РФ атаковала Одесчину: 'Бандероль' полетела в сторону Молдовы - что известно

В Одесской ОВА подчеркнули, что на месте происшествия работают все соответствующие службы.

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Последствия удара РФ по Одесской области / коллаж: Главред, фото: t.me/odeskaODA, ua.depositphotos.com

Кратко:

РФ атаковала Одесскую область "Бандеролями" и реактивными дронами

В результате удара разрушена крыша частного дома

Информация о пострадавших уточняется

Днем в понедельник, 17 августа, страна-агрессор Россия атаковала Одесскую область баражирующими боеприпасами "Бандероль" и реактивными дронами. В результате вражеской атаки был поврежден частный жилой дом. Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

По его словам, полностью разрушена крыша жилого дома, возник пожар.

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Он добавил, что взрывной волной также повреждены прилегающие частные дома.

"Информация о пострадавших уточняется. На месте происшествия работают все соответствующие службы", - говорится в сообщении.

Стоит добавить, что в Воздушных силах ВСУ сообщали о баражирующих боеприпасах "Бандероль", направляющихся в сторону Черноморска и Одессы.

Впоследствии там добавили, что "Бандероль" из Одесской области пересекла государственную границу в направлении Республики Молдова. На данный момент дальнейшая судьба и маршрут ракеты-дрона неизвестны.

Ракета Бандероль / Инфографика: Главред

Угроза массированного обстрела Украины 24 августа

Народный депутат от фракции "Голос", секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам безопасности, обороны и разведки, полковник СБУ Роман Костенко заявил, что Россия может использовать День Независимости для нового массированного удара - такой сценарий не стоит сбрасывать со счетов, хотя и предсказать его сейчас практически невозможно.

По его словам, глава Кремля традиционно приурочивает свои действия к символическим датам и пытается в такие моменты напомнить о себе. Поэтому готовность к атакам должна быть постоянной, независимо от календаря.

"Мы увидим активность российских пусковых установок и каналов связи. Тогда уже точно можно будет говорить, чего ожидать. Сегодня прогнозировать что-либо очень трудно, потому что все зависит от нескольких человек в Москве и от дипломатических переговоров", - отметил он.

Удары по Украине - последние новости

Как сообщал Главред, российские оккупанты в течение недели 13 раз атаковали объекты "Нафтогаза" в разных областях Украины. Для нанесения ударов враг использовал как беспилотники, так и ракеты. Один из объектов россияне атаковали несколько раз.

Вечером в воскресенье, 16 августа, российская оккупационная армия массированно атаковала Сумы дронами. В результате вражеских обстрелов пострадал человек и было повреждено значительное количество домов.

В ночь на 16 августа Россия атаковала Киев баллистическими ракетами. В результате вражеского удара возникли пожары и зафиксированы разрушения. Пострадали два человека.

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Об источнике: Воздушные силы Вооруженных сил Украины Воздушные силы Вооружённых сил Украины - вид вооружённых сил в составе Вооружённых сил Украины, имеющий на вооружении истребительную, бомбардировочную и транспортную авиацию, а также зенитные ракетные войска и радиотехнические войска. Военно-воздушные силы в этом виде были созданы в 2004 году путем объединения двух видов: Военно-воздушных сил и Войск противовоздушной обороны Украины.

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