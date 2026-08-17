Атакует ли РФ Украину 24 августа: в Раде оценили угрозу массированного удара

Народный депутат не исключает вероятность атаки 24 августа, но отмечает, что реальную картину покажут данные разведки за 23–24 августа.

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Существует ли угроза массированного обстрела 24 августа / коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, ua.depositphotos.com

Главное из заявления нардепа:

Путин любит символические даты и напоминает о себе

Выборы в РФ могут стать предметом договоренностей

Прогнозировать атаку сейчас практически невозможно

Страна-агрессор Россия может использовать День Независимости для нового массированного удара - такой сценарий не стоит сбрасывать со счетов, хотя и предсказать его сейчас практически невозможно. Об этом заявил народный депутат от фракции "Голос", секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам безопасности, обороны и разведки, полковник СБУ Роман Костенко в комментарии 24 Каналу.

По его словам, на сегодняшний день нет никаких подтвержденных исходных данных о планах Кремля на 24 августа, а сам механизм принятия таких решений в Москве растянут во времени.

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"Сейчас у меня нет информации, потому что разведывательные данные поступают постепенно: идут размышления, россияне принимают решения, анализируют последствия, затем идут дипломатические переговоры. Это не так, что Путин просто захотел - и все", - пояснил Костенко.

В то же время он убежден, что глава Кремля традиционно привязывает свои действия к символическим датам и пытается в такие моменты напомнить о себе. Поэтому готовность к атакам должна быть постоянной, независимо от календаря.

При каких условиях РФ может отказаться от обстрелов

Отдельный фактор - переговорный трек с западными партнерами. Костенко напоминает об опыте 9 мая, когда перед парадом в России украинская сторона получила соответствующие указания относительно ударов по Москве, и не исключает, что подобные договоренности могут появиться снова.

Еще один мотив врага - внутренняя политика. Впереди в РФ выборы, и Кремль может просить не наносить удары по своей территории именно в эти дни, ведь тревоги способны парализовать работу избирательных участков и сорвать даже сфальсифицированный результат.

"В то же время Путину нужна максимальная легализация, ведь сейчас он продвигает тезисы о якобы нелегитимной украинской власти. Ему нужно, чтобы его за это не трогали. Поэтому, на мой взгляд, этим нужно пользоваться, но я не исключаю, что при посредничестве США и других европейских партнеров россияне попытаются что-то на что-то обменять", - добавил народный депутат.

Когда намерения РФ станут известны

Конкретика, по его мнению, появится лишь за сутки-две до праздника: ближе к 24 августа станут известны и намерения противника, и то, существовали ли договоренности об ограничении ударов.

"Мы увидим активность российских пусковых установок и каналов связи. Тогда уже точно можно будет говорить, чего ожидать. Сегодня прогнозировать что-либо очень трудно, потому что все зависит от нескольких человек в Москве и от дипломатических переговоров", - подытожил Костенко.

РФ хочет увеличить залп баллистических ракет

Командующий Силами беспилотных систем Роберт Бровди (Мадьяр) говорил, что Россия планирует нарастить массированный залп по Украине до 200 баллистических ракет за одну атаку - сейчас ее возможности ограничены 77 ракетами.

"Даже если им удастся достичь лишь половины (запланированного показателя, - ред.), это все полетит на нас", - подчеркнул он.

По его словам, единственным инструментом, который реально способен сократить эти цифры, является поражение всех российских предприятий, задействованных в цепочке производства ракет.

Роберт Бровди "Мадяр" / Инфографика: Главред

Удары РФ по Украине - последние новости

Как сообщал Главред, поздно вечером в воскресенье, 16 августа, российская оккупационная армия массированно атаковала Сумы дронами. В результате обстрела возникли масштабные пожары, один человек пострадал.

В ночь на 16 августа Россия атаковала Киев баллистическими ракетами. В частности, на территории одного из рынков вспыхнул масштабный пожар. В результате атаки пострадали два человека.

Также известно, что российские оккупанты в течение недели 13 раз атаковали объекты "Нафтогаза" в разных областях Украины. Для нанесения ударов враг применял как беспилотники, так и ракеты.

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О персоне: Роман Костенко Роман Костенко - народный депутат Украины, секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, полковник СБУ, пишет Википедия.

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