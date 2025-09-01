Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Янукович впервые с 2022 года вышел с обращением по Украине - что он сказал

Юрий Берендий
1 сентября 2025, 15:28обновлено 1 сентября, 16:01
2019
Виктор Янукович, который после Революции Достоинства сбежал в Россию, вернулся с видеозаявлением, в котором поддержал кремлевскую риторику и похвалил Путина.
Янукович впервые с 2022 года вышел с обращением по Украине - что он сказал
Янукович впервые с 2022 года вышел с обращением по Украине / Коллаж Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео

О чем говорится в материале:

  • Янукович согласился с заявлениями Путина относительно членства Украины в НАТО
  • Экс-президент обвинил ЕС в превосходстве

Экс-президент Украины Виктор Янукович, который с 2014 года сбежал в Россию впервые с 2022 года и начала полномасштабного вторжения записал видеообращение относительно Украины. Соответствующее видео публикуют российские пропагандистские СМИ.

Он начал с того, что похвалил российского диктатора и военного преступника Владимира Путина, который отдал приказ на вторжение в Украину, президентом которой был Янукович.

видео дня

Экс-президент согласился со словами Путина о невозможности будущего Украины в НАТО.

"Да, Владимир Владимирович абсолютно прав... Я всегда был категорическим и убежденным противником вступления Украины в НАТО. Я всегда четко и определенно понимал, что это катастрофа для Украины. Это путь в никуда. Это прямая дорога к гражданской войне", - указывает он.

Смотрите видео комментария Януковича российским пропагандистским СМИ:

Янукович впервые с 2022 года вышел с обращением по Украине - что он сказал
/ Фото: скриншот

Янукович заявил, что якобы сознательно работал над сближением Украины с Евросоюзом и считал конечной целью вступление государства в ЕС.

В то же время, по его словам, европейские партнеры во время переговоров часто вели себя, мягко говоря, некорректно - не учитывали сложность экономической ситуации в Украине и демонстрировали высокомерие. Однако сам процесс интеграции, уверяет он, находился под его контролем и продвигался вперед.

Была ли при Януковиче агентура ФСБ во власти - мнение эксперта

Как писал Главред, генерал-майор запаса, бывший заместитель председателя СБУ и эксперт по вопросам национальной безопасности Виктор Ягун отметил, что Служба безопасности Украины никогда не была "филиалом" ФСБ, так же, как сейчас она не является подразделением ЦРУ.

По его словам, существует ошибочное мнение, будто во времена Януковича сотрудники ФСБ свободно передвигались по зданию СБУ, а во времена Ющенко в ведомстве был "кабинет ЦРУ". На самом деле советники действительно были, однако их доступ ограничивался специальной комнатой на первом этаже.

"Другое дело, что при президентстве Януковича агентура ФСБ у нас была у власти. Якименко был агентом ФСБ. До 1997 года он служил в российской армии, потом вдруг все бросил и бросился в объятия СБУ. Я не верю в такие внезапные изменения: человек заканчивает академию Жуковского и имеет хорошую перспективу роста в армии, но вдруг все бросает, увольняется и бежит на мелкую должность в донецкой СБУ. Так не бывает. Министром обороны тогда были граждане РФ - Саламатин и Лебедев", - отметил он.

Ягун подчеркнул, что уровень влияния ФСБ заключался не в вербовке рядовых оперативников, а в привлечении к сотрудничеству руководителей и глав департаментов. Часто их даже не нужно было убеждать - они сами шли на контакт. Фактически под влияние спецслужб России попадала не отдельная структура, а все государство. И только благодаря общественному сопротивлению удалось остановить этот процесс и выгнать агентуру в Россию. Хотя уничтожить ее не удалось, по крайней мере в Украине эти люди больше не могут вредить.

