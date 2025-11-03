Бездонный запас воды из космоса: ученые ошеломили невероятным открытием

Квазар, у которого обнаружили этот "космический океан", представляет собой сверхмощное ядро молодой галактики.

Астрономы сделали поразительное открытие — они нашли самый крупный и самый древний резервуар воды во Вселенной.

Огромное облако водяного пара было замечено вокруг квазара APM 08279+5255, расположенного более чем в 12 миллиардах световых лет от Земли, сообщает Daily Galaxy.

Объём этой межгалактической влаги поражает воображение — воды там примерно в 140 триллионов раз больше, чем во всех океанах Земли. Это открытие доказывает, что вода существовала в колоссальных масштабах, когда Вселенной было всего около полутора миллиардов лет.

Квазар, у которого обнаружили этот "космический океан", представляет собой сверхмощное ядро молодой галактики, питаемое гигантской черной дырой. Его излучение превышает энергию Солнца в тысячу триллионов раз. Водяной пар формирует гигантское газовое облако, растянутое на сотни световых лет вокруг центра этого объекта.

Чтобы зафиксировать слабые сигналы, исходящие из столь далекого уголка космоса, ученые объединили данные нескольких мощных радиотелескопов — американского массива CARMA и французского интерферометра Плато де Бюр.

По словам Мэтта Брэдфорда из Лаборатории реактивного движения NASA, это открытие доказывает, что вода — один из самых распространённых элементов во Вселенной — существовала уже на заре космической эволюции.

Факт наличия такого количества воды в столь ранний период ставит под сомнение прежние представления о химической "незрелости" молодой Вселенной. Похоже, что уже тогда галактики и черные дыры обладали всеми условиями для формирования сложных молекул — тех самых, из которых когда-то родились звёзды, планеты и, в конечном счёте, жизнь.

