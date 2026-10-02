Как украинцы спасли Линкольна и Черчилля: малоизвестные факты из истории

Один из украинцев предотвратил покушение на всемирно известного политика, а другой спас жизнь британскому деятелю.

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Историк рассказал о спасении украинцами известных политиков США и Великобритании / Коллаж: Главред, фото: Википедия, Flickr

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Как украинец заступился за Авраама Линкольна

Кто спас будущего премьера Великобритании

В истории США и Великобритании есть эпизоды, в которых фигурируют украинцы. Украинский блогер и учитель истории Максим Шапик на своем YouTube-канале рассказал о двух таких историях.

Главред узнал, что они связаны с Авраамом Линкольном и будущим британским премьер-министром Уинстоном Черчиллем.

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Как украинец спас Авраама Линкольна

По словам Шапика, первая история касается событий вокруг выборов в США, когда сторонники рабства якобы планировали покушение на Авраама Линкольна. В опасной ситуации за американского президента заступился украинец Иван Турчинов.

"По одной из версий, во время выборов сторонники рабства хотели совершить покушение на Авраама Линкольна. Разъярённая толпа набросилась на президента, но неожиданно за него заступился украинец Иван Турчинов", - отметил блогер.

Как украинец спас Уинстона Черчилля

Другая история связана уже с Великобританией и англо-бурской войной. По словам Максима Шапика, во время боевых действий молодой британский журналист попал в плен к местным партизанам.

Пленного обвинили в шпионаже и планировали казнить. Однако, как отмечает блогер, один из местных украинцев вмешался в ситуацию и не позволил лишить журналиста жизни.

Пленённым журналистом впоследствии оказался один из самых известных политических деятелей Великобритании - Уинстон Черчилль.

Смотрите видео об украинцах, которые спасли США и Великобританию:

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Об источнике: HistoryByMax HistoryByMax - YouTube-канал украинского блогера и учителя истории Максима Шапика, который рассказывает об интересных фактах из истории Украины. На канал подписано более 13 тысяч пользователей.

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