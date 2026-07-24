Начнут отклеиваться от стен сами: как быстро снять старые обои

Подготовка стен к ремонту займет гораздо меньше времени, если воспользоваться одним лайфхаком.

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Лайфхак по снятию обоев / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Вы узнаете:

Чем нужно смазать обои, чтобы они легко отстали от стены

Сколько времени нужно, чтобы обои отстали от стены

Перед новым ремонтом важно качественно подготовить стены, а первым этапом становится удаление старых обоев. Выполнить эту работу можно без дорогих средств, если соблюдать правильную последовательность действий.

Главред узнал, что эксперт по строительным работам Владимир в TikTok объяснил, как сделать это быстро и без лишних усилий.

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Что нужно сделать с обоями перед снятием

Чтобы обои легко отходили от стены, их необходимо хорошо пропитать водой. Если поверхность недостаточно пропиталась влагой, стоит повторно смочить стены и снова дать воде время проникнуть под обои.

"Нужно хорошо смочить стены водой. При необходимости промочить ещё раз. Ждём 10–15 минут", - пояснил Владимир.

После того как обои достаточно размокнут, можно приступать к их снятию. Их нужно аккуратно поддеть шпателем и снять. Такой способ помогает быстро очистить стены и подготовить их к дальнейшим ремонтным работам.

Смотрите видео с лайфхаком:

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О персоне: vovikyniversal vovikyniversal - страница в TikTok украинского блогера, эксперта по строительным работам Владимира, который в соцсетях делится видео о ремонте.

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