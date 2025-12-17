Укр
Без нищеты, но и без совести: где и как сейчас живет Николай Азаров

Анна Косик
17 декабря 2025, 12:32
После позорного бегства из Украины жизнь Азарова кардинально изменилась.
Николай Азаров
Как сейчас живет Азаров / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, УНИАН

Во времена президентства предателя Украины Виктора Януковича популярным политиком был Николай Азаров. Как и его соратник, бывший премьер-министр Украины сбежал в страну-агрессора Россию, а со временем и получил 15 лет заключения согласно приговору Печерского районного суда Киева, правда заочно.

Расследовательский проект Explainer узнал, как изменилась жизнь Азарова после побега в РФ в 2014 году и что известно о состоянии его семьи, пишет Главред.

Что Азаров получил в России

Уже через год после побега в Россию Азарову там выделили 50 соток земли с особняком в селе Петрово-Дальнее от "Оздоровительного комплекса Рублево-Успенский". Он, что немаловажно, находится в юрисдикции Управления делами президента РФ.

Через три года Николай Янович обогатился более чем на 1 миллион рублей. Эти средства ему предоставил пропагандистский телеканал "Россия", на котором он участвовал в ток-шоу "Вечер с Владимиром Соловьевым".

Но и это не все состояние Азарова. У украинского предателя есть зарплата в Донецком горном институте в размере 50 тысяч рублей ежемесячно. При этом вряд ли он действительно преподает в учебном заведении, ведь трудно представить, как он ездит ежедневно из Подмосковья в Донецк. Кроме того, на сайте института ни одного упоминания об Азарове как преподавателе нет.

Расследователи также узнали, что украинский предатель имеет личную охрану. Об этом свидетельствуют десятки звонков человеку из Федеральной службы охраны, который занимается государственной охраной важных лиц и объектов - Максиму Позднякову.

Также в соцсетях можно найти видео с Николаем Азаровым, который комментирует политические события, в том числе, связанные с Украиной. В них он продвигает откровенно пророссийские нарративы.

Азаров
Как выглядит Николай Азаров сейчас / фото: скриншот из видео

Как живет сын Азарова

Не знает, что такое нищета, и сын бывшего украинского премьера Алексей Азаров. В 2019 году он стал владельцем квартиры площадью 146 квадратных метров в Москве. Судя по нынешним ценам за квадратный метр, она может стоить почти 300 миллионов рублей.

Квартира Алексея Азарова
Дом, в котором, по данным проекта, расположена квартира сына Николая Азарова / фото: Explainer

Об источнике: Explainer

Explainer - проект, над которым работает команда независимых журналистов из России. Они делают сложные экономические и политические процессы понятными, опираясь на факты и профессиональные стандарты.

