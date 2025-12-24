Всего 1,5 грн за кг: цены на любимый овощ украинцев рухнули

Спрос продолжает сокращаться на фоне больших объемов предложения.

Цены на любимый овощ украинцев рухнули / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Сейчас капуста стоит примерно на 85% дешевле, чем в аналогичный период прошлого года

Некондиционную белокочанную капусту сейчас готовы отдавать всего по 1,5 грн

Цены на белокочанную капусту — один из самых популярных овощей у украинцев — резко снизились. На рынке наблюдается избыток продукции, из-за чего стоимость за килограмм упала до минимальных значений за последние годы.

Как сообщают аналитики проекта EastFruit, в течение прошедшей недели торгово-закупочная активность на рынке капусты в Украине оставалась низкой. Спрос продолжает сокращаться на фоне больших объемов предложения. Особенно активно распродают запасы владельцы необорудованных хранилищ: из-за относительно теплой погоды качество капусты быстро ухудшается, и фермеры вынуждены снижать цены.

Некондиционную белокочанную капусту сейчас готовы отдавать всего по 1,5 грн за килограмм (около $0,04). Более качественная продукция стоит дороже, однако и здесь цены заметно просели — от 2 до 8 грн/кг ($0,05–0,19), что в среднем на 23% дешевле, чем в конце предыдущей рабочей недели.

Ситуация вызывает беспокойство у фермеров, которые располагают запасами качественной капусты. Многие из них пока не спешат с продажами, рассчитывая на возможное восстановление цен и стараясь придержать продукцию.

Эксперты также отмечают, что в целом капуста в Украине сейчас стоит примерно на 85% дешевле, чем в аналогичный период прошлого года. Причиной стало общее увеличение объемов производства: в этом сезоне многие хозяйства расширили площади под капусту. При этом неблагоприятные погодные условия негативно сказались на качестве части урожая, что сделало его непригодным для длительного хранения и вынудило аграриев массово выходить на рынок с большими объемами дешевой продукции.

Цены на продукты в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, несмотря на осеннее падение цен на капусту в Украине, возможно подорожание этой продукции зимой из-за ограниченного предложения качественного урожая и проблем с хранением, сообщил эксперт Николай Соботович. Рынок капусты 2025 года остается циклическим, то есть высокие цены стимулируют перепроизводство, что затем приводит к обвалу стоимости в следующем сезоне.

Также выросли цены на тепличные огурцы в Украине. Теперь их предлагают по 85-110 грн/кг, что на 10% больше, чем неделю назад. Росту цен способствует стабильный спрос в розничных сетях и сокращение предложения от производителей.

Об источнике: EastFruit EastFruit- это ведущая международная информационно-аналитическая платформа бизнеса овощей и фруктов в странах Восточной Европы, Центральной Азии и Кавказа, с тремя языковыми версиями новостей и аналитики (Английский, Украинский, Русский) и аудиторией около 100 тысяч читателей в месяц.

