В Украине снизились цены на ключевые овощи и фрукты - что и сколько стоит

Руслана Заклинская
1 сентября 2025, 15:47
В конце лета сезонные украинские овощи и фрукты подешевели.
В Украине подешевели овощи и фрукты

Главное:

  • Цены на овощи "борщевого набора" в целом снизились
  • Больше всего подешевела малина, виноград, нектарины и помидоры
  • Больше всего подорожала голубика, брокколи и капуста

В последнюю неделю лета цены на овощи "борщевого набора" в Украине снизились. Также дешевеют сезонные фрукты. Об этом сообщили аналитики EastFruit.

Картофель продолжает дешеветь. Средняя отпускная цена снизилась с 12-16 грн/кг до 11-15 грн/кг. Подешевела и морковь - с 10-13 до 8-12 грн/кг.

В то же время некоторые овощи показали рост цен. Нижняя граница стоимости огурца поднялась с 25 до 30 грн/кг, а верхняя граница перца выросла с 60 до 70 грн/кг. Однако помидоры подешевели. Если на прошлой неделе они продавались по 15-38 грн/кг, то теперь их стоимость колеблется от 10 до 35 грн/кг.

Цветная капуста продолжила дорожать - ее нижняя ценовая граница поднялась с 28 до 40 грн/кг. Пекинская капуста стоит 35-70 грн/кг (ранее 25-65 грн/кг), а брокколи подорожала с 40-65 до 55-70 грн/кг.

В то же время сахарную кукурузу продают уже дешевле 10 грн за кочан. В сегменте зелени укроп подешевел со 100-200 до 80-150 грн/кг, тогда как салат наоборот подорожал с 30-75 до 40-85 грн/кг.

Какие цены на фрукты в Украине

Во фруктовом сегменте цены изменились неодинаково. Малина продолжает дешеветь - верхняя граница опустилась с 270 до 200 грн/кг. Нектарины упали в цене с 70-100 до 60-95 грн/кг. Виноград продолжает дешеветь пятую неделю подряд. Верхняя граница цен на фрукт опустилась со 150 до 130 грн/кг.

Голубика, наоборот, подорожала с 170-240 до 200-280 грн/кг. Арбуз начал дорожать - верхняя граница поднялась с 18 до 22 грн/кг. Диапазон цен на дыню расширился с 38-50 до 35-55 грн/кг.

Почему растут цены на продукты в Украине
Почему растут цены на продукты в Украине / Главред - инфографика

Что будет с ценами на продукты в сентябре

Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин пояснил, что цены на продукты в Украине зависят от результатов аграрного сезона. Сейчас Украинская аграрная ассоциация ожидает большой урожай, тогда как Клуб аграрного бизнеса прогнозирует меньший объем продукции.

"Поэтому сейчас сложно делать окончательные выводы. Реальную картину по ценам мы увидим ближе к сентябрю, тогда станет понятно, чего ожидать осенью и весной следующего года", - отметил Пендзин в комментарии Главреду.

Цены на продукты - последние новости

Как сообщал Главред, в Украине больше всего потребляют курятину, далее свинину и говядину, при этом цены на мясо постоянно растут. Свинина подорожала из-за подорожания живого веса свиней и потери поголовья из-за африканской чумы.

Также в конце лета в украинских супермаркетах подешевело сливочное масло. По состоянию на 29 августа пачка "Крестьянского" 72,5% (200 г) стоит в среднем 107,32 грн, тогда как в июле она стоила 115,87 грн.

В то же время средневзвешенная цена молока в Украине составляет 17,20 грн/кг без НДС, что на 1,20 грн больше, чем раньше. Подорожание объясняют ростом спроса от производителей сыров и кондитерских изделий.

