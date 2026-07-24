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"Война" с соседями: разрушенный пожаром дворец спасают за миллионы

Константин Пономарев
24 июля 2026, 11:31
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Предприниматель хочет спасти старинный особняк после пожара, вложив миллионы фунтов, но его планы по развитию территории вызвали протесты.
разгорелся конфликт вокруг восстановления 500-летнего особняка Парнхэм-Хаус
Разгорелся конфликт вокруг восстановления 500-летнего особняка Парнхэм-Хаус / Коллаж Главред, фото: BNPS

Вы узнаете:

  • Почему владельца исторического дома назвали "Антихристом"
  • Зачем понадобилось строить 82 новых дома
  • Как пожар изменил судьбу старинного поместья

В Великобритании разгорелся конфликт вокруг восстановления 500-летнего особняка Парнхэм-Хаус, серьезно пострадавшего при пожаре. Новый владелец намерен вложить около 25 миллионов фунтов стерлингов в спасение исторического памятника.

Однако планы по строительству жилого квартала вызвали волну критики со стороны защитников природы. Предприниматель утверждает, что из-за этого его стали считать "Антихристом". Об этом пишет The Sun.

видео дня

Восстановление особняка

Предприниматель Джеймс Перкинс приобрел руины Парнхэм-Хаус в графстве Дорсет в 2020 году спустя три года после разрушительного пожара, который практически уничтожил историческое здание XVI века. На тушение огня тогда ушло четыре дня.

По словам бизнесмена, общая стоимость восстановления объекта достигнет около 25 миллионов фунтов стерлингов. Только на аварийное укрепление здания, строительные леса, оформление разрешений и работу специалистов уже было потрачено более 9 миллионов фунтов.

На тушение огня ушло четыре дня
На тушение огня ушло четыре дня / Фото: Dorset&Wiltshire Fire

Перкинс и его супруга Софи приобрели поместье примерно за 2,5 миллиона фунтов, после чего переехали в восстановленное западное крыло. В будущем они планируют полностью вернуть особняку исторический облик, открыть дополнительные гостевые номера и развивать туристическую инфраструктуру. На территории уже работает ресторан, отмеченный гидом Michelin.

Почему планы владельца вызвали протесты

Чтобы сделать содержание исторического комплекса финансово устойчивым, Перкинс предложил построить 82 жилых дома на части принадлежащего ему участка площадью 131 акр.

Общая стоимость восстановления объекта достигнет около 25 миллионов фунтов стерлингов
Общая стоимость восстановления объекта достигнет около 25 миллионов фунтов стерлингов / Фото: Wikipedia

Однако именно эта территория стала причиной ожесточенных споров. Экологи утверждают, что строительство уничтожит естественную среду обитания барсуков, включая редкого барсука-альбиноса по кличке Альберто, а также сов, выдр, сонь и других охраняемых животных.

По словам представителей природоохранных организаций, луг является одной из наиболее ценных природных территорий региона, а масштабная застройка может необратимо изменить местную экосистему.

Называют "Антихристом"

Сам Перкинс уверен, что столкнулся с несправедливой критикой.

В интервью он заявил, что люди, пытающиеся спасать исторические памятники, должны получать поддержку, а не постоянные препятствия.

Сам Перкинс уверен, что столкнулся с несправедливой критикой
Сам Перкинс уверен, что столкнулся с несправедливой критикой / Фото: BNPS

По его словам, из-за противодействия местных активистов ему приходится оплачивать многочисленные экологические исследования и отвечать даже на самые незначительные возражения, хотя эти средства могли бы пойти непосредственно на реставрацию особняка.

Предприниматель отметил, что противники проекта относятся к нему как к "Антихристу", хотя, по его мнению, строительство ведется исключительно на принадлежащей ему территории и необходимо для сохранения объекта культурного наследия.

Смотрите в видео о том, как выглядел особняк после пожара:

@greathousesandesta

Parnham Park was built over 500 years ago, home to one of Englands most eminent noble families. It represents one of the finest examples of a Tudor country house. Tragically, it was gutted by fire on 15th April, 2017. In 2020, it was rescued by the Perkins family who are committed to reviving this great estate and important piece of English history. A new lease of life - a family home, once again.

♬ original sound - greathousesandesta

Ранее Главред писал о том, что посреди города выросла новая "Берлинская стена". Владелец дома построил бетонное заграждение без предварительного разрешения. Соседи уверены, что оно портит район, и требуют ее снести.

Также сообщалось о том, что семья купила особняк по низкой цене, но вскоре начались странные события. Они несколько лет жили в старинном доме, где, по их словам, происходили необъяснимые явления.

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Об источнике: The Sun

The Sun.co.uk - это онлайн-издание крупнейшей британской газеты и члена британского регулятора прессы IPSO. The Sun стремится к высочайшим стандартам точности в своих репортажах и продолжает инвестировать в оригинальную журналистику в печатных изданиях и в Интернете, говорится на сайте издания.

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