"Сейчас Россия начала активно вербовать представителей низшего звена - начальников управлений и ниже. Работают старые контакты и родственные связи, которые устанавливались в течение последних лет. Но я надеюсь, что у нас не позволят этой заразе расползтись, поэтому служба очистится раз и навсегда", - резюмировал эксперт.

Виктор Янукович - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, российские медиа провели расследование и выяснили, что бывший президент Украины Виктор Янукович имеет собственность в Сочи. Об этом говорится в материале "Новой газеты".

Кроме Межигорья на Киевщине, Янукович также владел 30 гектарами леса возле села Сухолучье. По данным Telegraf, там посреди лесных угодий он построил роскошную резиденцию, где любил принимать олигархов-друзей.

4 октября 2023 года было завершено расследование дела о расстрелах протестующих на Майдане 18-20 февраля 2014 года. В суд направлены обвинительные акты против Януковича и еще девяти бывших чиновников.

Другие новости:

О персоне: Виктор Ягун

Виктор Ягун - украинский военный, общественный деятель, генерал-майор запаса Службы безопасности Украины. В период с марта 2014-го по июнь 2015-го года был заместителем председателя СБУ. Под руководством Ягуна добывалась и обнародовалась информация об участии российских войск и работе спецслужб в войне против Украины на Донбассе. Участник ООС на Донбассе.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Евросоюз НАТО Янукович Виктор Янукович
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Янукович впервые с 2022 года вышел с обращением по Украине - что он сказал

Янукович впервые с 2022 года вышел с обращением по Украине - что он сказал

15:28Мир
На какие области Украины реально нацелилась РФ: слили секретные карты Герасимова

На какие области Украины реально нацелилась РФ: слили секретные карты Герасимова

15:06Война
"Самая большая иллюзия": назван главный провал Путина на саммите в Китае

"Самая большая иллюзия": назван главный провал Путина на саммите в Китае

14:41Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Дожди с грозами распространяются по Украине: какие области будут "плавать"

Дожди с грозами распространяются по Украине: какие области будут "плавать"

Полиция нашла подозреваемого в убийстве Андрея Парубия: первые кадры задержания

Полиция нашла подозреваемого в убийстве Андрея Парубия: первые кадры задержания

Гороскоп Таро на сентябрь 2025: Козерогам - деньги, Водолеям - препятствия, Рыбам - отдых

Гороскоп Таро на сентябрь 2025: Козерогам - деньги, Водолеям - препятствия, Рыбам - отдых

Подозреваемый в убийстве Парубия задержан, он дал первые показания - Зеленский

Подозреваемый в убийстве Парубия задержан, он дал первые показания - Зеленский

Ударит мороз и пойдет снег: синоптики удивили прогнозом на сентябрь

Ударит мороз и пойдет снег: синоптики удивили прогнозом на сентябрь

Последние новости

16:27

Леся Никитюк показала крошку-сына: "Наше все"

16:15

Вернулся в Украину: что Тина Кароль на самом деле хотела от сына

15:59

Будет работать дольше и эффективнее: какую деталь в пылесосе нужно всегда чистить

15:47

В Украине снизились цены на ключевые овощи и фрукты - что и сколько стоит

15:28

Янукович впервые с 2022 года вышел с обращением по Украине - что он сказалВидео

Предпосылок для завершения войны в Украине нет – ФесенкоПредпосылок для завершения войны в Украине нет – Фесенко
15:26

"Точно имел крылья": в Киеве умер художник-постановщик мультфильма "Остров сокровищ"

15:23

Денисенко впервые после развода появилась на публике с Фединчиком: кто "столкнул" эксов

15:06

На какие области Украины реально нацелилась РФ: слили секретные карты Герасимова

14:54

Изменили весь мир: базовые вещи современности, которые изобрели украинцыВидео

Реклама
14:41

"Самая большая иллюзия": назван главный провал Путина на саммите в Китае

14:21

Украинцам обновили размер субсидий: для кого изменится сумма

14:02

С 1 сентября сотрудники ТЦК обязаны ходить с бодикамерами: как это будет работать

13:53

Жара отступает: синоптик назвала дату, когда резко упадет температура

13:41

Наталья Могилевская показала старшую дочь: "Нежная и прекрасная"

13:31

Гороскоп на завтра 2 сентября: Тельцам - недомолвка, Скорпионам - большая удача

13:31

Самолет Урсулы фон дер Ляйен совершил экстренную посадку из-за РФ - что произошло

13:16

Потап публично обматерил известную украинку - что произошло

13:14

Массированные удары РФ по Украине могут повториться: генерал спрогнозировал когда

13:11

Звонок во время тревоги: кто из украинских звезд повел детей в школу в День знаний

12:57

Почему 2 сентября нельзя брать в руки острые предметы: какой церковный праздник

Реклама
12:47

Только один человек может остановить Путина, и это не Трамп: Жданов назвал имя

12:42

Выдержат все: четыре знака зодиака с удивительным терпением

12:41

Кто представит Украину на Евровидении-2026: мнение участника ZiferblatВидео

12:35

Путин передал сигналы Европе и США через территорию Украины – СМИ

11:57

Украинцев призвали срочно закрыть окна и пить много воды - что произошло

11:49

В Киев впервые приехали лидеры фракций коалиции Германии: какая цель визита

11:48

"Уедет к отцу в Киев": у Лорак серьезные проблемы с дочерью из-за нового мужа

11:46

Как почистить микроволновку внутри содой и лимоном: работают ли популярные лайфхакиВидео

11:37

В Украине нашествие нового вредителя: 80% урожая под угрозой, как бороться с нимВидео

11:31

Новый инструмент ВСУ на фронте: продвижение армии РФ сократилось на километры

11:14

Экс-президент Ющенко страстно заговорил о настоящей любви

11:05

Уничтожены вертолеты и судно РФ: в ГУР показали кадры массированного удара по КрымуВидео

10:55

Рыбак под Киевом поймал огромную рыбу: что это за краснокнижный трофей

10:45

Заставила неизлечимая болезнь: путинист Якубович пошел на крайние меры

10:44

Худшие дни: когда нельзя копать картошку в сентябреВидео

10:43

Китайский гороскоп на завтра 2 сентября: Козлам - беспокойство, Обезьянам - травмы

10:18

Оля Цибульская восхитила поклонников редкими кадрами с мужем

10:16

ССО провели дерзкую операцию в Крыму - удалось поразить "жирную" цель на аэродроме

10:06

Киев будут принуждать, а Москву - замирять: как Трамп будет заканчивать войну в Украине

09:53

Полиция нашла подозреваемого в убийстве Андрея Парубия: первые кадры задержания

Реклама
09:47

Россияне раскритиковали Герасимова за ложь об успехах армии РФ на фронте - ISW

09:22

Будут привлекать ядерное оружие - в Беларуси начались военные учения ОДКБ

08:50

Разница двадцать два года: Алина Гросу показала редкий снимок с братом

08:49

Землю накроет почти 7-балльная магнитная буря: названа дата опасного шторма

08:26

Путин в Китае раскрыл свой "план окончания войны" и назвал циничную причину ее началаВидео

08:13

Карта Deep State онлайн за 1 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

07:37

В Германии убита юная украинка, подозреваемый - с психическим расстройством: детали

06:45

РФ атаковали дроны: вспыхнули пожары в районе НПЗ и электростанцииВидео

06:10

В память об Андрее Парубиемнение

04:30

Сюрприз от судьбы: трех знаков зодиака ждет разрыв связей 1 сентября

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Новости шоу бизнеса
Елена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваПотапМаксим ГалкинСофия РотаруНастя КаменскихОльга СумскаяВиталий КозловскийФилипп Киркоров
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыЗакускиНапиткиСалатыПраздничное меню
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять