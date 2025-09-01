Янукович впервые с 2022 года вышел с обращением по Украине - что он сказал

Виктор Янукович, который после Революции Достоинства сбежал в Россию, вернулся с видеозаявлением, в котором поддержал кремлевскую риторику и похвалил Путина.

Янукович впервые с 2022 года вышел с обращением по Украине / Коллаж Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео

Янукович согласился с заявлениями Путина относительно членства Украины в НАТО

Экс-президент обвинил ЕС в превосходстве

Экс-президент Украины Виктор Янукович, который с 2014 года сбежал в Россию впервые с 2022 года и начала полномасштабного вторжения записал видеообращение относительно Украины. Соответствующее видео публикуют российские пропагандистские СМИ.

Он начал с того, что похвалил российского диктатора и военного преступника Владимира Путина, который отдал приказ на вторжение в Украину, президентом которой был Янукович.

Экс-президент согласился со словами Путина о невозможности будущего Украины в НАТО.

"Да, Владимир Владимирович абсолютно прав... Я всегда был категорическим и убежденным противником вступления Украины в НАТО. Я всегда четко и определенно понимал, что это катастрофа для Украины. Это путь в никуда. Это прямая дорога к гражданской войне", - указывает он.

Янукович заявил, что якобы сознательно работал над сближением Украины с Евросоюзом и считал конечной целью вступление государства в ЕС.

В то же время, по его словам, европейские партнеры во время переговоров часто вели себя, мягко говоря, некорректно - не учитывали сложность экономической ситуации в Украине и демонстрировали высокомерие. Однако сам процесс интеграции, уверяет он, находился под его контролем и продвигался вперед.

Была ли при Януковиче агентура ФСБ во власти - мнение эксперта

Как писал Главред, генерал-майор запаса, бывший заместитель председателя СБУ и эксперт по вопросам национальной безопасности Виктор Ягун отметил, что Служба безопасности Украины никогда не была "филиалом" ФСБ, так же, как сейчас она не является подразделением ЦРУ.

По его словам, существует ошибочное мнение, будто во времена Януковича сотрудники ФСБ свободно передвигались по зданию СБУ, а во времена Ющенко в ведомстве был "кабинет ЦРУ". На самом деле советники действительно были, однако их доступ ограничивался специальной комнатой на первом этаже.

"Другое дело, что при президентстве Януковича агентура ФСБ у нас была у власти. Якименко был агентом ФСБ. До 1997 года он служил в российской армии, потом вдруг все бросил и бросился в объятия СБУ. Я не верю в такие внезапные изменения: человек заканчивает академию Жуковского и имеет хорошую перспективу роста в армии, но вдруг все бросает, увольняется и бежит на мелкую должность в донецкой СБУ. Так не бывает. Министром обороны тогда были граждане РФ - Саламатин и Лебедев", - отметил он.

Ягун подчеркнул, что уровень влияния ФСБ заключался не в вербовке рядовых оперативников, а в привлечении к сотрудничеству руководителей и глав департаментов. Часто их даже не нужно было убеждать - они сами шли на контакт. Фактически под влияние спецслужб России попадала не отдельная структура, а все государство. И только благодаря общественному сопротивлению удалось остановить этот процесс и выгнать агентуру в Россию. Хотя уничтожить ее не удалось, по крайней мере в Украине эти люди больше не могут вредить.

"Сейчас Россия начала активно вербовать представителей низшего звена - начальников управлений и ниже. Работают старые контакты и родственные связи, которые устанавливались в течение последних лет. Но я надеюсь, что у нас не позволят этой заразе расползтись, поэтому служба очистится раз и навсегда", - резюмировал эксперт.

Напомним, как ранее сообщал Главред, российские медиа провели расследование и выяснили, что бывший президент Украины Виктор Янукович имеет собственность в Сочи. Об этом говорится в материале "Новой газеты".

Кроме Межигорья на Киевщине, Янукович также владел 30 гектарами леса возле села Сухолучье. По данным Telegraf, там посреди лесных угодий он построил роскошную резиденцию, где любил принимать олигархов-друзей.

4 октября 2023 года было завершено расследование дела о расстрелах протестующих на Майдане 18-20 февраля 2014 года. В суд направлены обвинительные акты против Януковича и еще девяти бывших чиновников.

О персоне: Виктор Ягун Виктор Ягун - украинский военный, общественный деятель, генерал-майор запаса Службы безопасности Украины. В период с марта 2014-го по июнь 2015-го года был заместителем председателя СБУ. Под руководством Ягуна добывалась и обнародовалась информация об участии российских войск и работе спецслужб в войне против Украины на Донбассе. Участник ООС на Донбассе.

