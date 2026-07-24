Тест на IQ: нужно найти дом с трещиной за 60 секунд

Проверить свою наблюдательность можно с помощью теста на внимательность, в котором среди ряда аккуратных домов нужно заметить тот, у которого есть дефект.

https://glavred.info/life/test-na-iq-nuzhno-nayti-dom-s-treshchinoy-za-60-sekund-10783268.html Ссылка скопирована

Головоломка с домами / Фото: Emperor Paint

Оптические головоломки - это отличный способ проверить свою внимательность, скорость реакции и способность замечать скрытые детали. Такие задания не только развлекают, но и помогают тренировать концентрацию, зрительное восприятие и логическое мышление.

На изображении, опубликованном изданием The Sun, изображен ряд ярких разноцветных домов, но среди них спрятался один поврежденный - в нем есть трещина. На первый взгляд все постройки выглядят одинаково аккуратно, поэтому найти нужную деталь будет непросто.

На выполнение задания отводится всего 60 секунд. За это время нужно внимательно рассмотреть рисунок и определить, какой именно дом нуждается в ремонте.

видео дня

Чтобы усложнить поиск, трещина спрятана среди множества деталей - цветных фасадов, окон и крыш. Не спешите смотреть хаотично, лучше постепенно проверять изображение ряд за рядом, обращая внимание на мельчайшие различия.

Нужно найти дом с трещиной / Фото: Emperor Paint

Если вам удалось найти скрытую трещину менее чем за минуту, это свидетельствует о хорошей концентрации и внимательности к деталям. Если же ответ не удалось найти с первой попытки - не расстраивайтесь. Такие головоломки созданы именно для того, чтобы тренировать мозг и улучшать навыки анализа визуальной информации.

Правильный ответ можно проверить ниже на изображении с отмеченным домом. После этого можно попробовать свои силы в других оптических иллюзиях и тестах на внимательность.

Ответ на головоломку / Фото: Emperor Paint

Как ранее сообщал Главред, на изображении с морским коньком спрятались три отличия, которые нужно найти всего за 18 секунд. На первый взгляд картинки кажутся одинаковыми, но внимательный взгляд поможет обнаружить скрытые изменения.

Также среди множества разноцветных колец спряталось одно особенное украшение - обручальное кольцо с золотой оправой и бриллиантом. На выполнение задания отведено всего 15 секунд.

Читайте также:

Об источнике: The Sun The Sun.co.uk - это онлайн-издание крупнейшей британской газеты и члена британского регулятора прессы IPSO. The Sun стремится к самым высоким стандартам точности в своих репортажах и продолжает инвестировать в оригинальную журналистику в печатных изданиях и в Интернете, говорится на сайте издания .

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред