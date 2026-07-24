Тест на IQ: нужно найти дом с трещиной за 60 секунд

Оптические головоломки - это отличный способ проверить свою внимательность, скорость реакции и способность замечать скрытые детали. Такие задания не только развлекают, но и помогают тренировать концентрацию, зрительное восприятие и логическое мышление.
На изображении, опубликованном изданием The Sun, изображен ряд ярких разноцветных домов, но среди них спрятался один поврежденный - в нем есть трещина. На первый взгляд все постройки выглядят одинаково аккуратно, поэтому найти нужную деталь будет непросто.
На выполнение задания отводится всего 60 секунд. За это время нужно внимательно рассмотреть рисунок и определить, какой именно дом нуждается в ремонте.
Чтобы усложнить поиск, трещина спрятана среди множества деталей - цветных фасадов, окон и крыш. Не спешите смотреть хаотично, лучше постепенно проверять изображение ряд за рядом, обращая внимание на мельчайшие различия.
Если вам удалось найти скрытую трещину менее чем за минуту, это свидетельствует о хорошей концентрации и внимательности к деталям. Если же ответ не удалось найти с первой попытки - не расстраивайтесь. Такие головоломки созданы именно для того, чтобы тренировать мозг и улучшать навыки анализа визуальной информации.
Правильный ответ можно проверить ниже на изображении с отмеченным домом. После этого можно попробовать свои силы в других оптических иллюзиях и тестах на внимательность.
Как ранее сообщал Главред, на изображении с морским коньком спрятались три отличия, которые нужно найти всего за 18 секунд. На первый взгляд картинки кажутся одинаковыми, но внимательный взгляд поможет обнаружить скрытые изменения.
Также среди множества разноцветных колец спряталось одно особенное украшение - обручальное кольцо с золотой оправой и бриллиантом. На выполнение задания отведено всего 15 секунд.
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Об источнике: The Sun
The Sun.co.uk - это онлайн-издание крупнейшей британской газеты и члена британского регулятора прессы IPSO. The Sun стремится к самым высоким стандартам точности в своих репортажах и продолжает инвестировать в оригинальную журналистику в печатных изданиях и в Интернете, говорится на сайте издания .
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