Бездонный запас воды из космоса: ученые ошеломили невероятным открытием

Алексей Тесля
3 ноября 2025, 01:30
Квазар, у которого обнаружили этот "космический океан", представляет собой сверхмощное ядро молодой галактики.
Ученые сделали новое открытие / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Найден самый крупный и самый древний резервуар воды
  • Объём межгалактической влаги поражает воображение

Астрономы сделали поразительное открытие — они нашли самый крупный и самый древний резервуар воды во Вселенной.

Огромное облако водяного пара было замечено вокруг квазара APM 08279+5255, расположенного более чем в 12 миллиардах световых лет от Земли, сообщает Daily Galaxy.

Объём этой межгалактической влаги поражает воображение — воды там примерно в 140 триллионов раз больше, чем во всех океанах Земли. Это открытие доказывает, что вода существовала в колоссальных масштабах, когда Вселенной было всего около полутора миллиардов лет.

Квазар, у которого обнаружили этот "космический океан", представляет собой сверхмощное ядро молодой галактики, питаемое гигантской черной дырой. Его излучение превышает энергию Солнца в тысячу триллионов раз. Водяной пар формирует гигантское газовое облако, растянутое на сотни световых лет вокруг центра этого объекта.

Чтобы зафиксировать слабые сигналы, исходящие из столь далекого уголка космоса, ученые объединили данные нескольких мощных радиотелескопов — американского массива CARMA и французского интерферометра Плато де Бюр.

По словам Мэтта Брэдфорда из Лаборатории реактивного движения NASA, это открытие доказывает, что вода — один из самых распространённых элементов во Вселенной — существовала уже на заре космической эволюции.

Факт наличия такого количества воды в столь ранний период ставит под сомнение прежние представления о химической "незрелости" молодой Вселенной. Похоже, что уже тогда галактики и черные дыры обладали всеми условиями для формирования сложных молекул — тех самых, из которых когда-то родились звёзды, планеты и, в конечном счёте, жизнь.

Новый объект в космосе: что говорят ученые

Загадочный межзвёздный объект, недавно пересёкший границы нашей Солнечной системы, оказался куда более необычным, чем ожидали астрономы.

Речь идёт о комете 3I/ATLAS — втором известном путешественнике из-за пределов нашей системы. Новые наблюдения показали, что её размеры значительно меньше, чем предполагалось ранее. Однако, несмотря на компактность, она выбрасывает в космос колоссальные объёмы углекислого газа — примерно 940 триллионов молекул в секунду, что делает её одним из самых активных объектов подобного типа, когда-либо зафиксированных учёными.

Ранее сообщалось о том, какая песня впервые зазвучала в космосе. Мало кто знает, что более 60 лет назад впервые во Вселенной зазвучала именно украинская песня.

Напомним, ранее Главред писал о том, почему планеты круглые, а астероиды нет. Форма планет и астероидов определяется их массой и гравитационным воздействием.

Об источнике: Daily Galaxy

Daily Galaxy (dailygalaxy.com) - это научно-популярный новостной вебсайт, публикующий статьи и новости о последних открытиях в астрономии, космосе, биологии, физике и других научных областях. Он является агрегатором научных новостей, часто ссылается на исследования и выводы ученых, и служит источником информации для широкой аудитории, интересующейся наукой.

Гороскоп на ноябрь 2025 для Рыб: сюрпризы, перемены и судьбоносные встречиВидео

