23:17

Что приготовить из переросших огурцов: удачный рецепт без лишних хлопот

22:59

Массированный удар по Киевщине: СМИ узнали о гибели сотрудника польской компании

Реклама
22:52

Второй урожай обрадует уже в сентябре: что еще можно посадить в июле и августе

22:48

Как правильно говорить на украинском: "затор", "пробка" или "корок"

22:21

Не только подорожание: грозит ли Украине дефицит бензина и дизеля

21:55

Сорняки исчезнут прямо на глазах: хитрый фокус удивит мгновенным результатомВидео

21:40

РФ готовит новый массированный ракетный удар по Украине: известны сроки обстрелаВидео

21:37

Как почистить ковер за считанные минуты: благодаря одной хитрости он засияет как новый

21:16

Украину накроет мощная магнитная буря: что прогнозируют на выходные

20:55

Мирное соглашение с РФ: Зеленский назвал вероятное место встречи с ПутинымВидео

20:32

Вершина цинизма: в РФ сделали возмутительное заявление об ударе по КиевщинеФото

19:57

О муравьях можно забыть: домашняя приманка действует быстро и без промахаВидео

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Регионы
Новости ХарьковаНовости ЛьвоваНовости ПолтавыНовости ДнепраНовости СумНовости ТернополяНовости ЧеркассыНовости ЖитомираНовости РовноНовости ОдессыНовости Запорожья
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена Зеленская
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять