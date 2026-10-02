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Невероятный сценарий Вселенной: черная дыра может вырваться из своей "ловушки"

Алексей Тесля
2 октября 2026, 02:05
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Компьютерное моделирование показало, что система черной дыры может развиваться по двум путям.
черная дыра
Раскрыта шокирующая правда о черных дырах / Коллаж: Главред, фото: Pixabay/geralt, Pixabay/WebTechExperts

Вы узнаете:

  • Черная дыра способна перейти в нестабильное состояние и разделиться
  • Для запуска необычного процесса достаточно небольшого возмущения

Ученые обнаружили необычный сценарий, при котором теоретическая модель черной дыры способна перейти в нестабильное состояние и разделиться на два самостоятельных объекта.

Как пишет ScienceAlert, физики из Университета Авейру изучали так называемые "волосатые" черные дыры - гипотетические системы, окруженные скалярным полем. При определенных условиях оно формирует плотную структуру вокруг черной дыры и взаимодействует с ней.

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Компьютерное моделирование показало, что такая система может развиваться по двум путям. В первом случае черная дыра постепенно поглощает окружающее поле, избавляясь от своих "волос". Во втором происходит необычный процесс, который исследователи назвали разделением.

"В сценарии, который мы называем „разделением", ни черная дыра, ни окружающая скалярная структура не уничтожаются. Составной объект разделяется на два независимо жизнеспособных объекта: черную дыру без „волос" и самогравитирующий комок скалярной материи - бозонную звезду", - пояснили ученые.

Для запуска процесса достаточно небольшого возмущения: черная дыра смещается относительно окружающего поля и постепенно отделяется от него. В результате она остается самостоятельным объектом, а скалярная структура превращается в гипотетическую бозонную звезду.

Исследователи подчеркивают, что речь пока идет исключительно о теоретической модели. Неизвестно, существуют ли подобные системы в реальной Вселенной. Кроме того, описанный механизм зависит от электрического заряда, которым реальные астрофизические черные дыры, предположительно, почти не обладают.

В дальнейшем ученые хотят проверить, может ли аналогичный эффект возникать в моделях с вращающимися черными дырами. Если такой механизм окажется физически возможным, он потенциально способен оставлять характерный след в виде гравитационных волн.

Вспышка черной дыры: важное открытие ученых

Ранее специалисты Центра Цвикки (ZTF) с помощью телескопа наблюдали редкую космическую вспышку. Речь идет об объекте J2245+3743, находящемся примерно в 10 миллиардах световых лет от Земли. По оценкам астрономов, это может быть самая мощная из когда-либо зафиксированных вспышек, связанных с черной дырой.

Напомним, Главред писал, что ученые из Университета Джонса Хопкинса и Института астрофизики имени Лейбница заявили, что приблизились к разгадке одной из самых больших загадок Вселенной - они, возможно, нашли следы темной материи, которые так долго искали.

Накануне также астрономы сделали впечатляющее открытие - они нашли самый большой и древний резервуар воды во Вселенной. Огромное облако водяного пара было замечено вокруг квазара APM 08279+5255, расположенного более чем в 12 миллиардах световых лет от Земли.

Ранее комета 3I/ATLAS, за которой недавно наблюдали сразу три космических аппарата NASA, преподнесла ученым настоящий сюрприз. Приближаясь к Солнцу, она начала ярко сиять, причем ее светимость выросла в семь раз быстрее, чем у большинства известных комет.

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Об источнике: Science Alert

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