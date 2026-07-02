Посреди города выросла новая "Берлинская стена": жители бьют тревогу

Владелец дома построил бетонную стену без предварительного разрешения. Соседи уверены, что она портит район, и требуют ее снести.

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Конфликт разгорелся из-за огромной бетонной стены / Коллаж Главред, фото: SWNS

Вы узнаете:

Почему обычный забор начали называть "Берлинской стеной"

Почему прохожие сравнивают новое ограждение с крепостью

Почему соседи считают сооружение угрозой

В престижном районе британского города Пул разгорелся конфликт из-за огромной бетонной стены, которую местные жители уже прозвали "Берлинской стеной".

Сооружение высотой около 2,1 метра и длиной почти 23 метра появилось перед домом стоимостью около 1 миллиона фунтов стерлингов и вызвало волну возмущения среди соседей. Об этом пишет The Sun.

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По словам местных жителей, раньше участок был огорожен аккуратным деревянным забором, который гармонично вписывался в окружающую застройку. Теперь же, как утверждают соседи, массивная серая конструкция буквально нависает над тротуаром, визуально сужает проход и полностью меняет облик тихой улицы.

Почему соседи требуют снести стену

67-летняя местная жительница Аннабель Хобсон рассказала, что ежедневно проходит мимо стены во время прогулок с собакой.

"Она выглядит как Берлинская стена. Раньше здесь был деревянный забор, который выглядел гораздо лучше, а теперь кажется, будто сооружение нависает над прохожими", - отметила британка.

Размеры бетонного ограждения превышают допустимые нормы / Фото: SWNS

По ее словам, создается впечатление, что владельцы дома пытаются полностью отгородиться от окружающих, хотя подобная архитектура совершенно не соответствует характеру района. Жительница также выразила надежду, что власти не одобрят строительство и потребуют демонтировать бетонную конструкцию.

Стена появилась после ремонта

Стена появилась возле дома, принадлежащего Кену Линчу. Ранее на этом месте находилось одноэтажное бунгало с небольшим палисадником, однако после реконструкции стоимость недвижимости выросла примерно до 1 миллиона фунтов стерлингов.

Поскольку размеры бетонного ограждения превышают допустимые нормы, владельцу пришлось подать заявление на получение разрешения уже после завершения строительства. Теперь местные жители направили возражения в совет округа и требуют отказать в согласовании, что может привести к обязательному сносу сооружения.

Ранее Главред писал о том, что люди переехали в роскошный бункер, готовясь к концу света и пожалели. Вместо подготовки к возможному концу света жители все чаще выясняют отношения из-за бытовых проблем, состояния жилья и правил совместного проживания.

Также сообщалось о том, что фермерша построила дом в сарае и теперь ей грозит тюремный срок. Женщина утверждает, что сделала это исключительно ради ухода за своими овцами, однако местные власти считают постройку незаконной и требуют ее снести.

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