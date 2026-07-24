Секрет сочных и сладких арбузов: чем обязательно нужно подкормить их в июле

Главную роль в накоплении сока и сахара в плодах играют калий и фосфор, тогда как избыток азота в этот период может испортить вкус будущего урожая.

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Чем подкормить арбузы в июле / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

Чем подкормить арбузы в июле для сладости

Какие минеральные удобрения стоит применять

Почему важно ограничить азот в этот период

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В июле арбузы вступают в фазу активного налива плодов, и именно в этот период растения наиболее остро нуждаются в калии и фосфоре – элементах, отвечающих за накопление сахаров, сочность и равномерное созревание ягод. Недостаток хотя бы одного из них заметно сказывается на вкусе урожая, тогда как избыток азота, наоборот, может навредить, пишет УНИАН.

Если в начале сезона растениям требовался прежде всего азот для наращивания зеленой массы, то с июля ситуация кардинально меняется. Активный рост плодов требует переориентации питания на калий и фосфор, а избыток азота в этот период приводит к разрастанию побегов в ущерб самим ягодам - мякоть в результате становится водянистой и менее сладкой.

Какие удобрения обеспечат сочность и сладость

Одним из самых доступных и проверенных средств для июльской подкормки арбузов остается древесная зола. Она содержит калий, фосфор, кальций и ряд других микроэлементов, необходимых бахчевым культурам, и может использоваться как в сухом виде с заделыванием в почву после полива, так и в виде настоя для корневой подкормки.

На бедных почвах, где растения развиваются слишком медленно, одной золы может оказаться недостаточно. В таких случаях следует применять минеральные удобрения - монофосфат калия, сульфат калия или готовые фосфорно-калийные смеси, которые быстро восполняют дефицит необходимых элементов и способствуют наполнению плодов соком и сахаром.

Микроэлементы и правильный полив

Помимо калия и фосфора, на качество урожая влияют и другие микроэлементы. Магний поддерживает фотосинтез растения, бор улучшает формирование и развитие самих плодов, а марганец способствует усвоению питательных веществ из почвы – поэтому полноценная подкормка арбузов должна учитывать наличие всех этих компонентов.

Дозировку азотных удобрений после начала наполнения плодов - обычно это уже первые дни июля - следует свести к минимуму или вовсе прекратить. Для максимального эффекта подкормку желательно сочетать с регулярным поливом тёплой водой, избегая резких перепадов влажности почвы - в таких условиях растение направляет силы именно на созревание плодов, и арбузы вырастают максимально сладкими.

Что любит и чего не любит арбуз / Инфографика: Главред

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