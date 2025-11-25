Как сохранить овощи и избежать гнили в погребе: эксперт раскрыл эффективные методы

Вы узнаете:
Многие огородники сталкиваются с проблемой порчи овощей в погребе из-за плесени и гниения. Процесс повреждения продуктов происходит из-за активности грибков и бактерий, которые активизируются при повышенной влажности, колебаниях температуры или механических повреждениях овощей во время уборки.
Главред решил обратиться к экспертам, чтобы помочь садоводам сохранить урожай до весны.
Автор популярного YouTube-канала "Сад біля Хати" советует в первую очередь тщательно сортировать овощи: немедленно изолировать плоды с признаками гнили и соседние, которые могли быть заражены спорами грибка. Особенно опасны мокрые бактериальные гнили, которые быстро распространяются через жидкость из больных овощей.
Советы эксперта для сохранения урожая
Специалист отмечает безопасность: сортировку проводят в респираторе и перчатках, чтобы избежать попадания спор в легкие. Для дезинфекции погреба рекомендуют биологические препараты, такие как Фитоспорин или Триходермин, в сухой форме, смешанные с опилками или песком.
В рассказе автора говорится, что контроль влажности обеспечивают негашеная известь, соль или уголь, а качественная вентиляция и принудительная циркуляция воздуха помогают избежать застоя и распространения спор.
Для конкретных овощей эксперт предлагает свои методы
- Картофель: удалять зараженные фитофторой клубни и изолировать.
- Морковь: обрабатывать мелом, укладывать в сфагнум или луковую шелуху для антисептического эффекта.
- Капуста: срезать гнилые листья и припудривать мелом или золой.
Также не стоит хранить рядом фрукты и овощи, ведь этилен ускоряет процесс гниения.
В завершении автор отметил, что главное в борьбе с плесенью и гнилью - системный подход: своевременная сортировка, стабильная температура и влажность, качественная вентиляция и использование безопасных природных антисептиков. При таких условиях даже при начальных признаках гнили большинство урожая можно спасти и сохранить до весны.
Подробнее об эффективном хранении овощей до весны смотрите в видео.
